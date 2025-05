Mais uma Páscoa chegou e, mantendo a nossa tradição, atualizamos o compilado com todos os Easter Eggs disponíveis em todas as versões do Android. Para deixar a lista ainda mais nostálgica, incluímos também as versões anteriores do sistema operacional, começando pelo Gingerbread e seguindo até o Android 15. Vale lembrar que a quantidade de recursos ocultos varia de acordo com cada dispositivo e sua versão do Android.

Os Easter Eggs são surpresas divertidas e já conhecidas por muitas gerações de usuários, entregando desde animações ocultas até minijogos, ou ainda acesso a outros aplicativos secretos e novas funções do sistema operacional. Nesta lista, você vai conhecer todos os Easter Eggs já encontrados no Android, além de orientações sobre como acessar essas surpresas. Confira!

Como encontrar os Easter Eggs

Antes de revelarmos quais são todos os Easter Eggs do Android, você pode descobrir qual está disponível na sua versão do sistema operacional. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo Configurações ;

; Toque na opção Sobre o dispositivo ;

; Entre em versão do Android ;

; Toque várias vezes no campo Versão do Android.

Abra as configurações em seu dispositivo Android (testado no Galaxy S25 Ultra com o One UI 7). © nextpit Toque em Sobre o dispositivo (One UI 7). © nextpit Toque na versão do Android 7 vezes ou mais. © nextpit Mantenha pressionado o logotipo do Android 15 até que o plano de fundo fique mais rápido e abra o minijogo. © nextpit

Dependendo da fabricante do seu smartphone, o processo pode ser um pouco diferente na hora de procurar pela versão do Android. Porém, é sempre nesse campo que você terá que tocar várias vezes.

Easter Eggs no Android 15

O Easter Egg do Android 15 consiste no mesmo minijogo com tema espacial do Android 14, chamado Landroid, mas com alguns aprimoramentos e novos recursos. No game, você controla uma nave espacial arrastando o dedo na tela para procurar planetas para pousar. Logo no canto inferior esquerdo, então, você confere as coordenadas do planeta mais próximo, assim como a porcentagem e a velocidade do propulsor.

Uma das adições feitas no jogo é a capacidade de colocar uma bandeira amarela em cada planeta que você descobrir, deixando a marcação visualmente mais satisfatória, com bandeiras amarelas.

Jogue Landroid em dispositivos Android 15 arrastando o dedo na tela para mover a nave espacial. © nextpit

Além das melhorias no minijogo, o Easter Egg do Android 15 incluiu um protetor de tela oculto do game. Para ativá-lo, você precisa navegar até as configurações de exibição do seu dispositivo e, então, ativar o uso de um protetor de tela. Dependendo do seu aparelho, a imagem pode estar intitulada AUTOPILOT ENGAGED ou algo parecido.

Android 14

O Easter Egg do Android 14 nos apresentou ao minijogo Landroid, e ele pode ser ativado de forma semelhante às etapas acima. No centro, você vê uma imagem redonda que lembra bastante o Planet Express da série Futurama. Se você manter o seu dedo no símbolo por um certo tempo, o plano de fundo começa a se mover mais rapidamente e o lançamento do foguete começará.

No início, você só encontra o símbolo na vastidão do espaço... © nextpit ...mas se você pressionar o símbolo circular por muito tempo, o foguete decolará. © nextpit No final, você pode explorar a vastidão do espaço profundo. © nextpit

Se você manter o dedo pressionado, verá o foguete ser lançado em um universo de pixels. Lá, basta usar o dedo para dirigir uma pequena nave espacial por toda a vastidão do universo Android. A pequena nave espacial do game também é uma clara homenagem ao clássico jogo Space Invaders.

Android 13

Sem grandes mudanças visuais, o Android 13 até reciclou o Easter Egg da versão anterior. Depois de seguir as instruções acima, basta girar o relógio para as 13h, e você verá uma tela muito parecida com a do Android 12.

Parece familiar... © Google Atualizado. © Google Pequena surpresa após deslizar o dedo ou pressionare segurar. © Google Easter Egg do Android 13. © Google Easter Egg do Android 13. © Google Easter Egg do Android 13. © Google Easter Egg do Android 13. © Google Easter Egg do Android 13. © Google Easter Egg do Android 13. © Google

Mas se você deslizar o dedo ou pressionar a tela por alguns segundos, o Easter Egg será alternado entre diferentes mostruários de emojis, como você pode ver na galeria acima. Outro recurso que veio direto do Android 12 é o widget do Easter Egg, que exibe uma paleta de cores com base no papel de parede atual do seu smartphone.

Android 12

O Easter Egg do Android 12 destaca uma das maiores mudanças no sistema: a linguagem de design Material You. Após ser ativada, o segredo mostra um widget de relógio, então basta levar o horário para o meio-dia ou meia-noite para conferir o número da versão com as cores do papel de parede do dispositivo, ou da paleta de cores que você definiu.

O Easter Egg do Android 12 também ativa um widget com a paleta de cores do seu papel de parede. / © nextpit

Mas a surpresa não para por aí! Depois de abrir o Easter Egg normal do Android 12, você verá um novo widget chamado Android S Easter Egg, que exibe uma grande matriz de cores também derivada do papel de parede ou da paleta de cores do smartphone. Basta tocar nas cores individuais para compartilhá-las, ou copiar para usar em aplicativos que ainda não foram adaptados para o Material You.

Android 11

Adotando a metodologia de nome numérico, sem a sobremesa, o Easter Egg aqui é quase uma brincadeira de gato e rato. O nome do jogo é "Android Neko" e já apareceu antes, lá no Android Nougat. Aqui, você terá que encontrar os chamados "Cat Controls" e alimentar o seu gatinho. É quase um Tamagotchi contemporâneo.

Acho que vi um gatinho! / © nextpit

Android 10

O Android 10 é um marco na história do sistema operacional, pois é o momento em que a equipe de desenvolvedores do Android decidiu não nomear mais as versões usando nome de sobremesas. Contudo, a boa notícia é que apesar disso, a décima versão do SO não abriu mão do famoso Easter Egg.

Após ativar a surpresa desta versão do sistema, basta pressionar o dedo sobre os caracteres e você poderá movê-los pela tela. Este é um jogo de lógica para quem quer usar o tempo ocioso de forma divertida. O que você precisa fazer? Formar um Q.

Pressione os números e as letras para mover os caracteres pela tela. / © nextpit

Android 9.0 Pie

A última versão do Android traz consigo um "ovo de páscoa" bem curioso, que nada mais é do que uma tela para desenho à mão. Basta tocar o símbolo da letra P, que representa o Android Pie, algumas vezes, e depois manter pressionado por alguns segundos até que a versão Paint do robô apareça. Boa diversão!

Easter Egg do Android Pie. / © nextpit

Android 8.0 Oreo

O Android Oreo traz um Easter Egg, digamos, no mínimo estranho. Se trata do personagem conhecido como Oreoctopus, que pode ser manipulado na tela do aparelho, movendo seu corpo e sua cabeça. Em modelos com o Active Edge, que é a tecnologia que executa comandos no sistema através de pressão nas bordas do aparelho, um jogo de bolhas é exibido no lugar desse sujeito.

Android Oreo e seu estranho Easter Egg. / © nextpit

Android 7.0 Nougat

Novamente, o Google pensou em todos os detalhes. No Android 7.0 Nougat, a intenção do joguinho é atrair um gatinho para um prato de comida (Estranho? Sim! Mas por que não?). E o processo é muito simples.

Você pode selecionar o que quer dar de comer para atrair o gatinho. As opções são: Bits (pedacinhos de algo), Fish (Peixe), Chicken (Frango) e Treat (guloseima). Você pode voltar a usar o seu smartphone normalmente e receberá uma notificação assim que o gato vier comer no seu prato.

Você pode configurar isso da seguinte forma:

Vá para o menu Configurações ;

; Role até Sobre o dispositivo ;

; Toque na versão do Android até que o N apareça na tela;

O emoji do gato deve aparecer logo abaixo do N;

Quando a cabeça do gato aparecer, significa que você ativou com êxito o Easter Egg do Nougat.

Mas calma, pois ainda há mais algumas etapas a serem concluídas:

Abra o menu de configurações rápidas (arraste para baixo a partir da parte superior da tela duas vezes);

Toque em Editar ;

; Arraste o novo ícone Empty Dish para a barra de notificações.

Alimente o gatinho no Android 7.0 Nougat. / © nextpit

Android 6.0 Marshmallow

O Android Marshmallow foi apresentado durante o Google I/O 2015 e, logo depois, o seu Easter Egg veio à tona, mas sem tanta inovação. Aliás, o jogo é o mesmo do Lollipop, só que dessa vez é possível jogar com mais de um robozinho por vez (como se já não fosse difícil o suficiente com um) e o objetivo é tentar fazer com que o robozinho do Android passe entre dois marshmallows gigantes e sobreviva sem encostar em nada.

Tente não matar seu Android em um Marshmallow gigante. / © nextpit

Android 5.0 Lollipop

O Lollipop foi uma das atualizações mais inovadoras do Android e, como já esperávamos, trouxe também um Easter Egg à altura. Trata-se de um joguinho parecido com o aclamado – e dificílimo – Flappy Bird. A intenção é fazer com que o bonequinho verde do Android não encoste em nada, incluindo os pirulitos gigantes. E com isso, claro, ele vai somando pontos.

Que comecem os jogos! / © nextpit

Android 4.4 KitKat

O Android KitKat não foi uma exceção, mas seu Easter Egg também não foi o mais criativo de todos, pelo menos no que diz respeito ao logotipo. Os desenvolvedores do Google simplesmente colocaram o nome Android no logotipo do conhecido chocolate KitKat.

Contudo, na etapa seguinte do Easter Egg encontrávamos um mosaico com imagens de todas as versões anteriores do Android, onde era possível jogar, clicando em cada ícone, para que o mesmo desaparecesse.

O Easter Egg do KitKat foi o menos criativo de todas as versões do Android. / © nextpit

Android 4.1 Jelly Bean

Algumas vezes, nos perguntamos de onde os desenvolvedores do Android tiram tanta criatividade. Em todos os dispositivos rodando o Jelly Bean, é possível encontrar o Easter Egg da versão. Primeiramente, vemos um Jelly Bean – também conhecido como Jujuba – gigante e com olhos e bocas e logo aparecem centenas de Jelly Beans voadores com os quais podemos interagir. E a brincadeira nunca tem fim.

Jelly Beans para todos! / © nextpit

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Você se lembra do Nyan Cat, o gatinho pixelado que cruza o espaço traçando um arco-íris? Pois acho que ele foi a inspiração para o Easter Egg do Android Ice Cream Sandwich. E esta foi a primeira versão com robozinhos Android animados a ser apresentada no sistema operacional.

Neste Easter Egg, vemos robozinhos pixelados do Ice Cream Sandwich que mais parecem um Android das cavernas, flutuando pelo espaço.

Um Android com sanduíche de sorvete flutuando no espaço foi o Easter Egg da versão 4.0 do Android. / © NextPit

Android 3.0 Honeycomb

A versão Honeycomb não ficou de fora. Felizmente, ela é menos assustadora que o Easter Egg do Android Gingerbread. Nesta versão vemos uma abelha, no estilo Tron: o Legado, um filme americano de ficção científica, com o texto "REZZZZZZ ..." bem abaixo do seu ferrão. Para os que ainda não sabem, "Rezzing" significa "criar algo" no mundo de Tron. Quem disse que o Android não é nerd?

Quem disse que o Android não poderia ser nerd? / © nextpit

Android 2.3 Gingerbread

Nem sempre os desenvolvedores do Android tiveram bom gosto ao criar os Easter Eggs e o Gingerbread é a prova disso. A surpresa desta versão é, no mínimo, estranha. A imagem assustadora é bem subjetiva, e não sabendo o que passou pela cabeça dos responsáveis na época, fica difícil de explicar. Vocês podem tirar as próprias conclusões.

Este Easter Egg é uma arte de zumbi. / © nextpit

E você, já encontrou a pequena surpresa do seu Android? Qual Easter Eff foi o seu favorito até agora? Responda na enquete abaixo!

