O que é o monitoramento do ciclo menstrual? Quais são os benefícios de acompanhar essas informações constantemente? Este é o primeiro artigo de uma série que o Nextpit preparou sobre a saúde da mulher, e aqui responderei a essas e outras perguntas, além de me aprofundar na história do monitoramento do ciclo menstrual e no papel da tecnologia nesta área.

Como mulher, nem sempre me interessei pelo meu corpo. Na escola, o ciclo menstrual era tratado como um tabu, ou seja, algo que vivenciamos mas não devemos discutir abertamente. Pelo que me lembro, as lições sobre o sistema reprodutivo nas aulas de biologia eram repletas de risadas e olhares envergonhados. Agora, refletindo sobre isso, percebo como era uma atitude infeliz.

Enquanto eu crescia, não conseguia me conectar com o meu corpo como muitas mulheres fazem. Inclusive, quando uma mulher revela a um ginecologista que é lésbica, muitas vezes a resposta é apenas que não há a preocupação com gravidez. Então, como o meu ciclo menstrual era regular, não me preocupava quanto a isso.

Ao longo da minha vida, percebi que essa questão é apenas uma das noções preconcebidas que eu e, provavelmente, muitas outras mulheres já tivemos em relação ao nosso corpo.

Recentemente, descobri um livro da Dra. Mindy Pelz chamado Fasting Like a Girl, "Jejue Como uma Garota" na tradução literal, e a minha perspectiva sobre o meu corpo se transformou. Comecei a flertar com a prática do jejum por volta de 2014, após assistir ao documentário Eat, Fast and Live Longer (Coma, Jejue e Viva Mais), que discute a dieta 5:2 de Michael Mosley. Os resultados me encantaram.

Com o passar dos anos, o jejum intermitente ganhou mais força e foi animador ver mais pessoas adotando a prática. Ainda que eu tenha experimentado algumas mudanças positivas na saúde, nunca havia obtido todos os benefícios que o jejum promete de forma profunda, principalmente o aumento de energia e o pensamento aguçado e rápido. Então, acabei desistindo.

Mas em 2020, após receber um diagnóstico preocupante de um profissional da nutrição, me vi obrigada a fazer algumas mudanças na dieta. Naquele momento, não estava focada no jejum intermitente, e o estresse de uma função gerencial exigente significava que eu não estava dando a devida atenção à minha dieta.



Então, naquela época, um amigo me apresentou ao livro Dieta da Longevidade, do Dr. Valter Longo, o que me levou a conhecer a Dieta Simuladora de Jejum. O programa consiste em um jejum de cinco dias em que a pessoa bebe água e consome uma quantidade muito específica e limitada de alimentos. Como o nome sugere, a dieta imita o processo de jejum, induzindo o corpo a um estado de jejum para usufruir de todos seus benefícios.

Me senti significativamente melhor fazendo a Dieta Simuladora de Jejum a cada três ou quatro meses, principalmente quando me juntei a um amigo para me dar apoio. No entanto, percebi que as nossas experiências variavam de vez em quando.

Pouco tempo depois, um dos meus colegas de jejum compartilhou um episódio de podcast que falava sobre as diferenças dos efeitos do jejum entre os corpos masculino e feminino, com a participação da Dra. Mindy Pelz. Basicamente, é bastante evidente que homens e mulheres têm experiências distintas, considerando as diferenças dos sistemas biológicos. No entanto, fiquei bastante surpresa com essa revelação, já que em muitas áreas da vida vemos a prevalência de uma abordagem única, geralmente concentrada no homem.

Agora, você deve estar se perguntando: o que o jejum tem a ver com o ciclo menstrual? Na verdade, muito.

O que é o monitoramento do ciclo menstrual?

Resumindo, o acompanhamento do ciclo menstrual envolve o monitoramento e o registro de vários aspectos do ciclo de uma pessoa, o que inclui observar e anotar sintomas. Entre eles estão a temperatura corporal basal, a consistência do muco cervical e a análise do sangramento menstrual, com o objetivo de entender as diferentes fases do ciclo: folicular, ovulação e lútea.

Duração O que acontece? Fase folicular Começa no primeiro dia da menstruação e dura até a ovulação. Essa fase é caracterizada pela maturação dos folículos nos ovários, estimulada pelo hormônio folículo-estimulante (FSH). Conforme esses folículos amadurecem, eles produzem estrogênio, hormônio que estimula o espessamento do revestimento endometrial no útero, o preparando para uma possível gravidez. Ovulação Normalmente, acontece na metade do ciclo menstrual, mesmo que o momento exato possa variar. Acionada por um aumento no hormônio luteinizante (LH), a ovulação acontece quando um folículo maduro libera um óvulo na trompa de Falópio. Esse óvulo fica disponível para fertilização pelo esperma por cerca de 12 a 24 horas. Fase lútea Começa após a ovulação e dura até o início da menstruação. Depois que o óvulo é liberado durante a ovulação, o folículo rompido se transforma no corpo lúteo, que produz progesterona. O hormônio progesterona prepara ainda mais o revestimento endometrial para a possível implantação de um óvulo fertilizado. Se a fertilização não ocorrer, o corpo lúteo se rompe, levando a uma diminuição da progesterona e, por fim, ao início da menstruação. Fonte: Hello Clue

Vale lembrar que a duração e a experiência de cada fase descrita na tabela acima varia de pessoa para pessoa. Além disso, fatores como idade, saúde e estilo de vida podem influenciar o ciclo menstrual, o que comprova a importância de acompanhar o próprio ciclo em vez de confiar em dados predefinidos.

No canal da Dra. Paulien Moyaert, você pode conferir uma animação em 3D das diferentes fases do ciclo menstrual, muito fácil de entender. Assista abaixo:

Quais são os possíveis benefícios de estar ciente de seu ciclo menstrual?

São muitos os benefícios de entender e acompanhar o ciclo menstrual. Ao refletir sobre a minha experiência com o jejum, percebi que estava jejuando sem considerar os padrões hormonais exclusivos do meu corpo. Esse descuido, no entanto, parece ser bastante comum entre muitas pessoas.

Na comunidade do jejum, muitas vezes, a abordagem de tamanho único é predominante. Com isso, os benefícios mais esperados do jejum acabam se baseando em seus efeitos sobre o hormônio masculino, a testosterona. Mesmo que muitas mulheres produzam este hormônio, ele age no corpo em um nível diferente em comparação com os homens. Então, para realmente aproveitar os benefícios do jejum, eu precisava considerar os hormônios femininos, como a progesterona e o estrogênio, e isso só seria possível se eu prestasse atenção no ciclo menstrual.

De acordo com a pesquisa da Dra. Mindy Pelz, eu deveria fazer um jejum mais longo durante os dias 1 a 10 do meu ciclo, e imediatamente após o período de ovulação. Entretanto, devo evitar o jejum prolongado durante a janela fértil e nos últimos 8 a 10 dias do meu ciclo. / © Dr. Paulien Moyaert / YouTube

Para mim, o acompanhamento do ciclo de forma mensal está conectado à minha saúde e bem-estar geral. Dito isso, o reconhecimento dos padrões do ciclo menstrual de cada pessoa conta com implicações mais abrangentes. Abaixo, listo pelo menos cinco formas adicionais de como se beneficiar deste monitoramento:

Conscientização da fertilidade: muitas mulheres usam o monitoramento do ciclo menstrual para identificar sua janela fértil, o que é essencial para quem está tentando engravidar ou evitando a gravidez. Previsão dos períodos menstruais: por meio do monitoramento do ciclo, é possível prever com mais precisão o início da próxima menstruação, o que te ajuda a se preparar para tudo que está por vir. Entendimento do ritmo do corpo: essa percepção traz dados sobre como o ciclo menstrual de uma pessoa pode influenciar o humor, níveis de energia, apetite e muito mais. Monitoramento da saúde: através do rastreamento regular do ciclo menstrual, você pode detectar quaisquer anomalias ou alterações que existam no ciclo menstrual, possivelmente sinalizando a existência de problemas de saúde. Capacitação pessoal: obter uma conexão e uma compreensão mais profunda do próprio corpo pode te levar a um maior conhecimento sobre o organismo, além de trazer um senso de empoderamento.

A história do monitoramento do ciclo e o papel da tecnologia

Durante séculos, as mulheres estiveram em sintonia com seus ciclos menstruais, usando as fases da Lua como um calendário natural para o monitoramento. Essa prática evoluiu na década de 1930, com a chegada do método de temperatura corporal basal (BBT), que aproveita o leve aumento da temperatura do corpo após a ovulação. Posteriormente, outras inovações surgiram, como estratégias baseadas em calendários, por exemplo o método rítmico, mais conhecido como "tabelinha". Com ele, é possível prever a ovulação com mais precisão por meio do mapeamento do ciclo.

Mesmo que o uso de ciclos lunares possa parecer intrigante, dispositivos modernos como o Apple Watch SE simplificam a vida das pessoas que acompanham de perto seus ciclos. / © nextpit

A era digital revolucionou o controle de ciclos. Com o surgimento de computadores e smartphones, diversos aplicativos começaram a ser produzidos para digitalizar os registros menstruais mensalmente. Agora, inclusive, os smartwatches são usados não só para monitorar a temperatura corporal, como para analisar a variabilidade da frequência cardíaca, o que consequentemente melhora as previsões de ovulação.

Aplicativos modernos como o Clue ou Natural Cycles, apoiados por análises preditivas avançadas, oferecem uma precisão incomparável em relação aos métodos mais antigos. Além disso, a integração dos apps com plataformas de saúde resulta no aumento de comunidades on-line que promovem discussões e compartilham experiências sobre o bem-estar menstrual.

Resumindo, o rastreamento do ciclo menstrual tem uma longa história, com raízes em práticas antigas. No entanto, ao longo dos anos, o monitoramento foi transformado significativamente e aprimorado pela tecnologia moderna. Seja para conscientização da fertilidade, monitoramento da saúde ou entender melhor o próprio corpo, o acompanhamento do ciclo menstrual possui inúmeros benefícios.

O que vem a seguir?

Como destaquei anteriormente, este artigo marca o início de uma série de sete partes. Ao longo dela, vou explorar a influência da tecnologia na saúde de mulheres, pessoas não-binárias, homens trans que menstruam e outros. Além disso, acho importante mencionar que estou tentando ser tão inclusiva quanto meu conhecimento permite, mas ainda estou aprendendo a abordar o assunto. Portanto, peço desculpas por possíveis erros anteriores e futuros.

Vou me concentrar nos recursos de monitoramento do ciclo que podem ser encontrados em dispositivos vestíveis, como nos relógios inteligentes Apple Watch Series 8 e Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Dentro desta série, você também encontrará discussões sobre a proteção de dados referentes ao monitoramento do ciclo e ovulação, o que será complementado por entrevistas com especialistas em saúde da mulher.

A fim de curiosidade, desde que me concentrei nos meus níveis de estrogênio e progesterona, a minha jornada de jejum deu uma guinada significativa para melhor. Hoje, posso afirmar que os meus últimos exames de sangue são os mais promissores dos últimos anos. Finalmente sinto a energia revigorante se manifestando, sintoma que é constantemente pregado na comunidade de jejum intermitente. A minha pele brilha e me sinto profundamente conectada ao meu corpo.

No entanto, tenho consciência de que essa sensação renovada de vitalidade não se deve apenas ao jejum, pois monitorar de perto meu ciclo menstrual tem sido fundamental para o meu bem-estar, sendo uma mudança que definitivamente melhorou o meu humor no geral. Como isso funciona para você?