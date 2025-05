Primeiras Impressões do Samsung Galaxy S25 Edge: Coisa Fina

Com apenas 5,8 mm de espessura, o novo Samsung Galaxy S25 Edge é um dos smartphones mais finos já lançados, e mesmo com esse design ultrafino, ele não deixa de lado os melhores recursos de alto nível. A Samsung equipou o aparelho com o processador Snapdragon 8 Elite, tela de resolução 3K e uma câmera de 200 MP. Mas será que uma estrutura tão fina exigiu algum sacrifício? Fomos conferir de perto o novo smartphone!

Pela primeira vez, a tela usa o Gorilla Glass Ceramic 2, que promete ainda mais proteção contra arranhões e quedas. Já a parte traseira é de vidro Victus 2 com acabamento fosco, e o novo smartphone conta com certificação IP68, garantindo resistência contra poeira e água. Para quem busca ainda mais segurança, a Samsung oferece capas oficiais feitas sob medida para manter o visual fino do Galaxy S25 Edge.

A tela também continua sendo um dos grandes destaques do S25 Edge. O smartphone usa o mesmo painel AMOLED de 6,7 polegadas do Galaxy S25 Plus, com resolução 3K, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 2.600 nits. As cores são vibrantes, os ângulos de visão excelentes e as bordas finíssimas da tela reforçam a qualidade estética do celular, que não deixa nada a desejar em relação aos outros modelos da linha Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 Edge – Câmera

Mesmo com o design ultrafino, o Galaxy S25 Edge conseguiu ser equipado com a mesma câmera principal de 200 MP do S25 Ultra, com abertura f/1.7 e estabilização óptica de imagem. Para a câmera ultra grande-angular, a Samsung optou pelo mesmo módulo usado no Galaxy S25 Plus, com 12 MP e função macro integrada. Em um teste prático feito no local, a qualidade das fotos da câmera principal se mostrou praticamente idêntica à do modelo Ultra.

Por outro lado, o S25 Edge não possui zoom óptico, sendo uma limitação resultante do seu formato ultrafino. Câmeras com lentes periscópicas e zoom de 3x a 10x ainda são um desafio técnico para as fabricantes, inclusive para modelos topo de linha, e não cabem em uma estrutura que conta com apenas 5,8 mm de espessura. A solução encontrada foi usar o alto número de megapixels da câmera principal para aplicar zoom digital. A qualidade das imagens continua boa até 3x de ampliação, mas começa a cair a partir desse ponto. A ampliação digital pode chegar a até 10x no máximo.