A Samsung acaba de lançar no Brasil o seu novo celular 5G baratinho, o Galaxy A06 5G. O modelo foi lançado no exterior em fevereiro e só agora chega em terras brasileiras. O aparelho promete bom desempenho com um processador básico, mas competente, e quatro anos de atualizações de sistema, confira mais detalhes e especificações a seguir.

5G para todos

O novo Galaxy A06 é o primeiro modelo 5G da gama de entrada "A0" da fabricante sul coreana, graças ao processador MediaTek Dimensity 6300. Apesar de básico, o chip é relativamente moderno e oferece uma boa combinação de desempenho e economia de energia para a categoria.

O principal chamariz do Galaxy A06 5G é a conectividade de última geração. / © Samsung

O celular segue a tendência de telas grandes, com um display PLS LCD de 6.7 polegadas e resolução HD+. A taxa de atualização é de 90 Hz para animações mais fluidas na tela, e o recorte da tela em "U" abriga a câmera de selfie, como em todos os modelos de entrada da marca.

O Galaxy A06 5G mede 167,3 x 77,3 x 8 mm e pesa 191g. E mesmo sendo o modelo de entrada da marca, oferece classificação IP54 para resistência leve contra poeira e água, basicamente respingos.

Android 15 e quatro anos de atualizações

Enquanto modelos topo de linha de anos anteriores ainda aguardam a One UI 7, o Galaxy A06 5G basicão já sai de fábrica com a última versão do sistema operacional, com base no Android 15.

Melhor ainda, e talvez a principal vantagem frente a concorrência, é que o Galaxy A06 5G promete quatro anos de atualizações para o sistema operacional, tanto para as novas versões quanto para as correções de segurança. A página oficial da Samsung Brasil lista que as atualizações de segurança serão oferecidas na prática até 30 de setembro de 2030

O Galaxy A06 5G oferece o tradicional pacote de segurança Knox para proteção de dados no aparelho, e conta com um leitor de digitais instalado no botão de liga/desliga na lateral direita.

O processador do Galaxy A06 5G promete desempenho competente com os jogos na Play Store. / © Samsung

Câmera, bateria e mais especificações do Galaxy A06 5G

Além do Dimensity 6300, o hardware do Samsung Galaxy A06 5G conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento (no exterior há ainda versões com 6 GB de RAM ou 64 GB de armazenamento). O armazenamento pode ser expandido com cartões de memória microSD de até 1,5 TB.

No departamento de câmera, o Galaxy A06 5G traz 50 megapixels na câmera principal, que oferece foco automático, mas não tem estabilização óptica de imagem, o que é normal para o segmento. A segunda câmera na traseira é um sensor de profundidade de 2 MP que nunca se provou útil (se não o Galaxy S teria um). Já as selfies ficam por conta de um sensor de 8 megapixels com foco fixo.

A bateria do Samsung Galaxy A06 5G possui 5.000 mAh de capacidade, e pode ser carregada a até 25 watts. A potência de recarga pode parecer baixa para quem está acostumado com os modelos topo de linha chineses, mas é competitivo com outros modelos na mesma faixa de preço. Importante lembrar que o adaptador de tomada não está incluído na caixa.

No campo da conectividade, o Galaxy A06 5G é dual SIM (mas o segundo SIM usa o mesmo espaço para o cartão microSD), compatível com Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.3. Vale lembrar que o celular baratinho não é compatível com eSIM ou NFC, mas poucos modelos na categoria oferecem os recursos.

Galaxy A06 5G: preço e disponibilidade

O Galaxy A06 5G deve chegar em breve às lojas (mas ainda estava indisponível na data de publicação) nas cores verde, preto ou cinza. O preço sugerido pela Samsung do Brasil é de R$ 1.099.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A06 5G Preço sugerido de R$ 1.099

Galaxy A06 5G: especificações completas