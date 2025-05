A adoção do Android 15 pela Samsung não tem sido a mais rápida em comparação com outros fabricantes do Android, em grande parte devido aos atrasos iniciais com o One UI 7. No entanto, a empresa agora começou a fazer progressos significativos. Potencialmente com o objetivo de compensar, a Samsung também pode lançar o One UI 8 mais cedo, alinhando-se com o cronograma acelerado do Android 16.

A Samsung poderia seguir o lançamento acelerado do Android 16

Embora o Google ainda não tenha revelado totalmente o Android 16 no I/O 2025 nas próximas semanas, a Samsung não confirmou oficialmente nada em relação ao One UI 8, a versão personalizada esperada da próxima grande atualização do Android. No entanto, informações de um vazador confiável, Tarun Vats, sugerem que os usuários do Galaxy podem receber um presente antecipado da empresa, com a One UI 8 sendo potencialmente lançada pela Samsung já em junho.

Esse cronograma ajustado provavelmente coincidiria com o lançamento de meio de ano do Android 16, com a fase Beta já concluída e a atualização estável prevista para chegar aos dispositivos Pixel neste mês ou no início de junho. Não seria totalmente surpreendente se a Samsung seguisse o exemplo com seu programa One UI 8 Beta, especialmente considerando que a OnePlus e a Xiaomi já iniciaram seus programas Android 16 Beta.

O Google está pronto para lançar duas atualizações estáveis do Android 16 em 2025. / © Google

Ao mesmo tempo, espera-se que a One UI 8 seja uma atualização mais progressiva e modesta, em vez de um avanço significativo em comparação com a One UI 7, que introduziu grandes mudanças e recursos. Isso poderia permitir que a Samsung alocasse menos recursos e esforços para a adoção do Android 16 em comparação com o Android 15.

No entanto, é importante observar que nada é oficial ou concreto até o momento, com o informante até sugerindo que a janela de lançamento especulada do One UI 8 poderia mudar a qualquer momento e potencialmente ser adiada. Mesmo que o lançamento seja antecipado, a disponibilidade ainda variará dependendo do modelo específico do Galaxy, sendo que os dispositivos mais recentes, como o Galaxy S25 Ultra (análise), provavelmente receberão a atualização primeiro.

Além do Android 16, outra atualização secundária, o Android 16.1, também é esperada para o final do ano. No entanto, a Samsung e outras marcas podem disponibilizá-lo apenas no próximo ano, com relatórios sugerindo que ele poderia estrear como One UI 8.5 junto com a série Galaxy S26.

O que esperar da One UI 8

Com relação a mudanças e recursos, há rumores de que a One UI 8 se baseará na One UI 7, mas também poderá incorporar algumas melhorias notáveis. Entre as já mencionadas está uma opção de alocação de RAM maior com o RAM Plus, o recurso de gerenciamento de RAM virtual da Samsung. Ele também pode adotar um novo modo de desktop DeX que se assemelhe mais à contraparte nativa do Android.

Enquanto isso, o Android 16 do Google deve trazer novos aprimoramentos, como Live Updates com notificações em widgets, melhor utilização dos controles da câmera e melhorias na acessibilidade e na privacidade, entre outros recursos.

Faltando pouco menos de duas semanas para o Google I/O 2025, é provável que tenhamos mais novidades sobre o Android 16 e o possível cronograma de lançamento do One UI 8 da Samsung. Você acha que a Samsung ajustará o lançamento da One UI 8 para mais cedo do que da versão atual?