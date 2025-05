Toda semana, preparamos uma série de artigos sobre o mundo diverso dos aplicativos. Às terças e sábados, destacamos os melhores apps gratuitos disponíveis no momento, incluindo jogos e aplicativos premium que, por tempo limitado, são oferecidos sem custo de download. Além disso, nossa seção com os 5 principais aplicativos da semana traz uma nova abordagem, apresentando apps que realmente baixamos, testamos e aprovamos, garantindo que nossas recomendações sejam confiáveis e interessantes para nossos leitores.

Agora que você já sabe disso, chegou a hora de conferir a nossa lista cuidadosamente selecionada!

Prince of Persia: Lost Crown (Android e iOS)

Tenho boas lembranças de quando joguei Prince of Persia em um PC IBM, décadas atrás, principalmente dos momentos de tensão na hora evitar armadilhas e tentar sobreviver com o último ponto de saúde que consegui guardar. Agora, Prince of Persia: The Lost Crown voltou com tudo, dando uma vida nova e mais revigorante à franquia clássica em uma experiência "Metroidvania" incrível para dispositivos móveis.

No jogo, assumo o papel de Sargon, um guerreiro ágil de um grupo de elite conhecido como "Os Imortais", encarregado de resgatar o príncipe sequestrado. Enquanto percorro as paisagens perigosas do Monte Qaf, muitas vezes paro para admirar a beleza do cenário, apreciando todo o trabalho feito nos bastidores para tornar essa experiência possível.

Gosto de como a ação lateral 2,5D foi combinada com mecânicas de combate e plataforma. Talvez você leve um tempo para se acostumar, mas depois que entra no ritmo o combate fica fluido e ágil, misturando ataques corpo a corpo, defesas e habilidades. Desta vez, o game entrega mais profundidade tática, já que é possível ativar movimentos poderosos ao acumular energia.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,90 a R$ 79,90) / Conta necessária: Não

Faça o download de Prince of Persia: Lost Crown no Google Play e na App Store.

Os controles são firmes, mas sempre prefiro jogar com controle físico. Em relação ao desempenho, o jogo rodou muito bem no meu smartphone intermediário, inclusive durante as sequências de ação mais intensas. Resumindo, o game entrega uma aventura rica e cheia de ação com combate envolvente, design de níveis complexo e visuais de tirar o fôlego, claro.

Oferta de afiliados Nothing Phone (3a)

Snaky Cat (Android e iOS)

Acredito que a maioria de nós já jogou Snake, o famoso "jogo da cobrinha", ou alguma variação dele. E o que acontece quando um desenvolvedor decide dar um toque diferente a um clássico? A resposta é simples: nasce o Snaky Cat! No game, sua missão é controlar gatos parecidos com cobras em uma arena cheia de donuts coloridos. O objetivo? Comer o máximo de donuts possível enquanto o gato cresce cada vez mais, sempre evitando colisões com outros jogadores.

Adoro como as partidas PvP online em tempo real criam uma arena em que movimentos estratégicos e reflexos rápidos são essenciais para chegar à vitória. Às vezes, parece que os outros estão trapaceando, mas provavelmente minha derrota se deve aos reflexos lentos que vêm com a idade. Também posso jogar com amigos no modo multijogador para ganhar Pontos de Amizade (FP) e desbloquear opções de personalização, como pernas para meus gatos.

Os gráficos 2D são cativantes, inclusive os vários designs divertidos de gatos. Há mais de 50 bichanos para colecionar, sendo possível personalizar os avatares felinos com skins e acessórios exclusivos. Em um geral, classificaria o estilo de arte do jogo como bonito e envolvente.

Preço: Grátis / Anúncios: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 549,90) / Conta necessária: Sim

Faça o download do Snaky Cat no Google Play e na App Store.

O jogo é gratuito, mas conta com compras opcionais que permitem desbloquear novos gatos e poderes, ganhando vantagens. Achei os anúncios bastante irritantes, mas sou econômico demais para gastar dinheiro somente para não vê-los. Mesmo com o aspecto de pagar para ganhar, não me esforçaria tanto para ser o melhor no meu círculo social.

Edits (Android e iOS)

Quanto tempo você passa no Instagram? Se você se preocupa em atrair visualizações e curtidas, que tal elevar seu jogo com o novo app Edits? Achei a opção interessante por ser um aplicativo gratuito de edição de vídeo desenvolvido pelo próprio Instagram, o que simplifica o processo de criação para criadores de conteúdo. Um usuário casual, como eu, também pode explorar o app sem muito esforço.

A interface é fácil e intuitiva, e o editor baseado em linha do tempo permite cortar, dividir e organizar clipes de forma prática e fácil. Aqui, um smartphone maior e com uma melhor visualização se torna muito mais útil. Claro que o Instagram incluiu inteligência artificial nas ferramentas, com recursos como legendas automáticas e recortes de objetos para melhorar a experiência.

Outra ferramenta extremamente útil é o recurso de tela verde, que me permite substituir fundos para que meus (futuros) vídeos pareçam mais profissionais. A inclusão de música já existe há muito tempo, mas o Edits leva a integração de áudio a outro nível, oferecendo uma biblioteca de músicas e efeitos sonoros populares, além da capacidade de importar áudio original.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Baixar Edits no Google Play e na App Store.

No geral, achei o Edits uma suíte de edição mobile decente e completa, principalmente com sua integração perfeita com Instagram e Facebook e exportações de alta qualidade sem marca d'água. Infelizmente, é preciso ter uma conta no Instagram para acessar o app, e alguns recursos avançados ainda devem demorar um tempo para chegar.

Daze - Freeform Chat (Android e iOS)

Quanto tempo você passa trocando mensagens no smartphone todos os dias? Nos velhos tempos, lidávamos somente com correio tradicional e SMS, na melhor das hipóteses, o que seria terrível para a Geração Z. Mas nos dias atuais, felizmente, existem apps como o Daze - Freeform Chat, um aplicativo de mensagens criativo que oferece uma forma única e expressiva de se comunicar.

Me surpreendi bastante ao ver como as mensagens de texto tradicionais foram transformadas em algo dinâmico e interativo. Este aplicativo me permite arrastar e soltar mensagens em qualquer lugar da tela, diferente do chat padrão. Inclusive, também posso brincar com fontes e cores personalizáveis para uma maior personalização.

Preciso mencionar também que amantes de arte ficarão felizes em saber da possibilidade de desenhar e fazer rabiscos. Adoro adicionar elementos desenhados à mão em meus chats para dar um toque mais pessoal às mensagens. Também posso melhorar minhas conversas para me adequar melhor ao público jovem, já que o app me permite enviar vídeos, mensagens de áudio, GIFs e muito mais.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Deixe seus bate-papos mais divertidos com o Daze! / © nextpit

Faça o download do Daze - Freeform Chat no Google Play e na App Store.

A interface livre do aplicativo incentiva a criatividade, deixando as conversas mais envolventes e visualmente atraentes. A integração com IA também está presente, mostrando sugestões caso você passe por algum tipo de bloqueio criativo. Essa integração visa deixar as conversas mais dinâmicas e personalizadas. Por fim, o aplicativo é mais voltado para a geração jovem e vale a pena explorar se você quiser melhorar seu jeito de trocar mensagens todos os dias.

Giga Text: Embiggen Large Text (somente Android)

Você é minimalista por natureza? Eu sempre tento manter as coisas da forma mais simples possível em tudo que faço, e o Giga Text é um aplicativo minimalista para Android desenvolvido exclusivamente para exibir textos grandes e em negrito na tela. É perfeito para chamar atenção em ambientes barulhentos, compartilhar mensagens em uma sala ou até mesmo para se comunicar silenciosamente!

Os principais recursos do app são facilmente acessíveis, incluindo o Instant Large Text Display. Por meio dele, posso digitar qualquer mensagem e fazê-la aparecer instantaneamente em uma fonte grande e legível na tela do meu celular. A aparência geral é altamente personalizável, pois posso ajustar a orientação do texto, o brilho e a cor do plano de fundo de acordo com as minhas preferências.

O melhor de tudo é que o aplicativo entrega uma experiência sem anúncios, então tudo que eu exibir nunca será interrompido por propagandas intrusivas. Achei o aplicativo leve e eficiente, e não exige um aparelho potente nem o mais recente para funcionar bem, o que o torna ainda mais atraente para muitos usuários.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 9,99 a R$ 50,99) / Conta necessária: Não

Acho que esse aplicativo seria útil para as pessoas mais velhas... / © nextpit

Baixe o Giga Text: Embiggen Large Text no Google Play.

Eu classificaria o Giga Text como uma ferramenta excelente para quem procura por uma opção para exibir textos grandes de forma rápida e clara. O design simples e as opções de personalização fazem dele um aplicativo atrativo em diferentes cenários, como a comunicação silenciosa e a necessidade de um serviço com a ausência de anúncios.

Se você conhece algum aplicativo ou jogo que acha que vale a pena compartilhar com a nossa comunidade, não deixe de comentar abaixo!