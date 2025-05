Spotify Prepara (outro) Aumento de Preço

Com uma participação de mercado global de 32%, o Spotify é o maior serviço de streaming de música. A Tencent Music vem logo atrás, devido à sua força na China, com uma participação de 15%. Em seguida, vêm a Apple e a Amazon Music.

No entanto, a empresa sueca está lutando para transformar seu domínio em lucros financeiros. O Spotify está no vermelho desde 2013 e só encerrou o último ano fiscal com um resultado positivo. O serviço de streaming agora parece estar se preparando para aumentar seus preços - pelo menos em algumas partes do mundo - para evitar voltar ao vermelho.

As taxas de assinatura aumentam acentuadamente

De acordo com o Financial Times, o Spotify está planejando aumentar seus preços na Europa e na América Latina em junho. Já há uma pequena amostra disso em Luxemburgo e na Holanda, onde o ajuste de preços já ocorreu recentemente.

Os assinantes do serviço aparentemente pagarão 6,99 euros pelo menor pacote no futuro. Portanto, a assinatura para estudantes custará em breve um euro a mais. O preço do pacote de streaming denominado "Individual" aumentará de 10,99 euros para 12,99 euros, enquanto a tarifa para casais aumentará em três euros.

E a assinatura familiar com até seis contas Premium custará 21,99 euros no futuro. Isso corresponde a um aumento de quase 20%. O último aumento nas taxas de assinatura de música não foi há muito tempo: os preços foram aumentados em cerca de 10% em outubro de 2023.

Os ajustes de preços são justificados pelo fato de que a pressão sobre a empresa está crescendo por dois lados. Por um lado, as taxas de crescimento em termos de atração de novos usuários não são mais tão altas como eram no passado. Em segundo lugar, as principais gravadoras estão exigindo mais dinheiro.

Acesso antecipado? Provedor de serviços de streaming em busca de novas oportunidades

O Spotify também parece estar procurando maneiras de gerar receita adicional. Nos EUA, o serviço de streaming já está considerando a introdução de outro pacote de assinatura, que está sendo comercializado como "Super Premium". Em comparação com o pacote individual clássico, o preço da assinatura mensal deverá ser seis dólares mais alto.

Em troca, os usuários poderão ouvir novas músicas antes de serem lançadas oficialmente, e os ingressos para shows também poderão ser oferecidos por meio do aplicativo Spotify antes do início da pré-venda real.

No entanto, o Spotify não está sozinho quando se trata da questão de como o modelo de negócios pode ser expandido. Aparentemente, a Apple, a Amazon e o YouTube também já estão procurando maneiras de comercializar suas ofertas de música acima da atual assinatura premium.