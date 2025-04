Todas as semanas, selecionamos cinco aplicativos e jogos para você baixar no seu Android iOS, seja smartphone ou tablet. Entre as opções estão apps de produtividade, games divertidos e até utilitários que realmente podem fazer diferença no seu dia a dia.

Contamos com três artigos relacionados a aplicativos, que são publicados todas as semanas. Nas terças e sábados, trazemos compilados com os melhores apps pagos que estão gratuitos por tempo limitado, mas não analisamos cada um deles de forma individual. Se é isso o que você procura, pode conferir a nossa outra seleção com os cinco principais aplicativos da semana, no caso esta aqui. Nela, nos dedicamos a apresentar títulos que realmente testamos e aprovamos.

Agora que as nossas listas já estão claras, é hora de conferir o compilado da semana com cinco melhores aplicativos para baixar no seu Android ou iOS o quanto antes!

RollerCoaster Tycoon Classic (Android e iOS)

Nos bons e velhos tempos de PCs com IBM, me lembro claramente de ter gostado do jogo Roller Coaster Tycoon, pois ele me ajudava a matar o tempo. Agora, este game está disponível também em dispositivos móveis, combinando os melhores elementos do título original, de 1999, e também do 2, que saiu em 2002. O game permanece fiel às suas origens, mas nos trazendo uma experiência que se encaixa perfeitamente em um aparelho com tela sensível ao toque.

A premissa do jogo é bastante simples. Tudo que você precisa fazer é criar e gerenciar um parque de diversões, e eu adorei como a interface simples me permitiu desenvolver montanhas russas personalizadas, construir brinquedos, gerenciar a minha equipe e, ao mesmo tempo, satisfazer os visitantes, tudo isso simplesmente para lucrar.

São mais de 90 cenários para escolher, e eles podem ser extremamente fáceis ou muito desafiadores de superar. Muitos dos segmentos mais difíceis acabam exigindo o planejamento cuidadoso, além de um pensamento estratégico mais profundo para que eu consiga atingir as metas financeiras e de visitantes. O melhor de tudo é que não existem microtransações que me preocupem, então vale muito a pena conferir este jogo em uma compra única.

Preço: R$ 22,99 / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Faça o download do RollerCoaster Tycoon Classic no Google Play e na App Store.

Vale ressaltar também que quem não está familiarizado com o gênero ou com o jogo em si, pode acabar achando que a curva de aprendizado seja um pouco íngreme, já que interface e profundidade se tornam um tanto quanto desafiadoras para quem está começando. Porém, assim que você pega o jeito, conseguirá jogar o jogo de onde estiver, sem qualquer problema.

Oferta de afiliados Nothing Phone (3a)

The Game of Life 2 (Android e iOS)

Quem diria que uma adaptação digital de um jogo clássico de tabuleiro poderia ser algo muito bem feito? Em The Game of Life 2, você tem uma visão nova e mais moderna da tradicional experiência do jogo já conhecido, mas com opções de vida atualizadas, um sistema de progressão muito mais envolvente, além de um estilo visual vibrante capaz de agradar todas as idades.

A mecânica de jogo é bastante simples. Você precisa girar uma roda e progredir pelos estágios da vida, escolhendo carreiras, se casando, tendo filhos ou animais de estimação, comprando casas e tomando decisões financeiras importantes. É uma pena que isso não leva em conta a volatilidade financeira que vemos acontecer no mundo todo, o que deixaria o game mais realista. Pelo menos, existem novos elementos disponíveis, como mais caminhos de carreira, opções de vida mais modernas e uma abordagem alternativa para vencer, tudo isso com foco na felicidade, conhecimento ou riqueza.

Sinto bastante falta de expansões, o que poderia tornar a capacidade de jogo muito menos limitada. Achei o game básico muito repetitivo após algumas jogadas, mas é claro que para mudar isso é preciso desembolsar mais dinheiro para comprar tabuleiros temáticos adicionais. A versão mais simples do game pode ser jogada em uma compra única, mas as opções adicionais exigem compras separadas, então o custo total da experiência pode ser mais alto do que você imagina.

Preço: R$ 37,99 / Anúncios: Nenhum / Compras no aplicativo: Nenhum / Conta necessária: Sim

Faça o download de The Game of Life 2 no Google Play e na App Store.

Em um geral, The Game of Life 2 é um jogo divertido e casual que moderniza com sucesso o clássico jogo de tabuleiro para dispositivos móveis. É muito raro um jogo para celular conseguir reunir a família em uma noite de jogos, mas este título é uma das poucas opções capazes de fazer isso. Ele também aproveita o poder da nostalgia para satisfazer qualquer pessoa que esteja procurando por uma experiência leve de multijogador. Inclusive, esse modo é o que mantém o game atualizado, pois jogar sem companhia pode deixar a experiência cansativa depois de um tempo.

Cargo Hunters (somente Android)

Você se acha capaz de criar uma experiência intensa de tiro em primeira pessoa, enquanto faz malabarismos com a mecânica de distração estratégica? Me lembro muito bem daqueles jogos tipo Rainbow Six, em que o único movimento errado conseguia estragar uma hora inteira de dedicação. Mas em Cargo Hunters, você não passa por isso. Ainda que o jogo aconteça em um futuro distópico e Cyberpunk, ele oferece uma experiência única em que os jogadores controlam robôs ciberneticamente aprimorados que lutam pela sobrevivência e por recursos valiosos.

As missões são de alto risco e acontece uma grande luta para obter armas, armaduras e aprimoramentos cibernéticos. O título entrega muita ênfase em planejamento estratégico, já que os jogadores precisam decidir quando entrar em combate e quando extrair o saque antes que o tempo acabe. O fato de existir inimigos controlados por jogadores reais aumenta a profundidade e imprevisibilidade a cada partida.

Gosto bastante da possibilidade de melhorar os meus avatares robóticos, tornando a experiência de jogo única e diferente a cada partida, já que a versão completa fica ainda mais personalizada. A mecânica de combate leva algum tempo para ser entendida, então vai exigir um cérebro tático.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 17,99 a R$ 184,99) / Conta necessária: Sim

Faça o download do Cargo Hunters no Google Play.

Até o momento, acredito que a duração de partida de 10 minutos seja curta demais, pois isso restringe as oportunidades de exploração e saque. Por outro lado, no entanto, isso ajuda o jogador a se manter alerta e a pensar na melhor estratégia possível em pouco tempo.

Pocket (Android e iOS)

O Pocket é um aplicativo interessante, pois foi desenvolvido especialmente para ajudar os usuários a salvar, organizar e descobrir novos conteúdos por toda a internet. Afinal, selecionar informações de fontes tão vastas pode ser uma tarefa árdua, e esse aplicativo traz uma experiência simplificada para o gerenciamento de materiais de leitura, deixando seus usuários sempre atualizados com os tópicos mais interessantes.

Por meio do app, posso salvar artigos, vídeos e outros conteúdos da web para visualizar depois, assim que for conveniente e importante para mim. O app conta com ferramentas para marcar e organizar itens salvos, o que facilita a recuperação e o gerenciamento de informações. Também gosto bastante da funcionalidade off-line, que me permite acessar o conteúdo salvo sem precisar de uma conexão com a internet. Logo, ele se torna um companheiro ideal em uma viagem que possa ser difícil encontrar uma conexão móvel ou Wi-Fi.

Vale lembrar que a versão gratuita do aplicativo oferece funcionalidades interessantes, mas existem alguns recursos avançados para assinantes Premium, como pesquisas aprimoradas e navegação sem anúncios.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 2,53 a R$ 144,90) / Conta necessária: Sim

O Pocket garante que você armazene todo o seu conteúdo favorito de forma relevante, o mantendo sempre interessante. / © nextpit

Faça o download do Pocket no Google Play e na App Store.

Ainda que o Pocket seja uma ferramenta robusta para pessoas como eu, que gostam de selecionar e gerenciar os materiais de leitura on-line de forma eficiente, desconfio um pouco das práticas de privacidade dele. Mesmo assim, sempre uso um login separado, criado somente para aplicativos como esse. Com isso, garanto que minhas informações pessoais mais relevantes não serão entregues aos provedores de serviços, já que é tudo inventado.

Simple DND - Do Not Disturb (somente Android)

Existem alguns momentos no uso diário do smartphone em que você simplesmente quer manter o aparelho em silêncio porque precisa se concentrar em um projeto ou em uma tarefa muito importante? Então, o Simple DND - Do Not Disturb é uma ótima opção para você baixar. O app oferece aos usuários uma forma fácil e eficiente de gerenciar as configurações do modo silencioso do seu dispositivo. Ele conta com uma interface direta, que tem o simples objetivo de aprimorar o processo de silenciar as notificações e minimizar as interrupções.

Um de seus principais recursos é a ativação com um toque, que permite que você ative ou desative o modo não perturbe com único toque na tela. Isso torna as transições rápidas muito mais fáceis entre os modos ativo e silencioso. Também gosto bastante do fato de que as configurações são personalizáveis até certo ponto, pois assim posso ajustar as minhas preferências especificando quais notificações ou contatos podem ignorar o silêncio.

A interface de usuário do app é bastante minimalista, contando com design limpo e organizado. Em outras palavras, ela se concentra nas principais funcionalidades sem complexidades desnecessárias.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Quer que seu smartphone se comporte e fique quieto enquanto você trabalha? Este aplicativo pode dar conta do recado! / © nextpit

Faça o download do Simple DND - Do Not Disturb na Google Play Store.

Na verdade, ele é tão fácil de usar que até mesmo aqueles que não estão familiarizados com as configurações do não perturbe conseguem navegar e utilizar seus recursos de forma eficaz. Por outro lado, quem procura por opções de personalização mais abrangentes, como o agendamento ou integração com aplicativos específicos, pode achar que o app ainda não é capaz de suprir esse aspecto.

O que você achou da lista da semana? Se você acha que existe algum aplicativo ou jogo que vale a pena ser recomendado aqui, não hesite em compartilhar conosco nos comentários abaixo!