A Samsung atualizou seus principais telefones em 2025, com a maioria das mudanças no design e nas especificações concentradas no topo de linha S25 Ultra. Mas o que dizer do S25+ normal? Testamos o topo de linha "padrão" atualizado e contamos a vocês tudo sobre seu desempenho, câmeras, duração da bateria e muito mais.

Resumo Comprar Samsung Galaxy S25+ Prós Ótima qualidade de construção

Excelente tela

A melhor política de atualização de software

Bom desempenho

Sem diferenças regionais de SoC Contras Os upgrades parecem muito pequenos

Fotos noturnas decepcionantes

Tempo de carregamento lento

Sem suporte a Qi2

Tela grande do Galaxy S25+ em um design fino Design e qualidade de construção Tela OLED de 6,7 polegadas

3120 × 1440 pixels

Taxa de atualização de 1 ~ 120 Dimensões e peso 75,8 x 158,4 x 7,3 mm

190 g Resistência IP68

Gorilla Glass Victus 2 O Galaxy S25+ apresenta um corpo fino dominado pela grande tela OLED de 6,7 polegadas na parte frontal e as agora tradicionais lentes triplas da câmera na parte traseira. O design é herdado principalmente do S24+, com bordas planas. O Galaxy S25+ mede apenas 7,3 mm de espessura. / © nextpit O manuseio do S25+ é bom, apesar das grandes dimensões, ajudado pelo fato de que ele apresenta pequenas bordas ao redor da tela. Isso ajudou a tornar o telefone um pouco menor que seu antecessor, mesmo com 7,3 mm de espessura (7,7 mm no S24+), e também relativamente leve, com 190 gramas (196 g no S24+) O posicionamento dos botões no lado direito está ao alcance do polegar da mão direita ou do indicador da mão esquerda, mas o leitor de impressões digitais no visor exige uma mudança na pegada para alcançar sua posição na tela (mesmo se você tiver um polegar curto), o que poderia ser melhorado se ele fosse ligeiramente movido para cima. O design do Galaxy S25+ segue o estilo adotado pela Samsung nos últimos anos. / © nextpit A Samsung nos enviou a versão azul do telefone e o acabamento da moldura de alumínio e do Gorilla Glass Victus 2 na parte traseira estava impecável, com o bônus adicional de quase não ficar impressões digitais na superfície fosca traseira. Os materiais são os mesmos do modelo anterior, assim como a classificação IP68 para proteção contra poeira e água. A tela usa basicamente o mesmo painel OLED de 6,7 polegadas do seu antecessor, com uma resolução nítida de 3120 × 1440 (QHD+), e apresenta uma taxa de atualização variável que vai de 1 a 120 Hz, oferecendo eficiência energética e animações suaves na tela. O brilho da tela pode ir tanto bem alto quanto bem baixo. / © nextpit Os níveis de brilho foram perfeitamente satisfatórios em ambientes externos, sem nunca ter sido necessário usar a configuração de brilho total, mesmo sob luz solar direta. Igualmente importante é o fato de poder ser definido em um nível muito baixo para usar o telefone no escuro.

Sete anos de suporte de software para o S25+ Software Sistema operacional Android 15, One UI 7 Política de atualização 7 anos de atualizações de segurança

7 anos de atualizações de versão Apesar de ter chegado atrasada à festa do Android 15, a Samsung equipou seus carros-chefe de 2025 com a versão mais recente do sistema operacional. Sobre ele vem a One UI 7, que apresenta algumas mudanças na interface, depois de ter se mantida praticamente a mesma nos últimos 5 anos. O Galaxy S25+ tinha dois apps pré-instalados de terceiros. © nextpit Uma instalação limpa atualizada tinha 36,6 GB de armazenamento ocupado. © nextpit Menu de configurações rápidas Samsung One UI 7.0 © nextpit Já mencionamos na análise do Galaxy S25 Ultra as mudanças mais importantes, portanto, você pode pular os próximos dois parágrafos se já tiver lido o teste. Em primeiro lugar, a área de notificação e as configurações rápidas foram separadas, como em outras skins do Android e do iOS, mas isso pode ser alterado no menu de configurações do painel. Menu de configurações rápidas Samsung One UI 7.0 © nextpit Captura de tela do painel de notificações Samsung One UI 7.0 © nextpit Samsung Galaxy One UI 7: integração do Gemini AI e calendário © nextpit Extensões Gemini AI com Samsung Calendar © nextpit Widget de resumo diario reúne informações de compromissos, previsão do tempo e mais. © nextpit Outra mudança é que a Bixby ficou em segundo plano em relação ao Gemini, com a ferramenta alimentada por IA assumindo o papel de assistente padrão no Galaxy S25+. No processo, a IA do Google foi mais bem integrada às ferramentas da Samsung, permitindo salvar notas ou marcar compromissos em praticamente qualquer parte da interface.

Desempenho de alto nível do S25+ Desempenho Processador Snapdragon 8 Elite Memória 12 GB LPDDR5x Armazenamento 256 / 512 GB UFS 4.0

Sem expansão de armazenamento Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB Equipado com o mesmo chip Snapdragon 8 Elite encontrado em basicamente todos os Android topo de linha em 2025, o Galaxy S25+ não decepcionou no departamento de desempenho. Na verdade, o telefone até superou seu irmão Ultra na maioria dos nossos testes. Mas é importante observar que, no uso diário, não notamos nenhuma diferença entre os dois. A multitarefa e a troca de aplicativos foram suaves, com a ajuda dos 12 GB de RAM LPDDR5x, e não notamos lentidão ou soluços na interface ou nos aplicativos usuais de mídia social, mensagens, chamadas de vídeo e navegação na Web. Galaxy S25+

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 Galaxy S24+

(Exynos 2400) AnTuTu 2,429,871 2,341,216 2,695,676 2,013,101 1,851,716 - Teste de estresse extremo do 3DMark Wild Life Melhor loop: 7264

Pior loop: 3714

Estabilidade: 51,1% Melhor loop: 6986

Pior loop: 3253

Estabilidade: 46,6% Melhor loop: 8751

Pior loop: 4410

Estabilidade: 50,4% Melhor loop: 2983

Pior loop: 2633

Estabilidade: 88,3% Melhor loop: 5160

Pior loop: 3013

Estabilidade: 58,4% Melhor loop: 4242

Pior loop: 2637

Estabilidade: 62,1% Teste de estresse do 3DMark Steel Nomad Light Melhor loop: 2178

Pior loop: 1408

Estabilidade: 64,4% Melhor loop: 2581

Pior loop: 1363

Estabilidade: 52,8% - Melhor loop: 1132

Pior loop: 1086

Estabilidade: 95,4% - - Geekbench 6 Único: 3210

Múltiplo: 10210 Único: 3187

Múltiplo: 9947 Único: 3125

Múltiplo: 9697 Único: 2188

Múltiplo: 7158 Único: 2252

Múltiplo: 7107 Único: 2131

Múltiplo: 6676 Em testes sintéticos, o S25+ superou até mesmo o S25 Ultra e, mesmo que a diferença estivesse dentro da margem de erro, eles ainda eram consistentes em diferentes testes e execuções. A tabela acima também mostra como esse não foi o caso em 2024, com o S24+ equipado com Exynos perdendo claramente para o S24 Ultra com um chip Snapdragon. Felizmente, para a série S25, não há segregação entre modelos e regiões. Pontuação do S25+ no teste AnTuTu foi à altura dos Android topo de linha em 2025. © nextpit A pontuação do S25+ em gráficos foi excelente, mas o aparelho não conseguiu manter o desempenho por muito tempo. © nextpit Pontuação no Geekbench foi a mais alta em nossos testes. © nextpit A pontuação do S25+ em gráficos foi excelente, mas o aparelho não conseguiu manter o desempenho por muito tempo. © nextpit Pontuações adicionais do Galaxy S25+ no 3D Mark. © nextpit O desempenho em jogos foi igualmente impecável, com o SoC capaz de lidar com configurações gráficas altas em taxas de quadros suaves. Curiosamente, o S25+ até ofereceu um desempenho mais estável do que o Ultra, com menos variação entre as execuções nos testes de estresse do 3D Mark, sem esquentar muito ao toque.

Câmeras do Samsung S25+: Boas durante o dia, ruins à noite Câmera Câmera principal 50 MP, f1.8, OIS Câmera ultra-angular 12 MP, f2.2 Câmera tele 10 MP, f2.4, OIS, zoom de 3x Câmera para selfies 12 MP, f2.2 Máx. Resolução de vídeo 8K30, 4k120, 1080p240 O kit de câmera do S25+ não sofreu alterações em relação ao seu antecessor: Uma câmera principal de 50 megapixels com estabilização óptica de imagem e abertura de f/1.8, uma ultra-angular de 12 MP com f/2.2 e uma lente telefoto de 10 MP com zoom de 3x e abertura de f/2.4. Por padrão, todas as câmeras salvam arquivos em uma resolução de 12 megapixels, incluindo a telefoto, curiosamente. A única diferença visual na traseira (em comparação com o S24+) são os aneis ao redor de cada módulo de lente. / © nextpit À luz do dia, todas as três câmeras tiveram bom desempenho, com imagens nítidas e boa reprodução de cores - pelo menos tanto quanto os dias nublados permitiram. As imagens da câmera telefoto eram um pouco menos saturadas, mas ainda eram muito boas. O aumento da faixa de zoom, especialmente na ampliação de 10x ou mais, resulta em imagens muito suavizadas, portanto, é melhor se aproximar do objeto. Samsung Galaxy S25+: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultra-grande angular (0,6x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal (zoom digital 2x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (3x) - Modo noturno © nextpit © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Câmera principal - Modo retrato © nextpit As fotos com o S25+ à noite decepcionaram, com uma quantidade perceptível de ruído, mesmo com o modo noturno ativado, o que, por outro lado, teve o efeito de borrar algumas texturas. As fotos da câmera principal e da ultra-angular ainda podem ser compartilhadas em mídias sociais e aplicativos de mensagens, mas não espere imprimi-las. Não notamos as barras escuras que outros usuários relataram em fotos com pouca luz, mas, mesmo sem esse bug, parece que a Samsung ainda precisa fazer alguns ajustes finos no processamento de imagens noturnas do S25+. Samsung Galaxy S25+: Selfie © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie grande angular © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie grande angular - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie grande angular © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie grande angular - Modo retrato © nextpit Com relação às selfies, as tiradas à luz do dia foram boas, com um bom nível de detalhes e nitidez, além de uma boa separação de temas com o modo retrato. À noite, as selfies não eram tão nítidas, mas ainda eram utilizáveis, e o modo retrato teve um pouco mais de dificuldade para separar as diferentes camadas.

Bateria de longa duração no Galaxy S25+ Bateria Capacidade da bateria 4900 mAh Velocidade de carregamento com fio 45 W Velocidade de carregamento sem fio 15 W No departamento de bateria, nossa experiência com o S25+ foi muito boa. O telefone sobreviveu a um dia inteiro de uso regular com mídia social, mensagens, uso leve como hotspot e streaming de música com bastante carga restante. Com um uso mais leve, o telefone chegou a ficar dois dias longe da tomada, mas, como sempre, sua experiência pode variar. Galaxy S25+

(4900 mAh | Samsung 45 W PD) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Xiaomi 14T Pro

(5000 mAh | 120W) [ opção "Rápido"] Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) Galaxy S24+

( 4900 mAh | 45 W USB-PD) 10 minutos 28% 27% 41% [50%] 24% 26% 30 minutos 73% 73% 95% [-] 57% 70% 1 hora 98% 99% 91% Carga completa 66 min 61 min 32 min [25 min] 1h20 55 min PC Mark Teste de bateria 16h28

20850 17h06

21028 13h11

16337 15h39

12986 15h06

18099 Os tempos de carregamento, como de costume para os celulares da Samsung, não foram tão competitivos. Com suporte para carregamento de até 45 W, o Galaxy S25+ levou pouco mais de uma hora para carregar usando um adaptador compatível (modelo EP-T4510). Mas o carregador não vem na caixa, como está se tornando a norma. O Galaxy S25+ oferece carregamento sem fio e carregamento sem fio reverso, mas não há suporte para o acessório magnético Qi2. A pontuação do S25+ no teste de bateria do PC Mark foi competitivo © nextpit A pontuação do S25+ no teste de bateria do PC Mark foi competitivo © nextpit No teste de bateria PCMark, que simula uma carga de trabalho com a tela ligada e conta o tempo entre 80 e 20% de carga, o Galaxy S25+ se saiu bem. Apesar da bateria 7% menor em comparação com o concorrente Xiaomi 15, ele teve um tempo de execução apenas 4% menor enquanto trabalhou mais, marcando mais pontos de desempenho no teste. A porta USB-C é do padrão 3.2, e carrega a uma potência máxima de 45 W. / © nextpit Em comparação com o S24+, o Galaxy S25+ mostrou melhor eficiência em todos os aspectos, com um tempo de execução mais longo e mais desempenho. Vale a pena observar que o teste foi executado na resolução padrão de 1080p. Ao mudar para a resolução máxima de 1440p (QHD), o S25+ teve um tempo de execução mais curto, de 16h04, com uma pontuação de desempenho ligeiramente maior, de 20.996.

Você deve comprar o Galaxy S25+? O Galaxy S25+ parece ser uma atualização discreta em relação ao seu antecessor. É bom que a Samsung não tenha dividido as regiões com especificações diferentes, mas, além do processador, não houve nenhuma mudança significativa em relação ao S24+ anterior. Portanto, para os proprietários dos modelos S24 e S23, simplesmente não vale a pena o investimento, especialmente porque ambas as gerações devem receber a maioria dos recursos lançados com a família S25. É claro que, se você estiver prestes a renovar um contrato pós-pago e o S25+ puder ser conseguido por um preço muito baixo (ou de graça), ele é uma boa escolha, com excelente tela, desempenho e qualidade de construção. Mas o mesmo pode ser dito sobre basicamente todos os celulares topo de linha da concorrência lançados em 2025. A One UI 7 traz um novo widget para resumo diário. / © nextpit A Samsung ainda tem algumas vantagens que valem a pena considerar, especialmente seu grande ecossistema de dispositivos, o que torna o Galaxy S25+ uma boa opção para residências que já investiram nos sistemas Galaxy ou SmartThings. E a promessa da Samsung de sete anos de atualizações de software ainda só é igualada pelo Google, o que torna a vida útil do Galaxy S25+ mais longa, caso você goste de usar um aparelho pelo maior tempo possível ou queira passá-lo a um parente ou amigo depois de alguns anos. Mas a falta de atualizações nos departamentos de câmera e bateria nos impede de dar uma pontuação mais alta ao Galaxy S25+. Talvez no próximo ano.