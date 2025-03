Toda semana, procuramos pelo Google Play e pela App Store por cinco aplicativos imperdíveis para baixar no Android ou iOS, seja no seu smartphone ou tablet. Então, encontramos as melhores opções de jogos e apps de produtividade, testamos e indicamos aqui.

Publicamos três listas de aplicativos por semana. Duas delas são com apps pagos que estão gratuitos por tempo limitado, e uma é esta, em que trazemos apenas dicas testadas e aprovadas pela nossa equipe. Em outras palavras, baixamos, instalamos e usamos cada app indicado para garantir que você vai gostar da dica.

Sem mais delongas, é hora de finalmente conferir quais são os cinco melhores aplicativos desta semana!

Songs of Conquest Mobile (Android e iOS)

Se você sente falta de jogos de sucesso da década de 1990, como Heroes of Might & Magic, precisa conhecer o Songs of Conquest Mobile. Neste game, que nasceu para PC, você experimenta toda essa jogabilidade mágica e estratégica no seu smartphone, se tornando poderosos magos que lideram exércitos para conquistar territórios, reunir recursos e descobrir artefatos.

Fiquei bastante apreensivo em relação à capacidade de um jogo para PC se transformar em um game para smartphones, pensando se ele não perderia toda sua profundidade e complexidade. Mas essa versão, de fato, não me decepcionou. Além de oferecer tudo isso, ele ainda pode ser jogado individualmente ou em grupo, entregando ainda batalhas táticas, gerenciamento de recursos e mapas ricos em detalhes. Tudo é muito bem otimizado para os dispositivos móveis.

O estilo pixel art dos gráficos é agradável e familiar, homenageando seus antecessores e incorporando elementos modernos de design. É interessante ver que a versão para celular segue a mesma linha do original, mantendo seus ambientes detalhados e personagens sempre atraentes para telas menores. Na questão do desempenho, smartphones de médio porte e topos de linha não terão problema em executar o jogo com uma alta taxa de quadros, e o game também tem controles de toque intuitivos.

Preço: R$ 70,99 (Android) | R$ 59,90 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Também gostei bastante dos interlúdios musicais entre as missões, incluindo camadas sem falas, mas imersivas, na narrativa do game. O jogo oferece um ótimo equilíbrio entre a mecânica clássica e conteúdo novo. Em um geral, ele tem muita profundidade, potência na reprodução e, claro, muita nostalgia.

Faça o download de Songs of Conquest Mobile no Google Play e na App Store.

E.T.E. Chronicle (Android e iOS)

Jogos de RGP de ação em 3D podem parecer um exagero, mas há algo no E.T.E. Chronicle que me chamou a atenção. O jogo te coloca em um mundo futurista em que você pode comandar esquadrões de heroínas em combates dinâmicos em tempo real. Tudo acontece em três campos de batalha primários (terra, mar e ar), de uma forma muito divertida.

No game, você pode controlar esquadrões de até quatro heroínas "mecânicas", cada uma delas equipada com habilidades e armas exclusivas. Para isso, é preciso usar manobras táticas bastante cuidadosas, pois a liberdade de movimentos nos ambientes mais amplos incentivas táticas estratégicas de acerto e fuga. Os controles seriam muito melhores em um controle físico, mas o processo acontece muito bem em uma tela sensível ao toque.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 - R$ 499,90) / Conta necessária: Não

Meus olhos adoraram os gráficos 3D de alta qualidade no game, pois garantem que tudo o que aparece no jogo ganhe vida. O design detalhado e vibrante dos personagens são acompanhados por animações fluidas que aprimoram a experiência visual geral. A minha única recomendação é que você use um smartphone de médio porte para conseguir aproveitar o game sem nenhuma interrupção.

E meus ouvidos gostaram muito da dublagem, que dá muita vida aos personagens. Resumindo, o E.T.E. Chronicle oferece uma jogabilidade cheia de ação e com elementos estratégicos que proporcionam uma experiência inesquecível dentro do gênero de RPG para celulares. Ainda que possa levar algum tempo para se acostumar com o sistema de combate, a curva de aprendizado não é tão acentuada assim.

Faça o download de E.T.E. Chronicle no Google Play e na App Store.

Spendee - Controle Financeiro (Android e iOS)

A economia está complicada. Com a volatilidade da Bitcoin, a queda do mercado de ações e tarifas sendo aplicadas em tudo, vem ficando cada vez mais difícil controlar as finanças. Neste ano, decidi começar a controlar para onde o meu dinheiro está indo e acabei conhecendo o Spendee.

O Spendee é um aplicativo de finanças pessoais desenvolvido para ajudar usuários no controle de receitas, despesas e economia de forma fácil. Posso inserir as despesas no app manualmente, conectando minhas contas bancárias para a sincronização automática. Assim, consigo ter uma visão mais abrangente das minhas atividades financeiras em apenas alguns toques.

Também gosto bastante do fato de que o aplicativo permite a criação de orçamentos para categorias específicas, o que deve me ajudar a começar a economizar para minhas férias tão esperadas. Com ele, consigo ainda receber notificações sempre que o meu padrão de gasto for além do pré-definido, assim consigo me controlar melhor.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 3,50 - R$ 499,90) / Conta necessária: Sim

Tenha controle do seu orçamento mensal com o Spendee. / © nextpit

No geral, acho o Spendee um aplicativo de orçamento robusto e capaz de combinar design intuitivo com recursos práticos, adequado para pessoas que desejam aprimorar seu gerenciamento financeiro. Consigo viver usando apenas a versão gratuita, pois preciso somente de um serviço de controle de despesas básico. Porém, com um upgrade para a versão premium você pode desbloquear ferramentas avançadas, como sincronização bancária e carteiras compartilhadas, obtendo assim uma visão geral financeira mais abrangente.

Faça o download do Spendee - Controle Financeiro no Google Play e na App Store.

Be nice (Android)

O Be Nice é um aplicativo exclusivo para Android desenvolvido para aprimorar a experiência de usuário, permitindo que aplicativos sejam iniciados no modo de tela dividida. É neste momento que eu gostaria de ter um Samsung Galaxy Z Fold 6, que conta com espaço adicional de visualização. No geral, o app funciona melhor com tablets e smartphone dobráveis, mas os usuários de celulares comuns também podem se beneficiar dele.

Com este aplicativo, consigo inicializar os meus apps preferidos em tela dividida, o que torna a navegação muito mais rápida. Em outras palavras, qualquer pessoa que seja multitarefa vai adorar ter essa opção de app.

A interface de usuário também é amigável o suficiente para você conseguir navegar tranquilamente sem precisar passar por uma curva de aprendizado acentuada. Ela é bastante acessível para quem procura simplificar seus processos multitarefas. Pessoalmente, gosto muito da maneira na qual ele resolve o inconveniente da rotação automática da tela, já que assim os apps são executados lado a lado.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Trabalhando com dois aplicativos simultaneamente, você tem mais produtividade no seu smartphone. / © nextpit

O melhor de tudo é que o app tem apenas 1,77 MB de tamanho, sendo extremamente leve sem consumir muito espaço de armazenamento. Vale pontuar que nem todos os aplicativos suportam o modo de tela dividida de forma eficaz, resultando em possíveis problemas de funcionalidade. Com o Be Nice, isso não acontece.

Faça o download do Be nice no Google Play.

Mightyday (Android e iOS)

A vida pode ser difícil, principalmente quando viramos adultos. Nessa fase, todo momento é ideal para começar a elaborar um cronograma para controlar sua rotina, e é aí que o Mightyday se mostra útil. O aplicativo de produtividade foi desenvolvido para aprimorar o gerenciamento e a programação de tarefas, permitindo que os usuários organizem suas metas mais complexas em subtarefas gerenciáveis. O app é ideal para pessoas como eu, que sentem dificuldade em administrar o tempo.

Coloque sua vida nos trilhos com este aplicativo de gerenciamento de tarefas. / © nextpit

Gosto bastante do fato que o Mightyday oferece subtarefas em vários níveis, o que é necessário na vida cotidiana. Esse processo ajuda a facilitar o planejamento de forma mais detalhada, deixando a execução mais fácil.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 20,90 - R$ 149,90) / Conta necessária: Não

Outro ponto positivo do aplicativo é que ele envia notificações oportunas para cada tarefa, e isso me ajuda a sempre ficar ciente dos próximos prazos e compromissos. Além disso, a exibição do calendário facilita na hora de visualizar as programações e fazer o planejamento adequado. A interface de usuário é intuitiva, se concentrando na simplicidade e na funcionalidade. É muito fácil criar tarefas no app, além de subtarefas e lembretes.

Infelizmente, a versão gratuita conta com recursos muito limitados, enquanto as funções mais avançadas exigem uma assinatura premium. O app ainda possui um método de aprendizado que pode levar um tempo para se acostumar, principalmente quando se trata de utilizar o recurso de subtarefas de vários níveis.

Faça o download do Mightyday no Google Play e na App Store.

E com isso, chegamos ao fim das recomendações desta semana para a lista com os 5 principais aplicativos! Conte nos comentários o que você achou dos apps e jogos!