Atualização Adiada? Clientes da Samsung Ainda Esperam pelo Android 15

Nos últimos anos, a Samsung tinha sido um excelente exemplo da rápida distribuição de novas atualizações. O Android 14 e seus antecessores sempre chegaram aos vários modelos da fabricante coreana antes do final do ano. O lançamento do Android 15 foi originalmente planejado para 2024. No entanto, a Samsung anunciou um atraso de meses em outubro, mas o que está acontecendo no campo do time Galaxy?

Quatro meses se passaram desde essa declaração, e mesmo depois que a Samsung lançou os novos smartphones Galaxy S25 com Android 15, os dispositivos anteriores continuam sem novidades. Será que a Samsung cancelou completamente a atualização?

Onde está o Android 15?

Em uma entrevista publicada pela própria Samsung na Indonésia, o chefe de software da empresa explica os motivos dos atrasos. O One UI 7 e o Android 15 representam a maior atualização em muitos anos e estão sendo preparados há um ou dois anos. Além do Android 15, que traz apenas algumas novas funções, a interface de usuário One UI da Samsung na versão 7 conterá vários novos recursos.

A nova série Samsung Galaxy S25, que já vem com a One UI 7, mostra quais são essas inovações. A Samsung combinou seu próprio assistente de voz Bixby com o Gemini AI do Google, permitindo que as funções de IA funcionem perfeitamente nos aplicativos do Google e da Samsung.

A entrevista não revela quais dessas inovações também chegarão aos dispositivos mais antigos por meio de uma atualização. No entanto, o chefe de software ressalta que as funções de IA exigem hardware moderno para funcionar corretamente. Portanto, algumas funções podem estar disponíveis apenas em smartphones selecionados.

Em particular, só esperamos a nova Bixby na série Galaxy S24 e em alguns modelos dobráveis. No entanto, smartphones mais antigos e mais baratos podem, pelo menos, esperar funções mais básicas como o "Circule para buscar".

A Samsung está pulando completamente a atualização?

Agora que a série Samsung Galaxy S25 está no mercado com o Android 15, a atualização parece estar próxima de dispositivos mais antigos. No entanto, é surpreendente que uma versão beta para desenvolvedores esteja disponível apenas para a série Galaxy S24 até o momento.

E mesmo aqui, o lançamento não é iminente. De acordo com o site SamMobile, mais três versões de teste estão planejadas. Elas devem ser lançadas em fevereiro, março e abril. Portanto, um lançamento, pelo menos na série Galaxy S24, seria esperado para maio, no mínimo.

O Google, por outro lado, está mudando o ritmo de lançamento do Android este ano. Em vez de uma nova versão no final do verão, as novas versões do Android serão lançadas no segundo trimestre no futuro. Outra atualização menor será lançada no quarto trimestre. Isso significa que o Android 16 estará disponível em junho de 2025, no máximo, portanto, é possível que a Samsung pule completamente a atualização para o Android 15 e ofereça o Android 16 imediatamente. Pelo menos na maioria de seus smartphones.

E você? Continua esperando pelo Android 15, ou acha que é melhor já pular direto para o Android 16?