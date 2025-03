Embora a One UI 7 tenha sido lançada oficialmente com o Galaxy S25, muitos modelos Galaxy mais antigos ainda não receberam a versão final da atualização baseada no Android 15 . No entanto, a Samsung pode estar compensando esses atrasos acelerando o cronograma da One UI 8, que é baseada no Android 16.

Início dos testes da One UI 8

De acordo com o vazador Tarun Vats, a Samsung já começou os testes internos do One UI 8. Os arquivos de firmware descriptografados sugerem que a compilação pertence à série Galaxy S25, com o número de versão S938BXXU1BYC1 / S938BOXM1BYC1 / S938BXXU1BYC1.

Em comparação com o ano passado, esse teste está começando cerca de dois meses antes da compilação interna do One UI 7, alinhando-se com o lançamento antecipado esperado do Android 16. O Google está planejando lançar a versão estável do Android 16 já em maio, a tempo para o Google I/O 2025.

Suposta compilação de desenvolvimento da One UI 8 para o Samsung Galaxy S25 (Ultra) / © X/u/TarunVats

Além disso, o vazador Ice Universe afirmou recentemente que a Samsung poderia pular as atualizações esperadas da One UI 7.1 e 7.1.1, optando por pular diretamente para a One UI 8.0. Se essa linha do tempo se mantiver, isso pode significar que a próxima geração de smartphones dobráveis da Samsung, com lançamento previsto para julho, pode vir pré-carregada com o Android 16.

Dito isso, a data real de lançamento da One UI 8 permanece incerta. A confirmação só virá quando a Samsung anunciar o programa One UI 8 Beta, mas atualmente não há pistas sobre quando isso acontecerá.

O que um lançamento antecipado da One UI 8 significa para os usuários?

O lançamento acelerado da One UI 8 pela Samsung pode ser uma ótima notícia para os fãs, especialmente depois que o lançamento da One UI 7 sofreu atrasos significativos. Notavelmente, o Galaxy S24 ainda está em beta, com o programa recentemente expandido para incluir o Galaxy Z Fold 6 (análise), o Galaxy Z Flip 6 (análise) e o Galaxy Tab S10 (análise). Espera-se que o Galaxy A55 também receba a versão beta em breve, enquanto a atualização final da One UI 7 deve chegar em abril.

Quanto às mudanças, espera-se que o Android 16 traga atualizações modestas e notáveis em relação ao Android 15. Isso inclui suporte completo para widgets de tela de bloqueio e notificações mais dinâmicas. Aprimoramentos no nível do sistema, como controles aprimorados da taxa de atualização adaptável, integração mais profunda da câmera com aplicativos e melhores otimizações gerais do sistema também estão em andamento.

Vocês acham que um lançamento antecipado da One UI 8 poderia compensar os atrasos em torno da One UI 7? Deixe-nos saber sua opinião!