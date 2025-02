Samsung Galaxy Watch 7: o Melhor até Agora, Tirando uma Coisa...

Depois que o Galaxy Watch sofreu um forte aumento de preço no ano passado, o modelo básico tem algo mais a temer em 2024. Com o novo Galaxy Watch Ultra, a Samsung oferece uma alternativa poderosa. Será que o Galaxy Watch 7 consegue acompanhar o ritmo? Para quem a compra valerá a pena? Vamos mergulhar nesta análise do Galaxy Watch 7 para descobrir.

No geral, o design, a tela e o brilho são os mesmos. Um pouco chato, mas o design do relógio da Samsung continua sendo testado e aprovado!

Outra característica especial do modelo Ultra é a coroa giratória, que já é familiar aos fãs do Apple Watch. Com o Galaxy Watch 7, a Samsung está mantendo os dois botões no lado direito da caixa e na moldura digital. Você pode deslizar pela área externa da caixa circular para percorrer os menus. Isso funciona bem no uso diário, mas é menos conveniente do que uma opção de controle "real".

Essa afirmação pode ser aplicada a toda a caixa do Galaxy Watch 7. Com pequenas aberturas e proteção contra água de até 5 ATM, você pode levá-lo para o chuveiro ou para um mergulho. Embora a Samsung também use o mesmo vidro de safira no modelo de smartwatch mais acessível e no novo modelo Ultra , o modelo Ultra tem uma resistência à água de 10 ATM.

De qualquer forma, o design minimalista em combinação com os painéis AMOLED de alta qualidade da Samsung é bom o suficiente em 2024. O Galaxy Watch 7 pode ser usado desde o restaurante mais sofisticado até o boteco mais imundo. As decorações coloridas na pulseira padrão são uma questão de preferência pessoal, mas, como vocês podem ver nas minhas fotos, elas são pelo menos bem feitas.

O feedback dos clientes da Samsung com relação ao design do Galaxy Watch parece ter sido positivo em 2023. A Samsung está mantendo o design dos anos anteriores e introduziu apenas uma nova variante de cor - o modelo verde. Embora isso não anime os jornalistas de tecnologia que também analisaram o Galaxy Watch 6 no ano passado, os fãs da Samsung não precisam se acostumar com isso.

Embora a Samsung tenha dado um toque ousado ao Galaxy Watch Ultra, quase tudo permaneceu igual no modelo básico. A Samsung manteve os tamanhos antigos do chassi e da tela, embora as duas variantes tenham crescido um pouco em relação ao ano passado. Graças à tecnologia AMOLED, as telas fantásticas estão novamente em voga. Com resistência à água de 5ATM e vidro de safira, a robustez também é de primeira classe.

Software e compatibilidade

Nossa unidade de análise do Galaxy Watch foi testada com o One UI 6 de fábrica. A Samsung está trazendo o mecanismo de IA "Galaxy AI" para o smartwatch como uma grande inovação. No uso diário, no entanto, o sistema operacional baseado no WearOS do Google provou seu valor principalmente devido ao seu alto nível de expansibilidade, ampla gama de funções e navegação intuitiva no menu.

Prós:

Alta capacidade de expansão graças ao Wear OS.

A integração do Galaxy AI é uma inovação.

Operação intuitiva e navegação clara no menu.

Contras:

Muitas notificações por padrão.

Algumas funções só podem ser usadas com telefones Samsung.

Não é compatível com o iOS da Apple.

Como acontece com muitos fabricantes, o lema da Samsung em 2024 e 2025 é: Como podemos colocar "IA" no maior número possível de embalagens de produtos? A palavra mágica é "Galaxy AI" e é uma das principais inovações do OneUI 6.0. Na versão Watch, a Samsung apresentará principalmente novas funções de condicionamento físico com IA, que abordarei em mais detalhes posteriormente.

A interface gráfica do usuário do sistema operacional também foi otimizada. Assim como no ano passado, o OneUI Watch é um dos mais belos sistemas operacionais para smartwatches. O que eu particularmente gostei nele, além dos menus e animações bonitos, é o conceito operacional consistente. Os menus podem ser fechados da mesma forma em 90% das vezes, os gestos de deslizar não assumem funções diferentes de repente quando você está mergulhado no sistema operacional e é muito fácil se adaptar a ele.

A primeira tela mostra o tempo © nextpit Assim como o Apple Watch, aneis representam a atividade e ritmo cardíaco © nextpit A terceira tela dá acesso aos exercícios © nextpit Depois vem o indicador de atividade © nextpit Uma visão geral das funções fitness também é mostrado © nextpit Não podia faltar a previsão do tempo © nextpit Conectando o celular e ao calendário, é possível consultar os compromissos © nextpit Outra tela mostra o nível de bateria do smartwatch, celular e outros aparelhos © nextpit Algumas funções de monitoramento de saúde podem ser abertos na interface principal © nextpit Caso do nível de oxigenação do sangue © nextpit E o valor AGE, que é uma das novidades do Galaxy Watch 7 © nextpit Por fim, você pode customizar novas telas e remover as existentes © nextpit

Para otimizar minha experiência de usuário, no entanto, acabei limitando as notificações que me incomodavam, especialmente durante a prática de esportes. Por padrão, o Galaxy Watch 7 enviava informações demais para o meu pulso. Por que eu quero saber que já estou pedalando há quatro minutos?

O que achei muito irritante nesta análise, no entanto, é que o Galaxy Watch 7 também não é compatível com o iOS da Apple. Mesmo com um smartphone Android, algumas funções, como o controle remoto da câmera, permanecem exclusivas do ecossistema da Samsung. Permanecer no ecossistema da Samsung naturalmente se torna mais interessante. No entanto, sempre achei o conceito de "jardim murado" uma porta aberta para críticas.