Antigamente, muitos aplicativos do Google Play deixavam a desejar, não só devido aos casos frequentes de malwares escondidos. A qualidade geral dos apps para Android disponíveis na plataforma do Google também era alvo de críticas constantes.

Diferente da Apple, as exigências do Google eram bem mais baixas para os aplicativos enviados pelos desenvolvedores. A empresa, que faz parte da Alphabet, basicamente fazia apenas verificações automáticas e varreduras de malware durante a revisão dos apps, visando agilizar o processo de publicação. Como resultado, a loja ficava repleta de aplicativos de baixa qualidade, já que muitos aplicativos poderiam passar despercebidos.

Requisitos mínimos mais rigorosos estão mostrando resultados

Para resolver esse problema, no ano passado o Google anunciou que aplicaria regras mais rígidas para a aprovação de novos aplicativos no Google Play. Felizmente, as mudanças parecem estar funcionando.

Segundo o Techcrunch, com base em dados do Appfigures, o número de aplicativos no Google Play caiu em 47% desde então. No início de 2024, havia cerca de 3,4 milhões de aplicativos disponíveis na loja mundialmente, e agora são encontrados apenas 1,8 milhão. A fim de comparação, o número de títulos na App Store da Apple aumentou sutilmente de 1,6 milhão para 1,64 milhão no mesmo período.

A nova tática do Google não removeu apenas os aplicativos com malware, mas também apps com defeitos que não funcionavam da forma que deveriam. Ou seja, aqueles que não instalavam corretamente ou que travavam com frequência também foram removidos da loja.

O Google ainda passou a avaliar a utilidade dos aplicativos oferecidos. Se um app tem poucas funções, como apenas mostrar um arquivo de texto ou PDF, ou disponibilizar um único papel de parede para download, por exemplo, ele também era removido do Google Play sem hesitação.

Milhares de contas de desenvolvedores bloqueadas

Com o aumento das exigências, o processo de lançamento chegou a ser interrompido para muitos aplicativos no ano passado. De acordo com o Google, mais de 2,36 milhões de apps Android foram barrados da loja Google Play. Além disso, 158 mil contas de desenvolvedores foram bloqueadas por conterem códigos maliciosos em seus produtos.

Com essas medidas, o usuário de Android sente mais segurança na hora de fazer o download de aplicativos e jogos em seus smartphones e tablets, com mais certeza de que seu dispositivo não será prejudicado, tampouco seus dados pessoais.