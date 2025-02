A linha de celulares "Ultra" da Samsung é conhecida por reunir todos os recursos e a tecnologia da marca. O Galaxy S25 Ultra não é exceção, com os chips mais rápidos, as câmeras mais avançadas e toneladas de recursos de IA, mas um dos destaques do dispositivo deu um passo para trás este ano. Continue lendo para saber nossas impressões sobre o celular topo de linha da Samsung.

Resumo Comprar Samsung Galaxy S25 Ultra Prós Bom desempenho da câmera

Ótimos recursos de produtividade

Política de atualização de software líder do setor

Excelente qualidade de construção e tela Contras Perda de recursos da S Pen

O desempenho fica atrás de outros celulares com o mesmo chip

Velocidade de carregamento um pouco lenta Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra: Todas as ofertas

Galaxy S25 Ultra Display em um design plano Design e qualidade de construção Tela OLED de 6,9 polegadas

3120 × 1440 pixels

1 ~ 120 taxa de atualização Peso 218 g Resistência IP68

Vidro Gorilla Armor 2 Depois de três gerações, o Galaxy S25 Ultra finalmente abandonou o estilo de design do Galaxy Note. O carro-chefe da Samsung apresenta laterais planas e cantos arredondados, como seus irmãos S25, adotando a linguagem de design atual da Samsung. O design da parte traseira lembra muito os modelos anteriores, com módulos de câmera isolados, mas agora eles apresentam anéis puramente cosméticos fora deles. À primeira vista, pode parecer que a Samsung está tentando imitar seus rivais chineses, dando a entender que usa sensores e lentes maiores do que realmente usa. No entanto, o anel é uma peça separada projetada para proteger os elementos da lente em vez de introduzir um ponto adicional de falha. O design do Galaxy S25 Ultra é um pouco menos quadrado do que nos modelos anteriores © nextpit © nextpit © nextpit Close na câmera do Galaxy S25 Ultra © nextpit Um ponto em que a Samsung optou por não seguir seus rivais é a classificação de proteção do Galaxy S25 Ultra. Enquanto as marcas chinesas começaram a classificar seus telefones para o nível IP69 de resistência à poeira e à água ("9" significa jatos de água pressurizada e quente), o S25 Ultra mantém a classificação IP68 de seus antecessores. Na parte frontal, a tela é protegida por um novo vidro, supostamente mais resistente o Gorilla Armor 2 da Corning. A Samsung e a Corning afirmam que o novo material também é mais antirreflexo, mas não conseguimos notar nenhuma diferença ao olhar para ele. Estrutura lateral é feita de titânio © nextpit © nextpit S Pen é armazenada na parte inferior do aparelho © nextpit A Corning também anuncia que o novo vidro pode sobreviver a quedas de até 2,2 metros, altura suficiente para o uso regular (a menos que você esteja na Wikipedia), em vez do habitual 1 metro de altura (cintura) dos materiais vitrocerâmicos tradicionais. Não testamos essas afirmações, mas outros testes sugerem que o vidro não é tão resistente a arranhões quanto a geração anterior usada no Galaxy S24 Ultra. O painel OLED Quad-HD+ sob o vidro apresenta as mesmas especificações do painel usado no S24 Ultra: uma taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz para animações suaves sem comprometer a duração da bateria, brilho mais do que suficiente para uso em ambientes externos, com boas cores e níveis de contraste da tela OLED. Bordas mais finas permitem um aumento da tela com medidas totais menores © nextpit © nextpit A tela do Galaxy S25 Ultra também é um pouco maior, com uma diagonal de 6,9 polegadas (contra 6,8 no S24 Ultra) - apesar disso, o telefone é imperceptivelmente mais compacto do que seu antecessor devido ao uso de bordas menores ao redor da tela. Ah, e o S25 Ultra também é mais leve que o S24 Ultra (218 gramas contra 232).

Android 15 com sete anos de suporte Software Sistema operacional Android 15, One UI 7

7 anos de atualizações de segurança

7 anos de atualizações de versão O Galaxy S25 Ultra vem com a versão mais recente do Android, com a One UI 7. A Samsung promete sete anos de atualizações de software, tanto para versões do sistema quanto para patches de segurança. Enquanto as versões anteriores da One UI tiveram melhorias incrementais, imitando as pequenas mudanças trazidas pelo Android nos últimos três anos, a One UI 7 apresenta algumas mudanças na interface. Mais notavelmente, a aba de notificações foi separada dos botões de acesso rápido, semelhante ao que o iOS, o HyperOS e outras skins do Android estão fazendo. Tela inicial padrão do Galaxy S25 Ultra © nextpit Apps pré-instalados do Samsung Galaxy S25 Ultra © nextpit Versão de software do Galaxy S25 Ultra no teste © nextpit 37.4 GB de armazenamento ocupados após atualizar o aparelho © nextpit Menu de configurações rápidas da One UI 7 © nextpit Menu de notificações da One UI 7 © nextpit Além disso, o Galaxy S25 Ultra conta com o pacote da moda de recursos alimentados por IA, mantendo a tendência do ano passado. A novidade para 2025 é o Gemini, que substitui o Bixby como assistente inteligente padrão no telefone. O Gemini não apenas colocou o Bixby pra escanteio, como também ganhou extensões para interagir com os aplicativos nativos Calendário, Notas e Lembretes da Samsung. A integração é semelhante à que o Google já oferece em seus aplicativos próprios, como o YouTube, e pode ser usada, por exemplo, para selecionar uma data de evento e definir um lembrete ou compromisso no calendário. Saiba mais sobre os recursos de IA do Gemini Extensões da Gemini com os apps Samsung: Calendário, Notas e Lembrete © nextpit Integração com Gemini permite criar compromissos a partir de seleções de texto © nextpit Resumo diário agrega dados de compromissos, previsão de tempo, saúde e mais © nextpit A One UI 7 nos modelos Galaxy S25 também destaca o novo widget "Now brief" - tanto na tela inicial quanto na tela de bloqueio. Ele lista uma série de resumos de IA sobre o clima, compromissos, notícias sobre saúde, casa inteligente e outras fontes. Como não tínhamos muitas informações para alimentar a máquina de IA, sua utilidade foi bastante limitada em nosso teste, mas sua opinião pode variar.

O Galaxy S25 Ultra é uma fera em uma coleira Desempenho Processador Snapdragon 8 Elite Memória 12 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 / 1024 GB UFS 4.0 armazenamento

Sem expansão de armazenamento Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB Quando se trata de desempenho, o Galaxy S25 Ultra apresenta mais uma vez o chip mais potente disponível no mercado Android, o Snapdragon 8 Elite. Em conjunto com os padrões de memória rápida, ele forneceu desempenho mais do que suficiente para as tarefas diárias. Alternar entre aplicativos, fazer chamadas de vídeo e rolar infinitamente por redes sociais foram executadas sem problemas, e somente as tarefas do lado do servidor (como os recursos de IA generativa) quebraram a rapidez no uso diário. Os jogos também não foram problema para o celular, com sessões mais longas de Grid Autosport e PUBG que mal esquentaram o telefone durante o jogo. Como os desenvolvedores tendem a visar aparelhos de médio porte para alcançar o maior número de jogadores, é seguro afirmar que poucos jogos representarão um desafio para o Galaxy S25 Ultra (ou para qualquer outro celular topo de linha deste ano, francamente). Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 AnTuTu 2,341,216 2,695,676 2,013,101 1,851,716 Teste de estresse extremo do 3DMark Wild Life Melhor loop: 6986

Pior loop: 3253

Estabilidade: 46,6% Melhor loop: 8751

Pior loop: 4410

Estabilidade: 50,4% Melhor loop: 2983

Pior loop: 2633

Estabilidade: 88,3% Melhor loop: 5160

Pior loop: 3013

Estabilidade: 58,4% Teste de estresse leve do 3DMark Steel Nomad Melhor loop: 2581

Pior loop: 1363

Estabilidade: 52,8% - Melhor loop: 1132

Pior loop: 1086

Estabilidade: 95,4% Geekbench 6 Único: 3187

Múltiplo: 9947 Único: 3125

Múltiplo: 9697 Único: 2188

Múltiplo: 7158 Único: 2252

Múltiplo: 7107 Para atingir os limites do processador, tivemos que recorrer à suíte de "teste de estresse" no app de benchmark 3DMark, que simula uma carga de trabalho gráfica pesada. No teste Wild Life Extreme, por exemplo, o S25 Ultra ficou atrás do OnePlus 13 que Camila testou, e o desempenho caiu para cerca de metade da pontuação original após 20 execuções. Apesar da queda acentuada no desempenho, vale a pena observar que a pontuação mais baixa do chip Snapdragon 8 Elite estava no mesmo nível do desempenho máximo dos smartphones equipados com o chip Snapdragon 8 Gen 2 de dois anos atrás. Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no Antutu: 2.341.216 © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no 3DMark Wild Life © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no Geekbench © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no 3DMark © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no teste de bateria PC Mark em Full HD: 17h06min © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no teste de bateria PC Mark em QuadHD: 16h26min © nextpit O Antutu também retornou pontuações mais baixas para o S25 Ultra em comparação com o OnePlus 13, apesar de a Samsung e a Qualcomm divulgarem uma frequência mais alta nos telefones S25. Repetimos os testes e não encontramos problemas óbvios, e os modelos S25 não oferecem configurações de desempenho mais altas do que o modo padrão "Standard" usado durante o teste.

S25 e um conjunto de câmera familiar Câmera Câmera principal 200 MP, f1.7, OIS Câmera ultra-ampla 50 MP, f1.9 Câmera(s) tele 10 MP, f2.4, OIS, zoom de 3x

50 MP, f3.4, OIS, zoom de 5x Câmera para selfies 12 MP, f2.2 Máx. Resolução de vídeo 8K As câmeras do Samsung Galaxy S25 permanecem praticamente inalteradas em comparação com o S24 Ultra: um sensor principal de 200 MP com uma lente brilhante de f/1.7 que usa combinação (binning) de pixels para salvar arquivos de 12 megapixels, uma lente telefoto com zoom de 3x com abertura de f/2.4, uma lente telefoto periscópica para zoom de 5x com abertura de f/3.4 e uma câmera para selfies de 12 MP f/2.2. A câmera ultra-angular recebeu um sensor melhorado © nextpit © nextpit A novidade do Galaxy S25 Ultra é a câmera ultra-angular atualizada, que não apenas recebeu um aumento na resolução de 12 para 50 megapixels (mas com o mesmo tamanho de sensor, pelo que pudemos verificar), mas também recebeu uma lente "mais brilhante" com abertura f/1.9, que promete melhor desempenho em condições de pouca luz. Vale a pena mencionar que as lentes de zoom e a câmera principal são estabilizadas opticamente (OIS), enquanto a ultra-wide e a selfie não são. Samsung Galaxy S25 Ultra: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (5x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (5x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Apesar das condições longe das ideais do inverno alemão, ficamos satisfeitos com as fotos resultantes, com boa reprodução de cores e nitidez em todos os níveis de zoom nativos. Encontramos apenas pequenas diferenças na forma como as diferentes câmeras processam as cores, mesmo em cenas noturnas. Falando em fotos noturnas, a Samsung atenuou o processamento para evitar o brilho excessivo das imagens, resultando em um nível equilibrado de brilho ao usar o modo noturno da câmera. Com pouca luz, é possível notar que as câmeras secundárias ficam atrás da câmera principal em termos de captura de luz, o que resulta em imagens um pouco mais escuras. Samsung Galaxy S25 Ultra: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Ultra-grande angular (0,6x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (3x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (5x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (5x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (5x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 100x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Teleobjetiva (5x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Câmera principal (zoom digital 30x) © nextpit O zoom de até 10x de ampliação oferece resultados muito bons, mesmo em algumas situações de pouca luz. Mais do que isso, espere ver manchas de pixels com imagens excessivamente processadas e borradas. Quanto às selfies, os resultados foram bons, com um bom nível de detalhes e sem artefatos de processamento excessivo ou filtros de beleza. O modo retrato teve o desempenho esperado, com as dificuldades usuais nas extremidades dos cabelos soltos. Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (1x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (1x) - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (0,8x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (0,8x) - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (1x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (1x) - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (0,8x) © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Selfie (0,8x) - Modo retrato © nextpit Tela inicial padrão do Galaxy S25 Ultra © nextpit Apps pré-instalados do Samsung Galaxy S25 Ultra © nextpit Versão de software do Galaxy S25 Ultra no teste © nextpit 37.4 GB de armazenamento ocupados após atualizar o aparelho © nextpit Menu de configurações rápidas da One UI 7 © nextpit Menu de notificações da One UI 7 © nextpit Extensões da Gemini com os apps Samsung: Calendário, Notas e Lembrete © nextpit Integração com Gemini permite criar compromissos a partir de seleções de texto © nextpit Resumo diário agrega dados de compromissos, previsão de tempo, saúde e mais © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no Antutu: 2.341.216 © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no 3DMark Wild Life © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no Geekbench © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no 3DMark © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no teste de bateria PC Mark em Full HD: 17h06min © nextpit Pontuação do Samsung Galaxy S25 Ultra no teste de bateria PC Mark em QuadHD: 16h26min © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra em uso © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra em uso com a S Pen © nextpit O design do Galaxy S25 Ultra é um pouco menos quadrado do que nos modelos anteriores © nextpit © nextpit © nextpit Close na câmera do Galaxy S25 Ultra © nextpit Estrutura lateral é feita de titânio © nextpit © nextpit S Pen é armazenada na parte inferior do aparelho © nextpit Bordas mais finas permitem um aumento da tela com medidas totais menores © nextpit © nextpit A câmera ultra-angular recebeu um sensor melhorado © nextpit © nextpit S Pen não inclui mais recursos de comunicação e não funciona mais como um controle remoto © nextpit O Samsung Galaxy S25 Ultra trouxe upgrades pequenos (e perdeu um recurso importante) © nextpit Uma última coisa escondida na seleção de modo do app da câmera é o RAW Expert, que, quando selecionado, solicita o download de um aplicativo separado que pode ser aberto no app da câmera. O Expert RAW oferece várias configurações manuais para fotógrafos avançados controlarem a velocidade do obturador, ISO, exposição e equilíbrio de branco, com a opção de selecionar entre gravações JPEG e/ou RAW.

Vida útil da bateria suficientemente boa Bateria Capacidade da bateria 5000 mAh Velocidade de carregamento com fio 45 W Velocidade de carregamento sem fio 15 W Com carregamento máximo de 45 W, o Galaxy S25 Ultra não ganhará nenhum prêmio por carregamento rápido. E, mais uma vez, o carregador necessário não vem na caixa. Embora os tempos de carregamento não sejam nada de extraordinário, a duração da bateria foi decente, com carga mais do que suficiente para um dia de uso. A capacidade da bateria do S25 Ultra é a mesma de 5000 mAh encontrada em seus antecessores. A Samsung, mais uma vez, jogou seguro no que diz respeito à bateria (provavelmente uma lição aprendida com a série Note?), enquanto seus rivais estão adotando novas formulações químicas e capacidades mais altas. Carregamento Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Xiaomi 14T Pro

(5000 mAh | 120W ) [ opção "Rápido"] Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) Galaxy S24+

( 4900 mAh | 45 W USB-PD) 10 minutos 27% 41% [50%] 24% 26% 30 minutos 73% 95% [-] 57% 70% 1 hora 99% 91% Carga completa 61 min 32 min [25 min] 1h20 55 min PC Mark Teste de bateria 17h06

21028 pontos Padrão: 13h28

(14830)

13h28 (14830) Modo de desempenho: 13h11 (16337) 15h39

12986 15h06

18099 Usamos dois carregadores diferentes durante o teste do S25 Ultra. O carregador EP-T4510 de 45 W da Samsung inclui um cabo de 5 A, e um adaptador PD de 65 W da Anker com um cabo de 100 W. Em ambos os casos, uma carga completa levou cerca de 1 hora (61 e 59 minutos, respectivamente), embora o carregador da Samsung tenha sido mais rápido nos primeiros 30 minutos. O Galaxy S25 Ultra é compatível com o carregamento sem fio Qi, mas o alinhamento magnético trazido com o padrão Qi2 mais recente só está disponível com a compra de um case compatível com os ímãs. Por fim, o S25 Ultra apresenta carregamento sem fio reverso (compartilhamento de energia sem fio).