Spotify Prepara Pacote com Áudio Superior

Enquanto adia um (próximo) aumento de preços de assinatura, o Spotify parece procurar outras formas para conseguir aumentar seu faturamento. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a alternativa é oferecer um plano com maior qualidade de áudio, se juntando a algumas rivais no setor de streaming de música.

As formas atuais de streaming de música no Spotify não devem mudar. O streaming simples, incluindo anúncios, continuará a ser oferecido gratuitamente. A estrutura da assinatura premium também não deve mudar em princípio. No entanto, a plataforma - semelhante à Amazon com seu serviço de streaming Music Unlimited - quer cobrar mais por uma qualidade de áudio mais alta no futuro.

Nessa linha, o Spotify estaria planejando uma nova opção, chamada "Music Pro", que pode ser adicionada a uma assinatura Premium existente.

Melhor som, remixes de IA e ingressos para shows

Além de reproduzir música em uma qualidade mais alta, o Spotify está planejando fazer com que a cobrança extra valha a pena para seus usuários com pelo menos duas outras novidades. No futuro, eles poderão usar uma nova função de "remix" que permite que duas músicas sejam combinadas em uma - com a ajuda da inteligência artificial, é claro.

A operadora da plataforma também está se dedicando ainda mais aos ingressos para shows. Os usuários da plataforma já podem pesquisar especificamente por ingressos para os shows de suas estrelas. Com o Music Pro, a empresa deve lançar junto uma loja de ingressos dedicada.

O objetivo é tornar a compra de ingressos mais atraente com opções adicionais, como melhores assentos ou vendas antecipadas exclusivas. O aplicativo também deve ser expandido para incluir uma espécie de carteira na qual os ingressos podem ser armazenados.

Spotify em busca de receita

O Music Pro será lançado nos EUA ainda este ano, ao preço de 5,99 dólares (cerca de R$35). Outras regiões do mundo devem seguir em etapas, embora nenhuma informação sobre um cronograma tenha sido divulgada. Os respectivos preços também não parecem ter sido finalizados ainda.

Apesar de seu sucesso, o Spotify está sob pressão. A empresa conseguiu aumentar sua receita de 768 milhões de dólares em 2013 para 15,76 bilhões no ano passado. No entanto, os lucros não acompanharam esse desenvolvimento. Foi somente no ano passado que a empresa conseguiu registrar lucro por quatro trimestres consecutivos.

O que você acha? Uma qualidade superior de áudio seria suficiente para pagar um valor adicional? Ou você já assinou um serviço hi-fi concorrente?