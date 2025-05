O que podemos esperar da próxima série do Samsung Galaxy Watch 8? Embora grande parte das informações ainda esteja em segredo, o mundo da tecnologia raramente fica quieto por muito tempo, especialmente quando se trata de lançamentos antecipados como este. Vazamentos e boatos do setor já começaram a formar uma imagem do que pode estar no horizonte, o suficiente para especular (e talvez até planejar nossas atualizações). Como fã de longa data da linha Galaxy Watch, estou realmente curiosa para ver como a Samsung evoluirá este ano. Então, vamos investigar os rumores e ver o que eles estão produzindo.

Visão geral da série Galaxy Watch 8

A Samsung lança consistentemente dois modelos de smartwatch a cada ano, e 2025 parece não ser exceção. Com base no padrão de lançamento estabelecido pela empresa e em fontes confiáveis do setor, podemos esperar o Galaxy Watch 8 padrão junto com uma variante mais premium. No entanto, ao contrário do Galaxy Watch Ultra (análise) do ano passado, as indicações atuais sugerem que a Samsung não lançará um sucessor do Ultra desta vez.

Em vez disso, todos os sinais apontam para o retorno do Galaxy Watch 8 Classic, um favorito dos fãs conhecido por sua moldura giratória característica. Isso é apoiado por vários vazamentos que fazem referência a elementos de design da moldura, reforçando a especulação de que a linha Classic está voltando.

Neste guia do Galaxy Watch 8 Series, vocês encontrarão os rumores mais confiáveis e análises de especialistas para ajudá-los a acompanhar o que a Samsung pode estar preparando - seja uma inovação revolucionária ou uma iteração previsível - para sua linha de smartwatches de 2025.

Data prevista para o lançamento do Galaxy Watch série 8

Todas as indicações sugerem um lançamento oficial no início de julho de 2025, em linha com o ciclo anual de hardware de verão da Samsung. Espera-se que o Galaxy Watch 8 e o Watch 8 Classic sejam lançados juntamente com os próximos dobráveis da empresa — o Galaxy Z Fold 7 e o Z Flip 7 — como parte de um lançamento coordenado do ecossistema.

Dito isso, mesmo com o início de maio, a Samsung ainda não confirmou a data oficial de seu segundo evento Unpacked de 2025.

Em julho de 2024, a Samsung lançou o Galaxy Watch 7 e o Watch Ultra junto com o Galaxy Z Fold 6 e o Z Flip 6 - uma estratégia que provavelmente não mudará em 2025. / © nextpit

Vazamentos confirmados e detalhes oficiais

Nesta fase, os rumores sólidos sobre o Galaxy Watch Série 8 ainda são limitados, mas à medida que a data de lançamento esperada se aproxima, os vazamentos estão surgindo com mais frequência. Aqui estão alguns dos mais confiáveis.

Samsung dá dicas de um design inovador

A Samsung confirmou discretamente que o Galaxy Watch 8 está no horizonte - desta vez, não apenas por meio de um registro de marca registrada, mas também em sua recente chamada de acionistas. Juntamente com a conversa sobre um Galaxy Tab S11 alimentado por IA, a Samsung mencionou "um novo Galaxy Watch com um design inovador e recursos aprimorados relacionados à saúde".

Embora ainda não haja informações concretas que sustentem as especulações sobre o chamado "design inovador", meu palpite é que - assim como vimos com o Galaxy S25 Ultra (análise)- a Samsung poderia estar sugerindo uma nova maneira de interagir com o smartwatch, alimentado por IA. Para mim, essa é a interpretação mais plausível de sua declaração. Talvez vejamos a inteligência artificial trabalhando em conjunto com novos sensores para fornecer informações de saúde mais intuitivas ou experiências de usuário mais inteligentes.

Números de modelos revelam variantes

Documentos de firmware e certificação que vazaram confirmam a existência de diversas variantes do Galaxy Watch 8. Os modelos somente com Bluetooth são rotulados como SM-L320 e SM-L330, enquanto as versões habilitadas para LTE são SM-L325U e SM-L335U.

Esse esquema de nomenclatura "L3xx" segue logicamente os códigos de modelo SM-L310 e L315 do Watch 7, o que sugere fortemente que veremos dois tamanhos de caixa, cada um com LTE opcional, assim como nas gerações anteriores.

Ok, pode não ser o vazamento mais empolgante - mas até que a Samsung confirme a linha do Galaxy Watch 8, essa é a dica mais clara que temos de que a empresa está mantendo sua fórmula habitual: dois tamanhos, cada um disponível nas variantes Bluetooth e LTE. Às vezes, a consistência é a verdadeira manchete.

Retorno do modelo "Classic"

De acordo com o Xpertpick um registro de certificação Bluetooth confirmou o nome do Galaxy Watch 8 Classic (modelo SM-L505U) — um forte sinal de que a Samsung está trazendo de volta a amada moldura rotativa ao lado do Watch 8 padrão. É um movimento bem-vindo para os fãs que perderam o charme tátil da variante Classic na linha do ano passado.

A certificação Bluetooth SIG pode ter acabado de vazar o Galaxy Watch 8 Classic. / © xpertpick

Aumento da capacidade da bateria

Outro furo da equipe do XpertPick: listagens regulatórias da Safety Korea e da TÜV Rheinland revelam dois novos modelos de bateria (EB-BL330ABY e EB-BL505ABY) para o Galaxy Watch 8 Series, provavelmente correspondendo a dois tamanhos diferentes de caixa.

A célula maior é classificada em aproximadamente 435 mAh — um aumento modesto em relação aos 425 mAh encontrados no Galaxy Watch 7 (análise). Em outras palavras, estamos diante de um aumento marginal de ~2% na capacidade, apenas o suficiente para dizer "tecnicamente melhorado".

Para adicionar mais peso

Recentemente, relatamos um rumor que sugeria que a Samsung poderia abandonar o icônico mostrador circular do relógio em favor de um design mais "quadrado" - à la Apple Watch. Felizmente, isso parece improvável. Uma pessoa de dentro da empresa afirmou que a Samsung chegou a explorar internamente um formato não circular, mas um executivo teria recuado, citando a preocupação de se parecer demais com a Apple (conforme relatado pela agência coreana Aju News). O resultado? A maioria das fontes agora concorda que o Galaxy Watch 8 manterá o design redondo clássico, sem grandes mudanças na caixa ou na tela. E, honestamente, os fãs de longa data do Galaxy Watch provavelmente estão respirando aliviados.

Sim, os executivos da Samsung vêm discutindo o monitoramento não invasivo de glicose no sangue há algum tempo — e, naturalmente, isso está alimentando as especulações sobre os próximos smartwatches. Mas, na realidade, esse recurso ainda parece fora de alcance. Embora a Samsung tenha reconhecido publicamente o progresso no sensor óptico de glicose, ainda não há nenhuma pesquisa publicada que sugira que a tecnologia esteja pronta para chegar às lojas. Um passo mais plausível seria a Samsung aprimorar seus algoritmos de saúde para oferecer uma previsão antecipada do risco de diabetes - semelhante ao que a Withings já faz com suas balanças inteligentes, como a Body Scan Scale que testamos.

Por último, mas não menos importante, espero que a Samsung continue aprimorando o software de saúde e condicionamento físico introduzido com o Galaxy Watch 7 Series. Recursos como o Galaxy AI Coach, com tecnologia de IA, e uma integração mais profunda da análise do sono com sistemas inteligentes provavelmente terão uma importância ainda maior na próxima linha do Galaxy Watch.

