O Samsung Galaxy A36 costuma ficar em segundo plano em relação ao seu "irmão mais velho", o Galaxy A56. No entanto, o celular entrega praticamente os mesmos recursos por um valor mais em conta. E afinal, no que a Samsung economizou para reduzir o preço? E qual dos dois modelos vale mais a pena adquirir? Trazemos a resposta nesta análise!

A caixa, além do próprio smartphone, conta com apenas uma chave para o slot do chip e um cabo de carregamento. Itens como capa protetora ou película de proteção, que costumam vir com modelos de marcas chinesas, não acompanham o produto. O carregador também não está presente, porém isso não é uma novidade, já que é algo que se tornou comum entre a maioria das fabricantes de celulares.

O modelo está disponível nas cores lavanda, verde, branco e também na versão preta clássica, como no smartphone usado para este teste. Com um design de linhas retas, o aparelho se encaixa bem muito na mão, e ainda conta com proteção contra poeira e água graças à certificação IP68, que faz toda a diferença na escolha.

Visualmente, a Samsung escolheu um design simples, praticamente idêntico ao do A56. A única diferença está na estrutura, que é feita de plástico em vez de metal. A traseira de vidro é a mesma, o que faz com que essa mudança passe quase despercebida no uso diário. Inclusive, com o uso de uma capa protetora, essa diferença se torna ainda menos relevante.

As bordas da tela são relativamente largas, o que é bastante aceitável para um smartphone nessa faixa de preço. No entanto, elas não são simétricas, diferente de muitas rivais que já dão mais atenção a isso, deixando seus aparelhos com um visual mais equilibrado. Se isso não for um fator importante para você, pode relevar sem qualquer problema. Ainda assim, não há como negar que bordas mais finas teriam deixado o celular com um visual mais compacto e moderno.

A tela do Galaxy A36 está entre as melhores da categoria em sua faixa de preço. Além da excelente fidelidade de cores, ela se destaca pelo alto brilho máximo de 1200 nits. A Samsung também equipou o smartphone com o Gorilla Glass Victus+, sendo uma proteção superior à encontrada em grande parte das concorrentes desse mesmo segmento, que costumam usar versões mais antigas do vidro. O sensor de impressão digital óptico fica sob a tela, como já é tradição da marca, e funcionou de forma rápida e confiável durante nossos testes.

Enquanto os modelos anteriores da linha Galaxy A se diferenciam pelo tamanho, os Samsung Galaxy A36 e A56 deste ano têm exatamente as mesmas dimensões, tanto na tela quanto na estrutura. A tela é AMOLED e tem 6,7 polegadas, entregando cores vibrantes, pretos intensos e ótimos ângulos de visão. A qualidade do display é a mesma nos dois modelos.

A interface One UI 7 se diferencia bastante do Android puro no visual, mas continua fácil de usar. Um dos recursos mais interessantes é o modo simplificado, desenvolvido para quem está começando a usar smartphones. A função torna o Galaxy A36 uma excelente opção para usuários inexperientes. Ao mesmo tempo, quem já tem uma certa familiaridade com tecnologia pode escolher entre diversas opções de personalização.

O software é um dos grandes destaques da Samsung. Nenhuma outra fabricante nessa faixa de preço oferece seis anos de suporte, incluindo atualizações do Android e patches de segurança. Mesmo com alguns atrasos recentes na liberação do Android 15, a atualização já vem sendo distribuída. A marca ainda promete melhorias com o futuro Android 16 e, nos últimos anos, vem cumprido suas promessas.

Quando o assunto é conectividade, o Galaxy A36 está entre os melhores da categoria. O suporte ao 5G já se tornou padrão, mas o destaque vai para a compatibilidade com eSIM. Esse recurso deve agradar principalmente quem costuma viajar com frequência, já que facilita a troca de operadora sem a necessidade de adquirir um chip físico.

A versão básica do A36 vem com 128 GB de armazenamento e apenas 6 GB de RAM, configuração que ainda é suficiente nos dias atuais, mas pode limitar o aparelho com o tempo. Afinal, a Samsung promete seis anos de atualizações. Para quem quer mais segurança a longo prazo, vale considerar a versão com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, desembolsando um valor a mais.

Nos testes de benchmark, o desempenho do Galaxy A36 foi cerca de um terço inferior ao do A56. No entanto, no uso diário, essa diferença é basicamente imperceptível, mesmo em comparações diretas. Um possível ponto de atenção que a Samsung pode tomar para o futuro é a quantidade de RAM.

Enquanto o Galaxy A56, smartphone mais caro, vem equipado com o processador Exynos da própria Samsung, o Galaxy A36 acompanha o Snapdragon 6 Gen 3. Ele conta com versões de 6 ou 8 GB de memória RAM.

As câmeras adicionais para fotos ultra grande-angular e macro não alcançam a mesma qualidade da câmera principal, limitação que também está presente no Galaxy A56. Ainda que o sensor ultra-angular ofereça algum valor prático, a lente macro continua sendo mais um item na ficha técnica do que um atrativo real para o uso diário.

Mas mesmo com a otimização de cena desativada, tons como vermelho e verde podem aparecer com uma saturação exagerada, o que fica bem evidente em fotos de paisagens e natureza. Já em ambientes com pouca luz, as fotos saem muito escuras, principalmente quando o software não traz o equilíbrio ideal com um clareamento eficiente.

Assim como o Galaxy A56, o Galaxy A36 também vem com um conjunto de três câmeras. Com exceção da lente ultra grande-angular, o hardware é o mesmo do modelo mais caro. A câmera principal entrega imagens com uma boa definição e qualidade geral bastante consistente, mas a reprodução de cores segue um estilo mais voltado para as redes sociais, o que pode distorcer a aparência real das cenas.

Samsung Galaxy A36 5G – Bateria

Capacidade da bateria Capacidade da bateria 5.000 mAh Velocidade de carregamento (via cabo) 45 W Velocidade de carregamento (sem fio) Sem compatibilidade

A bateria do Samsung Galaxy A36 tem capacidade de 5.000 mAh, um valor que virou padrão em smartphones ao longo dos últimos anos. No entanto, com as novas baterias de silício-carbono, já é possível alcançar capacidades bem maiores sem aumentar a espessura ou o peso do aparelho. Inclusive, isso já pode ser visto em dispositivos na mesma faixa de preço, como comprova o Honor Magic7 Lite, que impressiona com seus 6.600 mAh.

Mesmo sem essa nova tecnologia, o Galaxy A36 oferece uma boa autonomia aos seus usuários, alcançando 15 horas e 35 minutos no teste de bateria. Em comparação com o A56, não há diferença. No dia a dia, a carga aguenta tranquilamente um dia inteiro, e o gerenciamento eficiente no modo de espera permite chegar a dois dias sem precisar fazer qualquer recarga.

O carregamento completo, com potência de até 45 watts, leva cerca de 70 minutos. A fonte de alimentação não vem na caixa, mas como a Samsung adota o padrão PD aberto, o smartphone pode ser recarregado sem dificuldade com o uso de qualquer carregador que seja compatível.