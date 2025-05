Um fone de ouvido para deficientes auditivos que amplifica o som por meio de condução óssea e aérea dupla. Esse é o conceito por trás do Spokeo, uma invenção feita na França que ganhou o Grand Prix na competição Lépine 2025, realizada em Paris de 30 de abril a 11 de maio. O fone de ouvido funciona em conjunto com um microfone Bluetooth. Ele foi projetado como um assistente auditivo para pessoas com deficiência auditiva, mas também para seus familiares.

O Spokeo foi desenvolvido pelo oftalmologista Raphaël Zakine com os profissionais de saúde auditiva Michael Uzzan e Jonathan Goldminc. A ideia por trás do Spokeo é oferecer uma solução de apoio menos restritiva e fácil de usar para pessoas que não gostam ou não querem usar um aparelho auditivo o tempo todo.

Dupla condução óssea e aérea

O dispositivo Spokeo é composto por um fone de ouvido e um microfone de lapela. Os fones de ouvido devem ser usados pela pessoa com perda auditiva, e o microfone, pela pessoa com quem ela está falando.

O microfone de lapela é conectado via Bluetooth aos fones de ouvido. Este último amplifica os sons captados pelo microfone por "ar e osso". O fabricante não explica muito claramente como essa tecnologia patenteada realmente funciona. Ele simplesmente afirma que sua tecnologia Sound Boost oferece duas predefinições de amplificação que supostamente restauram a boa compreensão em 95% dos casos.

Mas, com base nos recursos visuais e nas informações do site oficial, bem como em uma certa dose de bom senso, podemos deduzir que "aéreo" significa apenas que o som é reproduzido da maneira convencional por transdutores. Esse é o caso de qualquer outro fone de ouvido Bluetooth.

Em uma das fotos do produto no site do Spokeo, é possível ver um pequeno orifício no fone de ouvido do headset. Talvez seja aí que a condução óssea entra em ação para levar as vibrações ao ouvido interno. O objetivo é permitir que o usuário ouça o som dos fones de ouvido mesmo que seu canal auditivo esteja bloqueado.

Assistente auditivo para idosos com microfone e fone © Spokeo Close-up de fones de ouvido sem fio com controles © Spokeo Dispositivo preto compacto com clipe e botões © Spokeo

Tecnologia cara

O Spokeo não é um aparelho auditivo e não foi projetado para substituir um aparelho auditivo. O fabricante insiste nesse ponto: não é um dispositivo médico, portanto, você não precisa de uma consulta com um otorrinolaringologista para usá-lo. Isso também significa que ele não será coberto pelo sistema de seguridade social francês ou pela sua companhia de seguro mútuo, e que você terá de pagar integralmente os quase 600 euros (cerca de R$ 3.800) cobrados pelos fones de ouvido.

O preço de 598 euros pode ser proibitivo. Mas se você conhecer o preço médio de um aparelho auditivo real na França e a taxa média de reembolso, os 600 euros do Spokeo imediatamente parecerão um pouco menos extravagantes.

Muitos dos usos previstos para esse produto são destinados a profissionais. No oftalmologista para fazer uma operação de catarata e ouvir as instruções do médico, no cartório para entender o imposto sobre herança, etc. O público-alvo é claramente a terceira idade.

Mas o Spokeo também afirma levar em conta os "cuidadores próximos", a família e os amigos dos usuários. Portanto, o escopo do dispositivo não parece estar limitado a uma estrutura puramente (e friamente) utilitária. A ideia também é aproximar os usuários de seus entes queridos, reduzindo a frustração e os mal-entendidos relacionados à perda auditiva.

Além disso, o Spokeo parece ser capaz de se emparelhar via Bluetooth com outras fontes além do microfone de lapela fornecido. Você também pode simplesmente conectá-lo a uma TV, computador, tablet ou outro dispositivo para assistir a filmes e séries de TV.

O que você acha desse tipo de dispositivo? Alguém que você conhece poderia se beneficiar de um produto como o Spokeo?