Toda semana, publicamos uma coleção interessante de artigos sobre o mundo dos aplicativos. Às terças e sábados, destacamos os melhores apps gratuitos, apresentando jogos e aplicativos premium que estão disponíveis sem custo de download temporariamente. E esta seção com os 5 principais apps da semana traz uma nova perspectiva, focando em opções que realmente aprovamos. Então, baixamos e testamos cada uma dessas recomendações abaixo para garantir que nossas dicas sejam confiáveis e interessantes para os leitores.

É hora de finalmente compartilhar nossa lista com vocês!

Black Beacon (Android e iOS)

Este jogo de combate em tempo real permite controlar uma equipe de até três personagens. Existe bastante profundidade aqui, já que cada personagem tem habilidades ativas, habilidades finais e características passivas únicas que me ajudam a criar meu próprio estilo de jogo. Gosto também da forma como o sistema de combate valoriza o tempo e a estratégia, sem ser apenas um aperta-botões. Além disso, mecânicas como ataques carregados e trocas de habilidades são capazes de neutralizar os movimentos inimigos.

Claro que o seu senso de oportunidade precisa ser refinado, pois a janela para contra-atacar pode ser bem curta, tornando a esquiva uma tática mais confiável em certas situações. Quem já conhece Black Myth: Wukong vai adorar os aspectos de esquiva e contra-ataque deste game.

O que não gostei muito foi a complexidade que existe na hora de criar equipamentos, o que quebra o ritmo do jogo por ser um processo demorado. Isso pode ser resolvido, no entanto, se você tiver disposição para gastar dinheiro, diferente de mim. As limitações da visão isométrica também causam problemas em alguns momentos, já que a perspectiva acaba atrapalhando a imersão de alguns jogadores.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,19 a R$ 399,90) / Conta necessária: Sim

Faça o download do Black Beacon no Google Play e na App Store.

No geral, achei que o Black Beacon oferece uma combinação excelente de narrativa, combate estratégico e mecânica de equipamento inovadora. Alguns problemas técnicos no lançamento prejudicaram minha experiência, mas o jogo em si tem uma base firme, principalmente na narrativa e na jogabilidade. Tenho certeza que a experiência vai melhorar com o suporte contínuo do desenvolvedor e futuras otimizações.

Bang Bang Legion (Android e iOS)

Se você procura por um jogo de estratégia em pixel-art divertido, o Bang Bang Legion é uma boa pedida. O título oferece batalhas 1v1 em ritmo acelerado, um sistema de gacha generoso e uma estética retrô encantadora que, com certeza, vai te levar de volta no tempo.

Resumindo, se você tiver um tempinho livre, pode mergulhar em batalhas 1x1 rápidas e em tempo real. O game funciona assim: os jogadores posicionam unidades para destruir a torre de vigia do oponente. Cada partida dura cerca de três minutos, o que torna o jogo ideal para jogar em qualquer lugar. Com mais de 50 cartas exclusivas, você ainda pode testar várias estratégias e combinações, e os jogadores podem montar baralhos de diferentes facções, cada uma com habilidades e sinergias próprias.

Adoro a apresentação em pixel-art, me levando para uma época mais nostálgica com suas cores vibrantes e design marcante. A música de fundo também ajuda a melhorar a experiência. Felizmente, não há anúncios chatos, e o sistema de gacha foi feito para ser amigável, uma vez que cada recrutamento garante uma carta nova, diminuindo a frustração que normalmente sentimos com sorteios aleatórios.

Preço: Grátis / Anúncios: Nenhum / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 579,99) / Conta necessária: Sim

Faça o download do Bang Bang Legion no Google Play e na App Store.

Tive problemas de lag algumas vezes, com atrasos acontecendo enquanto eu colocava unidades, mas isso não me impediu de curtir o jogo. A questão da rejogabilidade pode ser outro problema, pois o número limitado de modos de jogo faz com que você volte às batalhas 1v1 para aproveitar ao máximo. Mesmo assim, tanto jogadores casuais quanto os mais dedicados vão gostar de dar uma chance ao game.

Superlist (Android e iOS)

Existem muitas teorias sobre produtividade, mas não uma solução que sirva para todo mundo. Mas e se existisse um app que pudesse ajudar você a se organizar um pouco melhor? Você pode ter isso com o Superlist, um app de produtividade multiplataforma que busca combinar a simplicidade das listas de tarefas com recursos de gerenciamento de projetos colaborativos.

Gosto de como o gerenciamento de tarefas é facilitado no app, pois nele posso criar tarefas com subtarefas, prazos, palavras-chaves e notas. As tarefas podem ser aninhadas de forma infinita, oferecendo muito mais flexibilidade para organizar os projetos mais complexos. A possibilidade de compartilhar listas, atribuir tarefas e fazer comentários em tempo real também facilita o trabalho em equipe. No entanto, a minha dica é que a equipe não deve ser muito grande para que tudo não vire uma grande bagunça.

Acho incrível que o app ofereça uma sincronização perfeita entre dispositivos, incluindo iOS, Android, macOS e plataformas para desktop, o que é ideal neste mundo em que ninguém está preso a apenas um ecossistema digital. O design limpo e intuitivo também facilita a navegação.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: R$ 53,99 (Android) | R$ 49,90 (iOS) / Conta necessária: Não

Baixe o Superlist no Google Play e na App Store.

Infelizmente, o Superlist não tem recursos importantes como níveis de prioridade e tarefas recorrentes, além de integração completa com o calendário ou ainda um sistema básico de marcação. Mesmo assim, é um bom ponto de partida para pessoas e pequenas equipes que precisam de um equilíbrio entre simplicidade e colaboração no gerenciamento de tarefas.

Quizlet (Android e iOS)

Se você procura por uma forma de aprender mais e melhor, o Quizlet é um app que pode te ajudar. Ele oferece uma plataforma versátil para que estudantes criem, compartilhem e estudem várias matérias pela clássica técnica dos cartões. O app atende não só a estudantes, como educadores que buscam por técnicas eficientes de memorização e compreensão.

Fiquei feliz em ver como posso criar cartões personalizados com texto, imagens e áudio. O próprio app suporta mais de 100 idiomas, o que o torna acessível para diversas necessidades de aprendizado. Ele conta também com diferentes modos de estudo para escolher, incluindo Aprender, Escrever, Soletrar, Testar e Combinar, oferecendo uma ampla variedade de opções para diferentes estilos de aprendizado.

A IA continua sendo um tema em alta, e fico feliz em ver que ela está incluída no app em alguns recursos como o Q-Chat, um tutor de IA que oferece uma assistência de estudo personalizada para melhorar ainda mais a experiência de aprendizado. Há também recursos da comunidade que podem ser aproveitados, incluindo milhões de conjuntos de estudos desenvolvidos por usuários para que os estudantes acessem um vasto acervo de materiais sobre vários assuntos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 6,49 a R$ 199,99) / Conta necessária: Sim

Aprenda melhor com usando cartões de respostas. / © nextpit

Baixe o Quizlet no Google Play e na App Store.

A combinação do método tradicional de cartões com recursos tecnológicos modernos tornam o Quizlet um dos meus app favoritos para aprender novos assuntos. Me decepcionei um pouco com a mudança para o modelo de assinatura, mas os recursos completos e o design fácil de usar fazem dele uma ferramenta que vale a pena para um estudo eficaz. Não existe almoço grátis neste mundo, né?

Luna (somente iOS)

Apesar do uso da IA ser muitas vezes limitado por idade, impedindo que os mais jovens aproveitem a tecnologia, o novo app Luna permite que as crianças, guiadas por seus pais, usem a inteligência artificial para criar livros de histórias ilustrados em 3D e personalizados. Com isso, os pequenos têm uma experiência gratificante para pais e filhos, que podem usar instruções simples e, ao mesmo tempo, dar asas à imaginação. O app também conta com guias que são exibidas durante todo o processo de criação para uma maior comodidade. A geração do projeto, segundo meus testes, levou cerca de um minuto ou mais.

O aplicativo Luna usa os modelos mais recentes da OpenAI para gerar as histórias e ilustrações. Ele também inclui restrições para proteger as crianças de conteúdo nocivo, garantindo que as narrativas usadas nas histórias sejam adequadas para crianças e culturalmente inclusivas. Além disso, há controles para os pais gerenciarem o aplicativo de forma eficaz.

Em geral, os livros de histórias gerados são, na maioria, histórias curtas que podem ser lidas em menos de 10 minutos, dependendo da capacidade de leitura da criança. Mas os contos também são ideais para leitura em voz alta com os pais. Depois de criados, os livros ficam armazenados na biblioteca e podem ser acessados off-line. O aplicativo funciona melhor em dispositivos de tela grande, como iPad e tablets, já que o layout em retrato imita o ato de virar uma página física.

Preço: R$ 24,90 / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / Conta necessária: Não

Use a IA para criar histórias especiais e criativas para seus filhos. / © nextpit

Faça o download do Luna na App Store.

O app Luna custa R$ 24,90, acompanhando um crédito equivalente à criação de 10 a 15 livros. Os usuários podem comprar créditos adicionais para criar mais livros de histórias.

Com isso, chegamos ao fim da lista desta semana. Se você conhece algum app ou jogo que acha que vale a pena compartilhar com a nossa comunidade, compartilhe nos comentários abaixo!