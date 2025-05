Mais uma vez, selecionamos com muito cuidado cinco aplicativos imperdíveis para Android e iOS para indicar, todos baixados, testados e aprovados pela nossa equipe. No compilado desta semana, se prepare para mergulhar na estratégia com EA Sports FC Tactical, acelerar com tudo em Sonic Rumble e ainda descobrir opções incríveis de produtividade e estilo de vida que podem transformar sua rotina. Confira!

EA Sports FC Tactical (Android e iOS)

Já se pegou no sofá, reclamando do técnico do seu time de futebol e achando que faria um trabalho melhor? Então, é hora de colocar suas táticas em prática com o jogo EA SPORTS FC Tactical. O game oferece uma abordagem diferente entre os jogos do gênero, combinando estratégia por turnos com elementos autênticos do futebol.

Diferente dos jogos tradicionais em tempo real da EA, este conta com um sistema baseado em turnos em que você é quem está no controle para tomar as melhores decisões estratégicas durante os principais momentos da partida. Não tenho absolutamente nenhum controle sobre os movimentos dos meus jogadores, pois eles são automatizados até que ocorram os confrontos. Com isso, cabe a mim escolher táticas como desarme, interceptação, drible ou chute.

Essas decisões, combinadas com as estatísticas dos jogadores e um sistema de atributos no melhor estilo pedra-papel-tesoura, impactam no resultado de cada confronto. É claro que isso exclui ocorrências aleatórias que acontecem na vida real, como ter um dia muito ruim em campo simplesmente porque a pessoa está emocionalmente envolvida em outros assuntos além da partida em si, por exemplo. Mas mesmo assim, os resultados são bastante precisos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / É necessário ter uma conta: Sim

Faça o download do EA Sports FC Tactical no Google Play e na App Store.

Sonic Rumble (Android e iOS)

Gosto da forma na qual o jogo combina modelos realistas de jogadores com animações estilizadas, principalmente durante os movimentos de habilidade e os momentos mais importantes da partida. O game ainda assume uma abordagem cinematográfica, acompanhada de música dinâmica e efeitos visuais que aprimoram a jogabilidade de maneira criativa. Com isso, temos uma abordagem única dos elementos tradicionais do futebol em um só jogo, que entrega uma experiência de estratégia baseada em turnos basicamente nova e exclusiva.

Quase todo mundo conhece o Sonic, muitas vezes lembrado como o ouriço mais rápido do mundo. Agora, Sonic Rumble chega como um game multijogador de festa, que me transporta direto para o universo do Sonic em um formato competitivo de batalha real. A ideia do título é que você dispute com até 32 jogadores em diversos minijogos ao longo de várias rodadas. O objetivo? Ser o último a permanecer de pé.

Gosto da variedade de modos disponíveis, que deixam a experiência ainda mais divertida e dinâmica. Posso participar de corridas cheias de obstáculos até a linha de chegada, ou ainda testar minha sobrevivência evitando armadilhas e permanecendo em zonas seguras para não sofrer uma eliminação. Meu modo favorito é o Ring Battle, em que o desafio é coletar o maior número possível de anéis enquanto evito receber um nocaute dos outros jogadores.

O game conta com uma boa seleção de personagens clássicos do universo Sonic, como o próprio Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow e Dr. Eggman. E quando se trata de personalização, opções não faltam. É possível customizar os personagens com skins, animações e efeitos visuais variados. Para quem curte jogar em grupo, o recurso “Crews” permite formar equipes com amigos e competir juntos.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim / É necessário ter uma conta: Sim

Achei os gráficos bonitos e extravagantes, entregando uma camada de diversão que mistura o tradicional com o inovador. Para mim, os controles funcionam perfeitamente, mas algumas pessoas já relataram que eles podem não ser tão responsivos e, às vezes, ainda apresentar pequenos atrasos.

Essa falha pode estar ligada ao hardware, mas felizmente os desenvolvedores já liberaram atualizações para corrigir esses problemas e melhorar a jogabilidade do game em um geral. Divertido e caótico, o jogo é uma ótima forma de deixar de lado o estresse do dia a dia. Porém, acho importante revelar que o fator sorte em alguns dos minijogos pode acabar desequilibrando as pessoas mais competitivas.

Faça o download do Sonic Rumble no Google Play e na App Store.

fooView (somente Android)

Se você é uma pessoa que precisa realizar diversas tarefas ao mesmo tempo em um único dispositivo, precisa conhecer esta dica. O fooView é um aplicativo multitarefa cheio de recursos, desenvolvido para aumentar a produtividade e oferecer uma interface flutuante que facilita a realização de várias tarefas de uma vez só.

Preciso falar que a interface flutuante pode exigir um pouco de adaptação, mas logo o botão semitransparente se tornou essencial no meu dia a dia, pois ele me concede acesso rápido às mais diversas funções sem precisar sair do aplicativo que estou usando. Também gostei bastante do gerenciador de arquivos, que me permite controlar arquivos locais, unidades de rede e até o armazenamento em nuvem, tudo isso diretamente da janela flutuante.

Outro ponto positivo do app é a implementação inteligente dos controles por gestos. Você pode personalizar ações para navegação, capturas de tela e abertura de aplicativos, o que torna o uso com uma só mão muito mais prático, principalmente quando a outra está ocupada. Além disso, o desenvolvedor incluiu diversas ferramentas importantes, como navegador, player de vídeo, editor de notas e muito mais.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Faça o download do fooView no Google Play.

ideaShell: Notas de Voz com IA (Android e iOS)

Com o aplicativo, também posso capturar o texto de imagens ou regiões da tela e fazer traduções instantâneas. O melhor de tudo é que existe a possibilidade de configurar tarefas automatizadas, como lembretes, deixando a rotina mais prática e agilizada. A parte negativa do app é que ele conta com uma curva de aprendizado que pode afastar os usuários mais iniciantes. No entanto, depois da adaptação, seu uso se torna completamente natural e intuitivo.

A inteligência artificial, um tema tão falado nos dias atuais, continua ganhando espaço em vários aplicativos. Um bom exemplo disso é o ideaShell, um app que mudou a minha forma de capturar, organizar e dar sequência às minhas ideias. Em outras palavras, ele usa a IA para simplificar o processo de fazer anotações. Achei ele extremamente útil durante a escrita de novos artigos e na hora de reunir informações no meu trabalho como jornalista de tecnologia.

Gostei bastante do sistema de transcrição por voz com IA, que me permite registrar pensamentos com muita facilidade. O app converte minhas falas em texto, resumindo os pontos principais e cortando repetições desnecessárias para criar anotações objetivas e fáceis de ler. Inclusive, já deixei para trás os tempos em que precisava digitar cada ideia manualmente. Outro ponto positivo do aplicativo é a forma na qual ele organiza o conteúdo, criando automaticamente títulos, tags e formatos, deixando tudo mais acessível e fácil de consultar depois.

Ter com quem refletir sobre uma ideia faz toda a diferença, e por meio do recurso que permite conversar com a IA com base nas minhas próprias anotações gravadas é um dos maiores destaques, sem dúvidas. Achei interessante poder explorar ainda mais pensamentos antigos, usando perguntas para expandir e aprofundar as ideias, o que contribui bastante para um processo criativo mais dinâmico e bem estruturado.

Por que não fazer bom uso da IA fazendo anotações de voz? / © nextpit

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / É necessário ter uma conta: Sim

Resumindo, achei a interface do usuário intuitiva desde o primeiro uso. Em alguns momentos, você pode se deparar com falhas na detecção do idioma, principalmente quando o app transcreve no idioma errado mesmo com as configurações ajustadas. Ainda assim, o ideaShell é uma ferramenta poderosa e muito recomendada para quem quer capturar e desenvolver ideias com muito mais eficiência.

Baixe o ideaShell: Notas de Voz com IA no Google Play e na App Store.

Meditação | Down Dog (Android e iOS)

O bem-estar mental e o setor de autocuidado têm ganhado cada vez mais espaço na vida das pessoas, e poder contar com um aplicativo que nos ajude a se sentir melhor é sempre bem-vindo. O Meditação | Down Dog surgiu para isso! Ele é um app de meditação altamente personalizável, desenvolvido para oferecer uma experiência adaptada ao perfil de cada usuário, seja você iniciante como eu ou alguém mais experiente.

O que mais me agrada no aplicativo é sua interface simples e direta, que permite ajustar as sessões de meditação conforme a preferência de cada um. Posso escolher o tipo de meditação (guiada, para dormir ou caminhando), a duração que ela terá, a música de fundo, a voz do instrutor e o nível de orientação. Com todas essas opções de controle, consigo moldar cada sessão às minhas necessidades e ao meu momento atual.

Também gostei bastante da variedade de meditações disponíveis para cada fase da vida. Se você precisa de uma meditação guiada, as sessões estruturadas com instrutores me ajudam a manter o foco. Mas se eu estiver com dificuldade para dormir, posso optar pelas meditações do sono, criadas para o relaxamento e melhoria do descanso. O app conta até mesmo com meditações para caminhadas, garantindo atenção plena durante o movimento.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / Conta necessária: Sim

Precisa de um pouco de bem-estar mental? Então, você pode meditar usando este aplicativo! / © nextpit

Com a opção de personalizar temas e trilhas sonoras, consigo escolher entre momentos voltados para o amor próprio ou modos focados em aliviar o estresse. Quando preciso de uma experiência mais introspectiva, também posso optar por sessões totalmente silenciosas. As variedades de som de fundo incluem músicas suaves, sons da natureza, frequências de ondas cerebrais ou o próprio silêncio, dependendo do que faz mais sentido para a pessoa no momento.

Achei o aplicativo bastante fácil de usar, navegar e ajustar de acordo com as minhas preferências. Como ele sincroniza entre dispositivos, posso alternar entre smartphone, tablet ou desktop sem perder nada, deixando tudo fluir naturalmente. Vale mencionar que, apesar de o aplicativo ser gratuito para baixar, o acesso total às funcionalidades exige uma assinatura.

Baixe Meditação | Down Dog no Google Play e na App Store.

Com isso, chegamos ao fim da edição desta semana! Esperamos que você tenha gostado da nossa seleção de aplicativos e jogos para Android e iOS. Se você tiver alguma recomendação, compartilhe conosco nos comentários abaixo.