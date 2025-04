Talvez você já saiba, mas semanalmente publicamos uma lista imperdível com os cinco melhores aplicativos para você baixar no seu smartphone Android ou iOS. Vasculhamos a App Store e o Google Play em busca de apps de produtividade e jogos que possam se tornar essenciais no seu dia a dia.

Nesta lista, testamos e aprovamos cada uma das dicas sugeridas. Mas se você quer sugestões mais abrangentes, pode conferir nosso outro compilado que também sai semanalmente por aqui: a lista com os melhores aplicativos gratuitos da semana! Nesta seleção, no entanto, levamos em conta somente as ofertas de gratuidade e as boas avaliações.

Sem mais delongas, chegou a hora de conferir a lista com os 5 melhores aplicativos desta semana!

Draconia Saga (Android e iOS)

Se você gosta de jogos MMORPF de fantasia, a primeira dica da semana é o Draconia Saga. Nele, gosto de como posso mergulhar em um mundo aberto repleto de criaturas míticas, que oferece um combate dinâmico e uma narrativa rica. Afinal, acabei de concluir o game Black Myth: Wukong depois de levar inúmeras surras.

Mas neste game, estou bastante curioso para saber como o desenvolvedor implementou o sistema de animais de estimação. Ele até se parece um pouco com Pokémon, pois os jogadores precisam capturar, treinar e evoluir diversas criaturas, cada uma delas contando com habilidades e caminhos evolutivos exclusivos. Ter esses bichos ao lado me ajuda no combate, na coleta de recursos e na exploração, deixando tudo mais profundo.

O jogo também oferece diferentes classes para escolher, o que resulta em estilos de jogos exclusivos. Também consigo personalizar talentos, habilidades e equipamentos, sempre atendendo às minhas preferências da melhor forma possível. O combate do game é cheio de ação, contando com uma alta quantidade de masmorras e batalhas estratégicas que incentivam o jogo solo e cooperativo.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 6,90 a R$ 359,90) / Conta necessária: Sim

Faça o download de Draconia Saga no Google Play e na App Store.

Os gráficos são praticamente iguais aos de um jogo para celular do mesmo nível, e prende a sua atenção graças ao seu mundo expansivo, sistema de animais de estimação e suas diversas classes. Vale pontuar que a abordagem de monetização pode acabar afastando quem prefere progredir por meio de habilidades e não pela conta bancária.

Arknights (Android e iOS)

Como definir o Arknights em poucas palavras? Basicamente, o game desafia os jogadores a utilizar uma lista de operadores que contam com classes e habilidades exclusivas, crucial para afastar ondas de inimigos em mapas baseados em grades. Em um geral, o que vai te ajudar a vencer e ter um planejamento tático inteligente, já que o jogo exige um posicionamento cuidadoso das unidades e uma noção de tempo muito habilidosa.

Além do combate, o game conta com um sistema robusto de construção de base em que você pode gerenciar seus recursos e aprimorar seus operadores. Por meio da função Auto Deploy, você deixa a jogabilidade muito mais agilizada, permitindo a automação dos estágios concluídos anteriormente.

Se você gosta de visuais impressionantes e inspirados em animes, com personagens e ambientes projetados para aumentar a sensação de imersão, vai gostar bastante da direção visual do Arknights. A trilha sonora também é bastante agradável aos ouvidos, contando com performances de dubladores japoneses renomados, o que complementa o cenário atmosférico do game e eleva a experiência a outro nível.

Preço: Grátis / Anúncios: Nenhum / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,09 a R$ 499,90) / Conta necessária: Sim

Faça o download do Arknights no Google Play e na App Store.

O Arknights é um jogo que usa o sistema de gacha para recrutar seus operadores, mas é bastante generoso em relação às recompensas. A moeda do jogo é mais do que suficiente para todos e você não vai sentir que saiu no prejuízo. Esperamos que outros desenvolvedores sigam o exemplo do game para implementar um equilíbrio semelhante.

DashReels (Android e iOS)

Se você gosta de matar tempo assistindo a filmes curtos e episódios de séries de TV, o DashReels é o aplicativo perfeito! Com ele, você pode conferir diversos produtos do entretenimento em formatos curtos e digeríveis, disponíveis ainda em vários gêneros para você escolher o seu preferido.

O design geral do aplicativo enfatiza a facilidade do seu uso, permitindo que você navegue perfeitamente pela sua biblioteca de conteúdo. Obviamente, há muitas opções gratuitas disponíveis, mas se você quiser acessar alguns episódios ou programas específicos, terá que fazer algumas compras internas dentro do app ou assistir a alguns anúncios.

Eu diria que o conteúdo do app é bastante agradável, principalmente pela conveniência dos episódios serem curtos. Afinal de contas, vivemos em uma sociedade que está sempre acelerada e que tem pouco tempo para o lazer. Existem limitações na versão gratuita, então acredito que seria bom se o desenvolvedor tivesse um pouco mais de generosidade na hora de oferecer essas opções. Ainda assim, o desempenho e a interface de usuário do aplicativo são bastante decentes e suficientes para que eu volte a usá-lo.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 11,99 a R$ 199,90) / Conta necessária: Sim

Assista a programas curtos sempre que você tiver um tempo livre. / © nextpit

Faça o download do DashReels no Google Play e na App Store.

No geral, eu diria que o DashReels é uma plataforma adequada para espectadores interessados em um entretenimento conciso e variado. Por ter foco em episódios curtos, ele se torna uma opção prática para uma visualização casual. No entanto, Você deve estar ciente que existe uma abordagem de monetização, que pode restringir o acesso ao conteúdo se você não quiser assistir a anúncios ou fazer compras internas. Mas se você tem algum tempo de sobra para matar, ele pode ser uma boa opção de entretenimento.

Suno - AI Music (Android e iOS)

O Suno - AI Music é um aplicativo em que você pode criar músicas completas usando a inteligência artificial. Em outras palavras, agora todo mundo pode ser um artista! O app atende a uma ampla gama de usuários, desde amadores até aspirantes a músicos, pois ele transforma instruções de texto em composições musicais completas. Se você quiser criar uma amostra de música de fundo gratuita para o vídeo de apresentação da sua empresa, por exemplo, o app dá conta do recado.

Com ele, basicamente, você precisa aprender a criar os prompts certos para obter os melhores resultados. A partir disso, a inteligência artificial consegue transformar a sua solicitação em músicas completas com letras, vocais e instrumentação. O app também suporta uma variedade de gêneros musicais, permitindo que você crie canções que vão desde cantos gregorianos até country.

Gosto bastante de como a interface de usuário é fácil o suficiente para começar, mesmo para alguém que não tem nenhuma formação musical ou prática com instrumentos. Tenho certeza que algumas pessoas não gostarão dessa ideia, mas esta é a realidade da IA no mundo atual!

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,90 a R$ 1.499,90) / Conta necessária: Sim

Faça o download do Suno - AI Music no Google Play e na App Store.

Percebi que muitas avaliações do aplicativo mencionam problemas técnicos, como falhas e dificuldades no gerenciamento de assinaturas. Então, talvez você queira prestar mais atenção nisso antes de baixar, entendendo que a funcionalidade do app pode variar entre as versões para celular e desktop.

Lazy Exercise at Home (somente Android)

Como tem sido a sua resolução de planos para o ano novo no quesito saúde? Se você ainda não conseguiu se exercitar de forma consistente, talvez seja bom começar de novo com este aplicativo. O Lazy Exercise at Home é um app desenvolvido principalmente para pessoas que querem incorporar o condicionamento físico à rotina diária, mas com o mínimo de esforço.

Gosto de como o aplicativo oferece rotinas de exercício personalizadas, que são adaptadas às minhas metas e preferências de condicionamento físico, o que me garante uma jornada que combina com as minhas necessidades. Ele também conta com um conjunto diversificado de exercícios, que inclusive podem ser feitos na cadeira, cama e até no chão. O app ainda oferece dicas de receitas saudáveis para complementar a sua rotina de exercício físico, entregando um programa completo.

Vale pontuar que a presença de anúncios deve atrapalhar a experiência geral de uso do app, mas depois que você começar a memorizar o que precisa fazer, esse detalhe não será mais um obstáculo. Além disso, preciso pontuar também que se você já é uma pessoa avançada na questão do condicionamento físico, não há profundidade ou variedade suficiente para você neste aplicativo. Ele foi desenvolvido para iniciantes!

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Fique em forma e mais saudável no conforto de sua casa. / © nextpit

Faça o download do Lazy Exercise at Home no Google Play.

O aplicativo funciona como uma solução prática para pessoas que desejam iniciar ou manter uma rotina de exercícios físicos, mesmo sem ter equipamentos e com o mínimo de esforço. Ele é gratuito, e a combinação de exercícios personalizados com receitas saudáveis garante uma abordagem mais equilibrada para o seu bem-estar.

Com isso, chegamos ao fim da lista desta semana!