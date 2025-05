Mais uma semana passou em um piscar de olhos, e seguimos na missão de encontrar cinco jogos e aplicativos diferentes que realmente merecem um espaço no precioso armazenamento do seu smartphone. Depois de muita pesquisa, chegamos aos destaques que você verá abaixo, todos baixados, testados e aprovados pela nossa equipe.

Você se lembra do clássico Flappy Bird? Pois é, a Epic Games Store está trazendo o jogo de volta e de graça! A lista conta ainda com o inusitado Chainsaw Juice King, em que você pode extravasar o estresse diário de um jeito curioso. Além disso, ainda encontramos apps de produtividade e estilo de vida que prometem melhorar o seu dia a dia com o smartphone. Veja o compilado da semana!

Chainsaw Juice King (Android e iOS)

Chainsaw Juice King é um jogo que mistura simulação com um toque de humor bizarro, e foi exatamente por essa combinação que eu quis testá-lo logo. A ideia é simples, mas divertida: você precisa comandar um império de sucos. E como isso começa? Cortando frutas animadas com uma motosserra e transformá-las em suco para vender aos seus clientes.

Conforme você avança, o game traz novos tipos de frutas e etapas de produção que deixam tudo mais desafiador. Ainda é possível melhorar atributos como velocidade e produtividade, além de aumentar o armazenamento, o que é extremamente útil durante as fases mais longas. Vale pontuar que os anúncios estão presentes e servem para dar bônus temporários, como produção acelerada ou ajudantes extras.

O visual do jogo é bem colorido e carismático, contando com gráficos vibrantes que reforçam a pegada divertida do jogo. A trilha sonora e os efeitos também ajudam a criar uma experiência bastante envolvente. A única coisa que pesa no título é o sistema de monetização, que pode acabar dando vantagem para quem é usuário pagante.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 59,90) / Conta necessária: Sim

Apesar disso, o progresso constante e as melhorias viciantes prometem agradar quem curte esse tipo de jogo. No entanto, é preciso ter um pouco de atenção a um detalhe: vi relatos em fóruns de que ele pode consumir muita bateria ou travar em alguns smartphones. Além disso, os anúncios podem ser um pouco exagerados, mas ainda assim vale experimentar se você está atrás de algo novo e divertido.

Baixe Chainsaw Juice King no Google Play e na App Store.

Flappy Bird (somente Android)

Você já jogou Flappy Bird? Eu me lembro muito bem da febre que foi quando ele surgiu como um jogo simples que virou mania no mundo inteiro. Mais de dez anos depois, ele está de volta pela Epic Games Store em uma versão exclusiva para Android. O clássico "tocar para voar" retorna com a jogabilidade original já conhecida, mas com alguns recursos extras.

Confesso que senti algo diferente nessa nova versão, mas não sei explicar exatamente o motivo. A mecânica continua a mesma, precisando tocar na tela para passar entre os canos sem bater. O game continua viciante, mas talvez seja só a nostalgia falando. E para quem está conhecendo o título só agora, ele pode parecer ultrapassado e até um pouco cansativo.

A principal novidade é o Modo Missão, que traz novos desafios além do modo clássico, não deixando chance para o tédio. Também foram prometidos personagens, temas e desafios globais, com atualizações que serão feitas ao longo do ano. Porém, como era de se esperar, o jogo tem anúncios e compras opcionais.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / Conta necessária: Sim

Se você quer matar a saudade ou conhecer um pedaço da história dos games mobile, vale a pena dar uma olhada na nova versão do Flappy Bird. Mas duvido que o game atinja o mesmo sucesso do passado, já que o mercado evoluiu muito desde então.

Faça o download do Flappy Bird no Epic Game Store.

Smart Noter (Android e iOS)

Não é novidade que a inteligência artificial está em tudo, e essa semana conheci um novo aplicativo que usa a tecnologia: o Smart Noter. O app de anotações usa a IA para facilitar o seu dia a dia. Ele é bem versátil, ótimo para estudantes, profissionais ou qualquer pessoa que queira uma forma prática de organizar ideias. A IA ajuda a transcrever, resumir e organizar as informações.

O que me chamou atenção logo de início foi a capacidade de transcrever áudios e gerar resumos claros. Porém, acabei percebendo que às vezes o app não entende perfeitamente algumas palavras, então é sempre bom revisar o texto depois. Mesmo assim, ele é uma ótima opção para registrar aulas, reuniões e entrevistas.

A interação com as anotações via chat com IA é um diferencial. Você pode buscar informações com rapidez e clareza, e ainda pedir para ele criar listas de tarefas com base no que foi dito, o que ajuda muito na organização. Também gostei da opção de exportar tudo para ferramentas que usamos no dia a dia, como Slack, Notion ou Google Docs.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 39,90 a R$ 249,90) / Conta necessária: Não

Transcreva texto para fala com este aplicativo de anotações baseado em IA. / © nextpit

No geral, o Smart Noter é uma solução inteligente para quem busca praticidade. Depois de usar o aplicativo por um tempo e desinstalá-lo, tive a sensação de perder um verdadeiro assistente.

Faça o download do Smart Noter no Google Play e na App Store.

Pico AI (Android e iOS)

O tempo é algo precioso e isso não é novidade, não é mesmo? E se você sempre quis aprender algo novo, mas nunca encontrou espaço para isso na sua rotina, o Pico AI pode te ajudar! Ele é um app de microaprendizado com lições rápidas criadas por especialistas. Quando o abri pela primeira vez, respondi a mais de 20 perguntas para que ele entendesse meus interesses. Depois disso, já não consegui mais sair dele.

O aplicativo possui conteúdo dos mais variados temas possíveis: matemática, literatura, história, lógica, arte, finanças, filosofia, biologia e muito mais. As aulas são divididas em blocos curtos, o que é ótimo para quem está no ônibus, metrô ou com pouco tempo. Com lições de até 15 minutos, você pode encaixar o aprendizado no seu dia a dia sem muito esforço.

Gostei da variedade de temas e da liberdade para estudar no meu ritmo. O app ainda acompanha meu progresso, o que me motiva bastante e não desistir. Para aproveitar tudo o que ele tem a oferecer, o ideal é assinar o plano mensal ou anual.

Aproveite mais uma vez o poder da IA aprender coisas usando pequenas porções de seu tempo disponível. / © nextpit

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 24,99 a R$ 349,99) / Conta necessária: Não

O preço pode ser alto para alguns usuários, mas ainda sai mais em conta do que comprar vários livros. Não posso negar que senti falta de recursos mais interativos ou uma comunidade ativa, mas para quem prefere aprender de forma introvertida ele é ideal.

Faça o download do Pico AI no Google Play e na App Store.

Google NotebookLM (Android e iOS)

O Google também entrou na onda da IA com o NotebookLM, um aplicativo que pode ser útil para um público bastante específico. A proposta do app é transformar diferentes tipos de conteúdo, como PDFs, sites e vídeos, em cadernos de anotações inteligentes.

Mas como isso funciona? A IA resume os materiais e encontra conexões entre as fontes, com direito a citações confiáveis. Também é possível ouvir resumos em formato de podcast com apresentadores de IA, que funcionam offline ou em segundo plano. Inclusive, você pode até interagir com essas "discussões", fazendo perguntas ou mudando o rumo da conversa.

Acredito que o app tem muito valor para estudantes, educadores e criadores de conteúdo. É fácil de usar, permite acesso offline e te ajuda na organização das informações. No entanto, sinto que ainda falta um pouco de aprimoramento, já que ele não tem tantos recursos avançados quanto outros concorrentes.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 9,99 a R$ 1.209,90) / Conta necessária: Sim

Parece que seu cérebro tem um novo melhor amigo com o NotebookLM! / © nextpit

Se você gosta de estudar e pesquisar com ajuda da tecnologia, o NotebookLM pode ser um ótimo parceiro.

Baixe o Google NotebookLM no Google Play e na App Store.

Chegamos ao final da lista desta semana em um piscar de olhos! Esperamos que você tenha gostado da nossa lista cuidadosamente selecionada de aplicativos e jogos da semana. Se houver algum aplicativo ou jogo que você acha útil para a nossa comunidade, conte-nos na caixa de comentários abaixo!