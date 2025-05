Signal Traz Antídoto Contra o Windows Recall

Com o Recall, o Windows desenvolveu uma função que usa capturas de tela para localizar conteúdo. O Signal, assim como muitos usuários do sistema, ficaram preocupados em relação à segurança de seus dados. Com um truque, os bate-papos ficam longe de serem bisbilhotados pela Microsoft.

A inteligência artificial está dominando o mundo e seus desenvolvedores têm pouca consideração pelas leis tradicionais. Para obter dados de treinamento valiosos, o Meta pega tudo o que pode, desde obras protegidas por direitos autorais até os dados de seus usuários.

A Microsoft não tinha necessariamente os dados confidenciais dos usuários do Windows em mente ao desenvolver seu assistente de IA Copilot ou seus recursos relacionados. Com o Recall, a empresa queria estabelecer uma nova maneira de pesquisar conteúdo em seu próprio PC. A Microsoft usa capturas de tela que são registradas permanentemente em intervalos de alguns segundos. No entanto, esse tipo de memória fotográfica foi recebido com ceticismo por muitos usuários, quem temem pela segurança de dados confidenciais.

O DRM permite que o recall não dê em nada

As preocupações com a segurança também são compartilhadas pelos desenvolvedores do mensageiro Signal. Afinal, o Recall também poderia gravar imagens de conversas em chats nos quais se discute conteúdo confidencial. Com o Screen Security, o aplicativo para Windows do serviço de mensagens está sendo expandido para incluir uma função que interrompe as capturas de tela do Recall.

Para isso, o Signal usa uma função vinculada ao gerenciamento de direitos digitais (DRM) da Microsoft. As janelas de um aplicativo podem ser marcadas com o chamado sinalizador DRM, que garante que nada seja exibido nas capturas de tela do sistema Recall.

Devido à falta de opções para fazer configurações detalhadas no Windows, a função de segurança de tela não permite nenhuma personalização detalhada, mas apenas uma prevenção completa da visualização de recuperação do conteúdo do aplicativo. No entanto, o Signal dá aos usuários a opção de escolher se querem que a Microsoft fique bisbilhotando todas as sua conversas, desativando o Screen Security nas configurações.

Acesso para recuperar capturas de tela somente com grande esforço

Os aplicativos de IA da Microsoft não são livres de polêmicas. O Recall, em particular, foi criticado quando foi lançado. O lançamento na União Europeia teve que ser adiado pela empresa. Após uma revisão abrangente, a nova função de pesquisa também estará disponível com a próxima grande atualização do Windows 11.

No entanto, o uso do Recall é opcional. Além disso, a Microsoft garante que a função só será executada localmente. Portanto, os dados, especialmente as capturas de tela confidenciais, não são enviados a um servidor da Microsoft para análise. As gravações também são armazenadas de forma criptografada, o que significa que terceiros que obtiverem acesso aos dados do Recall terão que fazer um esforço considerável para realmente usá-los.

O maior problema para muitos usuários provavelmente ainda é a enorme quantidade de espaço que o Recall exige no computador. Pelo menos 50 gigabytes devem estar disponíveis para a pesquisa inteligente. Para muita gente, o recurso Recall atingirá o limite rapidamente, especialmente em notebooks com SSDs de baixa capacidad