O Halls of Torment: Premium é um daqueles aplicativos que se parecem com RPGs do final dos anos 1990, em que você tem uma seleção dos melhores heróis para combater grupos de inimigos e sair com a vitória. Já o High Seas Hero é um game em que a elevação dos mares ameaça a existência da humanidade, e para proteger o planeta você precisa lutar contra todos os tipos de inimigos, até mesmo alienígenas.

No StardustTV, você pode assistir a curtas adaptados de diversas obras literárias. Como está a sua vida amorosa? O Love Nudge é um assistente pessoal de relacionamentos que vai te ajudar a manter a chama viva. O Lemur Browser, por sua vez, é um navegador alternativo para quem busca por uma opção fora do padrão.

Halls of Torment: Premium (Android e iOS)

Se você já se cansou de ter apenas jogos "bonitinhos" no seu smartphone, precisa conhecer o Halls of Torment: Premium. Este game de sobrevivência envolvente reúne elementos gráficos na melhor estética retrô, que lembra bastante os jogos de RPG no final da década de 1990.

Gosto de como posso escolher entre uma alta variedade de heróis, cada um deles contando com uma habilidade exclusiva. Após a conclusão do game, você pode sempre se desafiar com uma nova versão do seu personagem. Seu herói tem a missão de descer pelos corredores mortais, enfrentar inimigos e coletar itens.

O ritmo do jogo é bastante acelerado, o que pode ser um pouco frustrante. Talvez, eu não tenha sido feito para um jogo tão agressivo, pois depois de sobreviver a uma onda de horrores acabei sendo dominado por senhores atormentados. Felizmente, no entanto, não é tão difícil assim progredir e melhorar as habilidades e itens dos meus personagens.

Preço: R$ 16,79 (Android) - R$ 19,90 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Achei o jogo bastante viciante graças ao modelo de metaprogressão, que combina muito bem com seus visuais nostálgicos e jogabilidade desafiadora. Fico com vontade de jogar mais, pois o game sabe como deixar o jogador feliz e livre de frustração.

Baixe Halls of Torment: Premium no Google Play e na App Store.

High Seas Hero (Android e iOS)

A segunda dica é outro RPG. O High Seas Hero não é apenas um game criado para o lucro, pois traz uma questão bastante importante em sua premissa. Em um mundo pós-apocalíptico, o nível do mar aumentou consideravelmente e deixou muitas partes de terra submergidas. Com isso, a humanidade precisa sobreviver em embarcações flutuantes, lutando contra criaturas marinhas mutantes e competindo contra facções rivais pelo domínio dos oceanos.

Logo no começo do jogo, você descobre que há uma variedade de classes de navios, cada uma delas contando com habilidades ativas e passivas exclusivas. É possível escolher entre as embarcações que mais combinam com o seu estilo de jogo, que vão desde um tanque pronto para receber ataques ou para executar combos poderosos. Com todas essas opções de personalização, consigo também fazer aprimoramentos conforme avanço.

O que seria de um navio sem sua tripulação, não é mesmo? Parte do meu trabalho é montar uma tripulação de personagens lendários, cada um deles contando com habilidades distintas que vão ajudar a tornar a minha frota ainda mais potente, aumentando todo o seu potencial, assim tenho mais chances de vitória nas batalhas. A única desvantagem é que quando os resultados são decididos com base na mecânica de geração de números aleatórios (RGN), o jogo fica mais difícil. Mas consigo conviver com isso.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 2,79 a R$ 1.699,99) / Conta necessária: Não

A premissa do jogo é interessante, combinando uma aventura marítima envolvente com vários elementos de RPG e jogabilidade ociosa. Adoro como a variedade de classes de navios, o gerenciamento da tripulação e as opções de pesonalização fornecem a quantidade certa de profundidade para jogadores interessados em guerra naval. Vale pontuar que aqueles que se concentram melhor na habilidade e estratégia podem achar a mecânica do jogo não tão satisfatória.

Baixe High Seas Hero no Google Play e na App Store.

Love Nudge (Android e iOS)

Estar em um relacionamento não é fácil, pois exige muito trabalho duro para que ele funcione, não é mesmo? E se a sua vida ficou tão agitada que você realmente gostaria que existisse um aplicativo para te ajudar na sua vida amorosa, agora isso é possível com o Love Nudge, um app de estilo de vida desenvolvido principalmente para ajudar casais a melhorar seus relacionamentos, fazendo com que cada um dos envolvidos expresse intencionalmente o seu amor da maneira mais significativa possível.

O aplicativo é baseado no livro best seller As Cinco Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, trazendo seus conceitos em etapas práticas para ajudar os casais. Ele começa com uma avaliação personalizada da linguagem do amor, facilitando a identificação dela e a compreensão das preferências do parceiro ou parceira.

A partir deste ponto, tudo que o usuário precisa fazer se define a monitorar as metas de atividade, adaptada à linguagem amorosa de quem está ao seu lado. Achei a ideia muito útil para promover atos intencionais de amor e apreciação, o que acaba sendo perdido ao longo dos anos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 52,99 - Android | R$ 49,90 - iOS) / Conta necessária: Não

É óbvio que quando você ama alguém, quer sempre o melhor da relação. Mas isso não significa que não exista momentos em que um pouco de ajuda externa seria essencial. O Love Nudge é um desses aplicativos de ajuda, que entrega uma plataforma prática e envolvente para casais que desejam aprofundar sua conexão através de atos intencionais de amor.

Faça o download do Love Nudge no Google Play e na App Store.

StardustTV - Drama e Filme (Android e iOS)

Parece que a nossa atenção é constantemente capturada por acontecimentos, e o tédio não faz mais parte do nosso vocabulário. Frequentemente me pego rolando por feed de publicações e preciso de força de vontade para me afastar do meu celular, por exemplo. Mas que tal usar o seu cérebro em outra forma de distração? Que tal vídeos curtos? Com o StardustTV, você tem isso. O app conta com uma variedade de dramas e filmes curtos adaptados de obras literárias de sucesso.

Basicamente, é um aplicativo ideal para qualquer pessoa que esteja buscando por uma narrativa concisa, impactante e de vários gêneros, como romances emocionantes e thrillers psicológicos de arrepiar a espinha.

A interface de usuário do aplicativo é de fácil navegação, e os algoritmos conseguem aprender meus hábitos e preferências de visualização. Nem preciso dizer que você tem acesso a um streaming de alta definição para uma experiência suave e ininterrupta. Algumas pessoas podem achar os episódios muito curtos, mas isso depende das preferências de cada um.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 5,49 a R$ 1.249,90) / Conta necessária: Não

O app é uma maneira de matar o tempo enquanto você está em movimento, assistindo a vídeos curtos de dramas no próprio celular. / © nextpit

De modo geral, o StardustTV é uma plataforma exclusiva para quem se interessa por histórias cinematográficas curtas. A biblioteca de conteúdo é diversificada o suficiente para manter o usuário entretido, e as recomendações personalizadas oferecem uma experiência de visualização envolvente. No entanto, não gosto muito do modelo de monetização que, às vezes, parece ser apenas mais uma forma de lucrar.

Baixe o StardustTV - Drama e Filme no Google Play e na App Store.

Navegador Lemur (somente Android)

Sempre tenho curiosidade em saber como funcionam outros navegadores para Android, e o Lemur Browser provou ser uma alternativa decente, pois conta com um amplo suporte para extensões do Google Chrome e Microsoft Edge. Com isso, os usuários têm uma experiência de navegação personalizável e rica em recursos, podendo desfrutar de diversas ferramentas populares, como o Adguard Adblocker, Google Translate, Grammar Checker, Dark Reader, Bitwarden, entre outros.

O Baidu está definido como mecanismo de pesquisa padrão, mas é muito fácil mudar para outras opções, como o Google, Bing, Sogou, Shenma, Yandex, DuckDuckGo e muitos outros.

Sempre levo os recursos de privacidade em questão, e descobri que o navegador oferece um modo de navegação anônima, garantindo que o histórico, dados de navegação, formulários, cookies e outras informações não sejam salvas, assim tenho mais privacidade enquanto estou on-line.

Gosto de como a interface do navegador foi projetada para ser fácil de usar, e novos usuários não terão problema em se familiarizar com toda a experiência de navegação, principalmente quando se trata de adaptação. Em relação à integração das ferramentas e gerenciamento de extensões, ele é muito simples de instalar, desinstalar e gerenciar.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Navegue na web usando um navegador alternativo com o Lemur. / © nextpit

Se você usa Android e está procurando por uma experiência de navegação personalizável e versátil, o Lemur Browser é uma opção atraente. Graças ao suporte a uma ampla variedade de extensões, desempenho em alta velocidade e interface amigável, ele é uma alternativa viável quando falamos de navegadores móveis padrão.

Baixe o Lemur Browser no Google Play.

Este foi o nosso compilado com os 5 melhores aplicativos desta semana! Esperamos ter você de volta na semana que vem para conferir o que temos reservado!