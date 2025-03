Neste compilado, analisamos cada aplicativo e jogo para trazer o máximo de informações possível sobre eles. Mas esta não é a nossa única lista semanal, pois também trazemos, duas vezes por semana, uma seleção com dicas de apps e jogos gratuitos por tempo limitado. Nela, no entanto, não testamos cada recomendação de forma individual, considerando apenas as avaliações.

Confira o compilado desta semana!

Archero 2 (Android e iOS)

Archero 2 é a sequência do popular jogo da desenvolvedora Habby, e desta vez você é um novo herói que precisa salvar o mundo das trevas. O game oferece uma experiência aprimorada, mas com a jogabilidade já conhecida. Nele, você percorre pelos níveis, se defende de monstros e recebe recompensas de melhorias de armas e muito mais. Agora, você também pode disputar partidas de melhor de três.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,69 - R$ 579,99) / Conta necessária: Não

Faça o download do Archero 2 no Google Play e na App Store.

Acho os gráficos do jogo bastante atraentes e a jogabilidade suave, mesmo que o nível de dificuldade ainda seja bastante difícil. Joguei apenas alguns níveis, mas li algumas avaliações das lojas de aplicativos reclamando que ele foi projetado como “jogar para ganhar”, de uma forma que vai além do ideal. Não notei nada disso, ao menos no início, mas você pode tentar a sorte. Se você gostou do primeiro jogo, com certeza ficará feliz com a sequência.

European Coffee Trip (Android e iOS)

Você gosta de café? Então, provavelmente, vai gostar deste aplicativo. O app não só vai satisfazer imediatamente o seu desejo de tomar um cafezinho, como vai te dizer onde ir. No entanto, ele busca somente por cafeterias na Europa, sendo ideal para usar em viagens. Se você tiver uma marcada, já faça o download.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 14,90 - R$ 79,90) / Conta necessária: Não

Com este app, você encontra os melhores locais para tomar café durante sua viagem para a Europa. / © nextpit

Faça o download do European Coffee Trip no Google Play e na App Store.

Você pode procurar por cafés em qualquer cidade europeia navegando por um mapa e usando filtros. Não se trata apenas de opções e variedades de cafés, mas também de comidas, com a possibilidade de conferir se há opções veganas ou com outras restrições, se o local oferece Wi-Fi gratuito ou se aceita cães, por exemplo. Você também pode avaliar o estabelecimento analisando fotos. O app é uma ferramenta essencial para os fãs de café que adoram viajar.

TimeTree (Android e iOS)

Normalmente, o Calendário do Google é a minha primeira opção no celular, mas hoje recomendo que você dê uma olhada no TimeTree. O app é uma opção simples e ideal para criar calendários com seus amigos, colegas de trabalho e familiares, ou de uso individual mesmo. Você também pode usá-lo para sincronizar com outros apps de calendário, como da Apple ou Google.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 2,90 - R$ 144,99) / Conta necessária: Sim

Compartilhar e editar calendários com amigos e familiares com muita facilidade: este é o principal objetivo do TimeTree. / © nextpit

Faça o download do TimeTree no Google Play e na App Store.

Você tem a opção de criar diferentes calendários para variados grupos de pessoas, escolhendo notificar todos os membros de um calendário ao mesmo tempo. Você pode bater papo nos eventos, compartilhar notas, curtir postagens e adicionar fotos de acordo com cada compromisso ou evento. É um app simples e agradável que também pode ser visto no navegador, e é sem custo de download.

LaterLinks (Android)

O LaterLinks é um aplicativo muito simples, mas no início você pode ficar se perguntando para o que ele serve. Basicamente, ele existe para salvar links, o que já pode ser feito a partir do seu navegador ou em milhares de outros apps de produtividade. Resumindo, você sempre acaba acumulando em algum lugar tudo o que você não tem tempo para ler ou ver no momento.

No navegador, por exemplo, você pode apenas marcar como favorito o site que acabou de abrir. Mas com o LaterLinks, você marca a sua lista de reprodução do Spotify, um vídeo do YouTube e até uma publicação do Instagram. Seu funcionamento é muito simples, o que já é uma vantagem em relação a ferramentas mais complexas, como o Pocket ou Notion.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 2,99 - R$ 14,99) / Conta necessária: Não

O aplicativo é simples, mas faz exatamente o que promete, reunindo todos os seus links em um só lugar. / © nextpit

Faça o download do LaterLinks no Google Play.

Como você pode ver nas capturas de tela, é possível fazer anotações ao salvar os links, marcando e categorizando cada um deles. Além de acessar o que foi salvo, você pode compartilhar, editar e remover da lista. Se quiser personalizar a marcação, pode adicionar imagens de capa nas categorias.

Se você ativar os recursos premium, consegue sincronizar os arquivos pelo Google Drive para gerenciá-los em diferentes dispositivos. Na minha opinião, o LaterLinks é uma ótima maneira de arquivar o que você precisa analisar depois, funcionando de forma fácil e intuitiva.

SuperAlarm (Android e iOS)

Existem diversos aplicativos de alarme nas lojas de apps, mas o SuperAlarm tem um toque especial. Com ele, você define tarefas para sair da cama, como resolver problemas de matemática. Somente quando as missões são finalizadas ele para de tocar. Se preferir, também pode jogar algumas rodadas de jogo da memória.

Parece um aplicativo de despertador normal, mas exige que você cumpra uma "missão" quando o despertador toca. / © nextpit

Se você optar pela versão premium paga, não só fica livre de anúncios, como recebe muito mais missões diferentes.

Preço: Grátis / Anúncios: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,90 - R$ 204,99) / Conta necessária: Não

Se você tiver que resolver esses problemas de matemática dez vezes seguidas, com certeza vai conseguir acordar, prometo! / © nextpit

Talvez você precise, por exemplo, correr pela casa para escanear um objeto específico, ou ainda sacudir o celular por um longo tempo. Se você pagar pelo app, consegue definir várias missões seguidas e passar por uma verificação de despertar para ele avaliar se você realmente se levantou.

Faça o download do SuperAlarm no Google Play e na App Store.

O aplicativo também conta com a opção de desbloquear a versão premium por uma taxa única. Mas é claro que você também pode aproveitar a versão gratuita e tudo o que ela tem a oferecer.

Chegamos ao fim de mais um compilado! Tem alguma sugestão de aplicativo ou jogo? Conte-nos na caixa de comentários abaixo!