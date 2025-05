A Samsung deu um grande salto quando se trata de recursos de monitoramento de saúde no Galaxy Watch 7, apresentando um processador mais potente com funções baseadas em inteligência artificial. Já o próximo Galaxy Watch 8 deve elevar ainda mais esse padrão com uma novidade batizada de "Índice Antioxidante", uma tecnologia que mede os níveis de betacaroteno por meio de um inovador scanner de pele.

No início deste ano, a empresa mostrou uma prévia dessa função durante o lançamento da linha Galaxy S25. Ainda que os detalhes tenham sido limitados, ficou claro que será uma ferramenta importante para medir os níveis ou consumo de betacaroteno do usuário do relógio inteligente da marca. Esse nutriente é conhecido por proteger o corpo contra radicais livres prejudiciais, inclusive aqueles associados a doenças cancerígenas.

Como o Índice antioxidante da Samsung é medido

Segundo descobertas do usuário DevOfIpos do X (antigo Twitter), que analisou os arquivos APK da versão beta do One UI Watch 8, existem pistas sobre como essa tecnologia deve funcionar na prática. As instruções dizem: "para medir, pressione a almofada do seu polegar firmemente no centro do sensor na parte traseira do relógio". Isso sugere que o usuário precisará tirar o Galaxy Watch e posicionar o polegar sobre o sensor BioActive na parte inferior do dispositivo, e que a medição não acontece em qualquer parte da pele.

Recurso Índice Antioxidante da Samsung integrado ao aplicativo Samsung Health no smartphone Galaxy S25 Ultra. / © Samsung

Além disso, a medição acontecerá durante um período específico, e os usuários poderão acompanhar o progresso pelo aplicativo Watch no celular Galaxy conectado. O Android Authority também encontrou uma representação visual do Índice Antioxidante, que mostra o nível medido e seu status correspondente como "ótimo", sendo 100 a pontuação máxima.

Quais smartwatches da Samsung podem executar o Índice Antioxidante?

Na época, a Samsung revelou que o recurso deve chegar oficialmente no segundo semestre de 2025. A empresa ainda não confirmou quais modelos do Galaxy Watch serão compatíveis com essa nova ferramenta, mas com base nas pistas encontradas no aplicativo beta, é provável que seja lançado com o Galaxy Watch 8. O recurso pode até ser exclusivo desse modelo, caso seja necessário um hardware específico para realizar esse tipo de monitoramento.

É possível também que o recurso seja lançado através do Samsung Health Labs, uma plataforma de recursos experimentais disponíveis para usuários selecionados.

Se a função realmente for lançada este ano, os smartwatches Galaxy da Samsung ficarão à frente dos principais concorrentes, já que a oferta será de ferramentas de monitoramento muito mais completas. Atualmente, o Galaxy Watch 7 e o Galaxy Watch Ultra já vêm equipados com detecção de apneia do sono, índice AGEs, além do já conhecido monitoramento de pressão arterial e ECG, entre várias outras funções.

O lançamento do Galaxy Watch 8 é esperado para os próximos meses, junto à nova geração de smartphones dobráveis da linha Galaxy. Há rumores de que o modelo padrão será acompanhado pela versão Classic e por um sucessor do Galaxy Watch Ultra. Mesmo que os detalhes sobre design e outros recursos ainda sejam escassos, a expectativa é que um processador atualizado seja anunciado para suportar essas novas funções de IA.

