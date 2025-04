Como fazemos todas as semanas, selecionamos cinco aplicativos imperdíveis para o seu Android ou iOS. De apps de produtividade a empolgantes jogos para celular, testamos cada uma das opções e as recomendamos de olhos fechados.

Semanalmente, apresentamos três artigos: na terça-feira e sábado trazemos os melhores aplicativos gratuitos da semana, que estão em oferta por tempo limitado, e no domingo os cinco melhores apps e jogos que testamos e aprovamos. A nossa curadoria é feita com todo o cuidado possível para garantir que você aproveite as opções sem dores de cabeça. Confira o compilado da semana!

MissingCore Music (Android)

Se você tem um celular Nothing, precisa conhecer o MissingCore, um aplicativo de reprodução de música simples e funcional, criado para seus arquivos armazenados no aparelho. Ele também funciona com qualquer smartphone Android, mas é muito mais amigável com a marca Nothing, pois funciona muito bem com o seu visual, widget e visualizações.

Preço: Gratuito / Publicidade: Não / Compras no aplicativo: Não / Conta necessária: Não

Um reprodutor de música simples que deve agradar, principalmente, usuários de Nothing. / © nextpit

Faça o download do MissingCore Music no Google Play Store.

O app tem uma ótima aparência, é simples de usar e está disponível em vários idiomas. Além disso, ele não exige uma conta e não tem preço de download, então só há benefícios em conferir a dica!

Oferta de afiliados Nothing Phone (3a)

Cineswipe (Android e iOS)

Definindo o Cineswipe em uma frase, diria que é uma mistura do TV Time com o Tinder. Ele é um aplicativo de gerenciamento de séries e filmes para você controlar o que já assistiu ou ainda quer assistir. Nele, você descobre quantos episódios faltam para terminar a sua maratona, inclusive. Para acessar, basta fazer login com a sua conta do Google ou da Apple, ou ainda pelo seu email.

Preço: Grátis / Anúncios: Nenhum / Compras no aplicativo: Não / Conta necessária: Sim

Quer encontrar o que assistir e registrar o que já viu? Então, conheça o Cineswipe! / © nextpit

Faça o download do Cineswipe no Google Play e na App Store.

Entre os recursos do app também estão a criação de listas, classificação de filmes, visualização de sinopses e trailers, e muito mais. O mais interessante do aplicativo é que você pode deslizar para a esquerda ou direita, como em aplicativos de namoro, selecionando quais títulos te interessam ou não. Após deslizar para a direita, você ainda escolhe em qual categoria o filme ou série se encaixa.

CarX Drift Racing 3 (Android e iOS)

Muitos fãs de jogos de carros estão gostando do CarX Drift Racing. O game é focado no drifting e promete entregar muita diversão, com controles fáceis de se adaptar. Aos poucos, você aprende a controlar a física da direção e a não deixar o carro sair da pista, o que acontece muito.

No jogo, você dirige em uma pista de treino, pode escolher e desbloquear novas pistas, e conferir várias campanhas diferentes. Também é possível aprimorar os veículos conforme vai avançando. Resumindo, o game é perfeito para quem gosta de carros e se divertir com eles.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 8,49 - R$ 374,99) / Conta obrigatória: Sim (mas também há um modo para convidados)

Baixe o CarX Drift Racing 3 no Google Play e na App Store.

Vale alertar que os desenvolvedores incluíram alguns anúncios durante o jogo, que deixam de ser mostrados caso você faça uma assinatura. Tudo vai depender do seu bolso e paciência.

Intenty (Android)

Esta dica é, basicamente, um bloqueador de aplicativos eficiente para você limitar o tempo que passa com o celular nas mãos, reduzindo o tempo de tela. Se você já tentou outras opções e não funcionou, precisa conhecer o Intenty.

Assim que seu smartphone é desbloqueado, uma tela aparece perguntando se você realmente quer usar o aparelho e se há necessidade de urgência. Caso a resposta seja positiva, você pode acessá-lo sem problemas. Para que esses jogos mentais funcionem melhor, você pode ainda criar seus próprios textos que vão te confrontar.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 9,99 - R$ 149,99) / Conta necessária: Não

Será que você precisa usar o seu smartphone com tanta urgência assim? / © nextpit

Faça o download do Intenty no Google Play.

O aplicativo é gratuito, mas você ainda tem a chance de desbloquear uma versão premium com recursos adicionais. Mesmo na versão grátis, você tem tudo o que precisa!

VanLife Simulator (Android)

Passear de van, se hospedar em um lugar agradável, ouvir música e relaxar. Você pode fazer tudo isso virtualmente com o jogo VanLife Simulator. Logo no início, você está em um belo lago, tirando fotos de animais e ajudando um bêbado a limpar seu acampamento. Depois, você entra na van dele e começa uma aventura.

No melhor estilo GTA, no game você atira um pouco, mas também ajuda algumas pessoas que encontra pelo caminho e cumpre missões. Mas não se esqueça de sempre se alimentar e beber água para não entrar em exaustão. Ainda é possível expandir a sua frota de vans e caminhões no decorrer do jogo.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Não / Conta necessária: Não

Faça o download do VanLife Simulator na Google Play Store.

O game não tem os gráficos mais sensacionais do mundo, mas é muito divertido e, acima de tudo, relaxante. Provavelmente continuarei jogando, mas me verei mais vezes passeando em lugares bonitos do que completando missões.

Essa foi a seleção com os 5 melhores aplicativos e jogos da semana! Não se esqueça de voltar na semana que vem para conferir mais um compilado imperdível!