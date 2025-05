A série A5 da Samsung existe há quase dez anos e, ao longo deste período, conquistou seu espaço como um aparelho confiável na faixa de médio porte do mercado. O novo Galaxy A56 segue os passos de seu antecessor, o Galaxy A55, entregando melhorias no hardware e no software. No entanto, há também um ponto negativo em comparação com o modelo do ano passado, mas vamos falar sobre isso mais adiante. Usei intensamente o novo smartphone por algumas semanas, e nesta análise vou revelar o que ele tem de interessante e se realmente vale a pena o investimento.

O design do Galaxy A56 segue uma linha simples e continua praticamente igual aos modelos anteriores. O smartphone não tem cores vibrantes ou detalhes extravagantes, e no Brasil está disponível em tons mais discretos como rosa, preto, verde e cinza. O acabamento do aparelho impressiona ao ostentar materiais de qualidade: sua estrutura é de metal e conta com uma textura levemente áspera. O formato quadrado garante que o celular fique mais firme e confortável na mão, mesmo sem o uso de uma capa protetora. O dispositivo também possui certificação IP68, ou seja, tem resistência à água e poeira, o que raramente é visto em smartphones nessa faixa de preço.

O Samsung Galaxy A56 vem numa caixa pequena que conta apenas com o celular, um cabo para carregar e a ferramenta para tirar o chip do aparelho. Você não vai encontrar capinha ou película protetora, como costuma acontecer com produtos de algumas marcas chinesas. Além disso, a embalagem não acompanha um carregador, o que já é típico da Samsung, sendo preciso adquirir à parte.

Preciso mencionar que design tem um ponto que pode incomodar muitos usuários: as bordas da tela são bem aparentes e, para piorar, não são simétricas. Essa característica acaba tirando um pouco do charme do visual minimalista que o smartphone da Samsung promete, e inclusive a concorrência vem entregando soluções mais elegantes nesse quesito. É claro que esse tipo de detalhe é algo que depende muito do gosto pessoal, mas quem tem costume de reparar no acabamento dos produtos pode sentir algum incômodo. Se as bordas fossem mais finas, o celular poderia ser um pouco mais compacto, mesmo mantendo o tamanho da tela.

Como nem tudo é perfeito, há uma questão que incomoda: a Samsung obriga o uso da Galaxy Store, além do smartphone contar com alguns aplicativos de propaganda já instalados. Por outro lado, a tática é bem comum em celulares nessa faixa de preço e, felizmente, você pode desinstalar os apps indesejados em poucos toques.

A interface One UI, que agora está na versão 7, tem um visual bem diferente do Android puro. Ela é mais moderna, bonita e fácil de usar, permitindo várias opções de personalização, principalmente para quem já tem mais familiaridade com a tecnologia. Mas para quem não tem tanta prática, a One UI 7 conta com um modo simplificado, apresentando ícones maiores e deixando tudo o que é essencial na tela de início. É difícil encontrar algo parecido com isso em outras marcas.

Agora, no quesito armazenamento, existe uma questão que precisa ser mencionada. A Samsung manteve os 128 GB de memória interna nos modelos de entrada, como já vinha fazendo, mas neste ano tirou discretamente a opção de expansão com cartão microSD. Ou seja, quem quiser mais espaço vai precisar investir na versão de 256 GB, que custa R$ 500 a mais, valor bastante justo. Mas se você precisa de ainda mais memória, o modelo não pode atender às suas necessidades.

Quando o assunto é conectividade, o Galaxy A56 conta com suporte a 5G, que virou padrão em praticamente todos os smartphones atuais, mas o grande destaque vai para a compatibilidade com o eSIM, algo que ainda não é tão comum. Com ele, além do chip físico tradicional, você pode usar um chip virtual, ideal para viagens internacionais.

Nos modelos superiores, a Samsung costuma usar chips Snapdragon otimizados para a linha Galaxy, entregando o melhor desempenho possível. Mas nos modelos intermediários, a marca aposta nos seus próprios processadores. Este é o caso do Galaxy A56, que chega com o novo Exynos 1580, o mesmo chip usado no tablet Galaxy S10 FE, também de categoria mediana. Ele marca cerca de 900 mil pontos no AnTuTu 10, o que não é nada extraordinário, mas dá conta do recado tranquilamente para um uso diário, sendo exatamente o que se espera dentro dessa faixa de preço.

Samsung Galaxy A56 5G – Câmera

Câmera Câmera principal 50 MP, f1.8, OIS Câmera ultra grande-angular 12 MP, f/2.2 Câmera macro 5 MP, f/2.4 Câmera para selfies 12 MP, f/2.2 Resolução de vídeo máxima 4K

Assim como as versões anteriores, o Samsung Galaxy A56 acompanha uma câmera tripla que, na prática, continua quase igual à do modelo antecessor. A única mudança é vista na câmera frontal, que neste ano foi repaginada.

As câmeras do Samsung Galaxy A56 também foram testadas. © nextpit Samsung Galaxy A56. © nextpit Parte traseira do Samsung Galaxy A56. © nextpit

A câmera principal faz um bom trabalho na hora de entregar as fotos, com imagens nítidas e um desempenho bastante interessante em ambientes com pouca iluminação. O ponto negativo, no entanto, está na saturação das cores. Os tons de vermelho e verde, por exemplo, costumam sair exagerados, mesmo com a otimização de cena desligada, que já vem assim no padrão de fábrica. Esse detalhe fica ainda mais evidente quando as fotos são tiradas ao ar livre, em locais com bastante vegetação.

Para quem gosta de imagens mais vibrantes, a questão pode até ser um ponto positivo. Mas se a preferência for por cores mais naturais e uma câmera que entregue um desempenho avançado, o Google Pixel 8a é uma opção mais interessante dentro da mesma faixa de preço. As outras lentes do Galaxy A56, como a macro e a ultra grande-angular, não entregam a mesma qualidade da câmera principal.