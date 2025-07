O Android é um sistema operacional móvel versátil e poderoso, mas muitos dos seus recursos ficam escondidos e passam facilmente despercebidos. Se você acha que seu smartphone é limitado, aqui estão os melhores recursos do Android que vale a pena conhecer e dominar para aproveitar todo o potencial do dispositivo. Leia nosso guia e descubra as 16 dicas e truques imperdíveis que preparamos para você!

Esta lista reúne tanto recursos novos quanto funcionalidades que já existiam em versões anteriores do Android, incluindo as mais recentes, como o Android 16 e o Android 15. Por isso, muitas dessas funcionalidades devem funcionar na maioria dos dispositivos, seja qual for a versão do seu sistema operacional.

Toque rápido ou duplo para iniciar o aplicativo

Você pode usar a parte traseira do smartphone como um atalho extra para abrir aplicativos ou acessar configurações com um toque duplo ou rápido. Esse recurso já existe há algum tempo e está disponível em muitos smartphones Android.

Na maioria dos aparelhos, é necessário ativá-lo nas configurações. No Android padrão, ele se chama Toque Rápido e fica na seção Gestos. Se o seu smartphone tiver uma interface personalizada, como a One UI da Samsung ou o HyperOS da Xiaomi, procure por "toque duplo" nas configurações.

Vá para Configurações e, em seguida, Sistema; Toque em Gestos e depois em Toque Rápido ou pesquise "toque duplo" nas configurações; Ative o Toque Rápido; Atribua uma ação, como acionar a lanterna, um chatbot ou fazer uma captura de tela.

Toque em Sistema para abrir as opções de gestos. © nextpit Toque na opção Gestos. © nextpit Toque em Toque Rápido ou Toque Duas Vezes. © nextpit Ative o toque rápido ou o toque duplo. © nextpit

Notificações com Flash

Um dos recursos de acessibilidade mais populares em muitos smartphones Android é o uso de notificações com flash. Ele utiliza o flash de LED da câmera ou a própria tela como alerta visual para notificações recebidas, como mensagens e chamadas. É uma opção útil caso você prefira não usar o alto-falante para alertas sonoros ou se o smartphone estiver no modo silencioso, mas ainda quiser receber avisos.

Abra Configurações e escolha Acessibilidade; Procure por Notificações com flash ou Notificações de tela; Escolha entre Flash da câmera ou Flash da tela e alterne para ativar. É possível ativar ambos em alguns dispositivos. Para notificações de flash de tela, escolha a cor do efeito.

Toque em Acessibilidade. © nextpit Toque em Acessibilidade. © nextpit Ative o flash LED da câmera ou a notificação de flash da tela. © nextpit

Em smartphones Samsung Galaxy e de outras marcas, é possível usar notificações de tela personalizadas, como o efeito de iluminação nas bordas.

Compartilhar Wi-Fi e senha

A opção de gerar um QR Code ao compartilhar a rede Wi-Fi foi adicionada no Android 10. Com isso, outras pessoas não precisam mais se conectar manualmente à rede do seu smartphone nem digitar a senha, o que economiza um bom tempo.

Abra as configurações de Wi-Fi em Conectividade ou por meio das configurações rápidas; Conecte-se à rede Wi-Fi que deseja compartilhar e toque no botão Compartilhar QR Code; Deixe que o outro dispositivo escaneie o QR Code usando sua câmera.

Toque no ícone de engrenagem ao lado do nome do Wi-Fi. © nextpit Toque no ícone de QR Code. © nextpit Use a câmera do outro smartphone para se conectar ao Wi-Fi no QR Code. © nextpit

Dica: também é possível compartilhar códigos de Wi-Fi com iPhones.

Transforme seu smartphone em um repetidor de Wi-Fi

Em algumas versões do Android, é possível transformar o smartphone em um extensor ou repetidor de Wi-Fi. Esse recurso é útil para ampliar a cobertura do sinal e conectividade para outros dispositivos. Nos smartphones com Android padrão, a função já vem disponível, mas em modelos da Samsung e de outras marcas pode ser necessário usar aplicativos de terceiros, como explicamos no nosso guia. Você pode ativar essa função usando o recurso de ponto de acesso.

Conecte-se à rede Wi-Fi em seu dispositivo principal; Ative seu ponto de acesso tocando no atalho em Conectividade ou Configurações Rápidas; Conecte outros dispositivos à conexão do ponto de acesso.

Toque em Opções de Rede e Internet. © nextpit Ativar o ponto de acesso. © nextpit

Ocultar o nome do dispositivo do Wi-Fi público

Há bastante tempo, o Android permite ocultar o endereço MAC ao se conectar a uma rede Wi-Fi, ajudando a evitar rastreamento. No Android 15, o Google aprimorou esse recurso de privacidade ao adicionar um botão que desativa o envio do nome do dispositivo para a rede, o deixando anônimo. Você pode ativar essa opção nas mesmas configurações de privacidade.

Vá para as configurações de Internet em Rede e Internet; Toque no ícone de engrenagem ao lado do Wi-Fi conectado; Role a tela para baixo e toque em Privacidade; Desative a opção Enviar nome do dispositivo.

Toque no ícone de engrenagem ao lado do nome do Wi-Fi. © nextpit Toque no botão de privacidade. © nextpit Desative o compartilhamento de nomes de dispositivos. © nextpit

Bloqueio automático do dispositivo quando perdido ou roubado

Um dos novos recursos de segurança mais importantes do Android é a proteção antifurto. Esse conjunto de ferramentas foi criado para aumentar a proteção do smartphone e dos seus dados em caso de roubo ou perda. Ele foi lançado com o Android 15, mas também está disponível em versões anteriores por meio de uma atualização do Google Play.

Dependendo do modelo, o conjunto oferece funções essenciais como bloqueio contra detecção de roubo, bloqueio do smartphone offline, bloqueio remoto e verificação de identidade. O recurso vem desativado por padrão, então você precisa ativá-lo manualmente nas configurações. Siga o passo a passo abaixo:

Abra as configurações e navegue até Segurança e Privacidade; Selecione Desbloqueio do Dispositivo; Toque em Proteção contra Roubo; Ative as ferramentas que você deseja usar.

Toque na opção Segurança e Privacidade. © nextpit Selecione a opção Proteção do Dispositivo. © nextpit Toque em Proteção contra Roubo. © nextpit Ativar alternâncias de proteção contra roubo. © nextpit Ative o bloqueio de detecção de roubo e o bloqueio de dispositivo off-line para começar a usar. © nextpit

Transforme seu smartphone em uma webcam

Um recurso muito pedido é a possibilidade de transformar seu smartphone Android em uma webcam para o computador ou notebook de forma nativa. Esse suporte chegou com o Android 14 e foi aprimorado no Android 15 para incluir uma versão em HD.

Dependendo da fabricante, usar o smartphone como webcam pode ser bem simples. Veja as etapas a seguir:

Conecte seu smartphone a um laptop ou PC; Toque na caixa de diálogo USB em seu celular; Selecione Webcam; Na caixa de diálogo da webcam, expanda-a para abrir a visualização da câmera; Toque em HD e confirme.

Toque na folha de notificação para abrir o menu. © nextpit Selecione Webcam. © nextpit Toque no pop-up da webcam para abrir o menu. © nextpit Toque em HQ ou HD para ativar a alta qualidade ao usar o smartphone como uma webcam. © nextpit

Não perca: Como usar seu celular Android ou iPhone como webcam no PC

Ocultar aplicativos via Private Space

Antes do Private Space, não existia uma forma direta de ocultar vários aplicativos ao mesmo tempo, mesmo que algumas fabricantes, como a Samsung, tenham seus próprios recursos para isso. Com o Android 15, ficou mais fácil e seguro manter seus aplicativos organizados em uma pasta ou cofre privado. O sistema oferece uma segurança mais forte, permitindo que você mantenha os dados dos aplicativos ocultos nas configurações e no sistema, usando uma conta do Google separada.

Nas versões do Android com interface personalizada, há recursos semelhantes para ocultar apps, como a Pasta Segura na One UI.

Se o seu smartphone roda o Android 15, veja como configurar e usar esse recurso:

Vá para Configurações e toque em Segurança e Privacidade; Selecione Espaço Privado; Toque em Configurar e termine de conectar sua conta; Gerencie o espaço privado indo até a parte inferior do menu do aplicativo.

Acesse mais configurações tocando na seção Segurança e Privacidade. © nextpit Toque na opção Segurança e Privacidade. © nextpit Toque na opção Espaço Privado para configurá-lo. © nextpit Você pode acessar os aplicativos ocultos no espaço privado no menu do aplicativo. © nextpit

Amplifique o nível de volume com fones de ouvido

O amplificador de som do Android é uma ferramenta de acessibilidade bastante conhecida. Além de ajudar pessoas com dificuldades auditivas, ele também é útil para quem quer aumentar o volume ao usar fones de ouvido, sejam eles com fio ou Bluetooth.

O recurso já vem instalado em smartphones Pixel a partir do modelo 3, como o Pixel 9, e também está presente em alguns aparelhos com Android padrão. Se não estiver disponível no seu, é possível baixar o aplicativo no Google Play.

Para usar o amplificador de som, conecte os fones ao smartphone e ajuste as configurações de áudio conforme preferir. Nos dispositivos Pixel, o recurso inclui redução de ruído para bloquear sons externos e ambientes.

Conecte seus fones de ouvido (com fio ou Bluetooth); Vá para Configurações > Acessibilidade > Amplificador de som; Ajuste as configurações como redução de ruído, reforço e ajuste fino; Salve suas alterações.

Toque na opção Acessibilidade. © nextpit Role a tela para baixo e procure a opção Amplificador de Som. © nextpit Depois de conectar os fones de ouvido, você pode ativar o recurso de amplificador de som. © nextpit

Restaurar notificações excluídas

Um recurso pouco conhecido, mas muito útil, é a possibilidade de ver ou restaurar notificações que foram descartadas ou excluídas usando o histórico de notificações. Antes de acessá-las, você precisa ativar o recurso nas configurações. Confira o passo a passo abaixo:

Abra Configurações em seu dispositivo Android; Vá para Notificações; Toque em Histórico de notificações; Ative o botão.

Toque em Notificações. © nextpit Toque na opção Histórico de Notificações. © nextpit Ative o Histórico de Notificações. Você verá as notificações dispensadas abaixo em ordem cronológica. © nextpit

Liberar memória por meio do arquivo de aplicativos

Se o seu smartphone estiver com pouca memória, o Android oferece uma forma inteligente de liberar espaço removendo dados de aplicativos inativos por meio do App Archive, que funciona como uma desinstalação leve. Essa ferramenta apaga a maior parte dos dados do app, como o cache, mas mantém seu perfil e configurações para que você possa usá-los novamente quando precisar reinstalar.

Apesar do Google Play ter um recurso de arquivamento automático, o novo App Archive do Android 15 permite que você escolha manualmente quais aplicativos quer arquivar.

Na tela inicial ou no menu de aplicativos, mantenha o app pressionado e toque em Informações do Aplicativo; Toque no botão Arquivar; Para restaurar, localize o ícone do aplicativo, toque nele e aguarde a instalação novamente.

Toque nas informações do aplicativo para ver a opção de arquivo de aplicativos. © nextpit Toque em Arquivar para desinstalar suavemente o aplicativo. © nextpit Você pode baixar novamente o aplicativo arquivado com seus dados, como perfil e configurações, restaurados. © nextpit Você pode fazer o download do aplicativo e restaurar os dados tocando nele na tela inicial. © nextpit

Adicionar um usuário ou convidado

Um dos recursos mais antigos do Android é o suporte a vários usuários. Ele permite que você adicione outro usuário ou convidado, com seus próprios aplicativos e configurações, no mesmo smartphone. O modo convidado não está disponível em todas as interfaces personalizadas, como a One UI, ainda que seja compatível com os tablets Galaxy. Já os dispositivos Xiaomi oferecem um recurso parecido chamado Second Space.

Se o seu smartphone tiver o modo convidado, você pode ativá-lo na seção Sistema das Configurações. Veja como:

Abra Configurações; Vá para Sistema; Role a tela para baixo e procure Usuários; Selecione se você quer adicionar um usuário comum ou um convidado; Continue com a configuração.

Toque em Usuários. © nextpit Toque em Adicionar Convidado para começar a configurar uma conta de convidado. © nextpit Toque em Próximo para continuar a configuração. © nextpit Após a criação da conta de Convidado ou Usuário, você pode mudar para ela para começar a usar. © nextpit

Quando uma conta de convidado ou usuário estiver ativa, você pode voltar facilmente para a conta principal pelo painel de notificações.

Definir idioma por aplicativo

O Android, como sistema operacional móvel, oferece um amplo suporte a idiomas. No Android 13, o Google aprimorou isso ao adicionar uma ferramenta que permite escolher um idioma diferente para cada aplicativo, seja qual for o definido no sistema. Esse recurso funciona em apps selecionados, como redes sociais, e melhora a experiência para muitos usuários. Veja como usar:

Abra Configurações e vá para Sistema; Selecione Idioma e Região; Toque em Idiomas do Aplicativo; Toque no aplicativo ao qual você deseja atribuir um idioma; Escolha o idioma.

Toque em Sistema para abrir as configurações de idioma. © nextpit Toque em Opções de Idioma e Região. © nextpit Toque em Idiomas do Aplicativo. © nextpit Selecione o aplicativo que deseja alterar o idioma padrão. © nextpit Escolha o idioma a ser definido. © nextpit

Use a tela dividida para realizar multitarefas

Uma grande vantagem do Android em relação ao iOS é o recurso clássico de tela dividida, que permite usar dois aplicativos lado a lado. Ele está presente no sistema desde os primeiros anos e foi aprimorado ao longo do tempo. O uso é bem simples e, em algumas versões do Android, até oferece a opção de salvar combinações de aplicativos para facilitar o acesso depois. Veja o passo a passo:

Inicie os aplicativos recentes ou toque no botão recente; Toque no ícone do aplicativo para abrir o menu; Toque em Tela dividida; Selecione o aplicativo a ser emparelhado.

Toque no menu do aplicativo para ver mais opções. © nextpit Toque no botão Tela Dividida para iniciar a tela dividida. © nextpit Você pode ajustar o tamanho da janela arrastando o controle deslizante para cima e para baixo. © nextpit

Ativar as opções de desenvolvedor para obter mais recursos

Muitos recursos e configurações do Android ficam escondidos nas opções de desenvolvedor. Elas foram criadas para testes, mas quem tiver conhecimento pode usar essas ferramentas sempre que quiser turbinar o smartphone.

Vale lembrar que o uso não é recomendado para todos, pois alguns aplicativos podem apresentar problemas quando as opções de desenvolvedor estão ativadas. Se você entende os riscos, pode seguir com a ativação abaixo:

Vá em Configurações; Abra Sobre o smartphone; Role a tela para baixo e procure o número da compilação. Dependendo do seu dispositivo, a localização desse número está na página do software; Toque em Número da Versão cinco vezes ou mais até que as Opções do Desenvolvedor sejam ativadas; Acesse as Opções do desenvolvedor na página Sistema; Você pode desativar as opções de desenvolvedor nas configurações do sistema.

Toque em Sobre o Smartphone para acessar o número de compilação. © nextpit Toque várias vezes no número de compilação até que o modo de desenvolvedor seja ativado. © nextpit Toque em Opções de Desenvolvedor para abrir as configurações e ver mais recursos. © nextpit

Habilite a taxa máxima de atualização em jogos

Uma das ferramentas disponíveis nas opções de desenvolvedor é a que permite aumentar a taxa de atualização da tela para uma experiência mais suave, principalmente em jogos. Ao ativar essa opção, o smartphone usará a taxa máxima disponível. O lado negativo é que isso pode consumir mais bateria. Se quiser ativar, siga as etapas a seguir:

Vá para Configurações > Sistema; Role a tela para baixo e toque em Opções do desenvolvedor; Pesquise "taxa de atualização máxima" ou role a tela para baixo para encontrá-la; Ative.

Ative Forçar Taxa de Atualização de Pico para usar a taxa de atualização máxima em aplicativos e jogos. © nextpit

Seu smartphone Android tem vários recursos secretos que só precisam ser descobertos e ativados para que a usabilidade fique ainda melhor. Você tem outras dicas ou truques para Android que não mencionamos aqui? Compartilhe suas sugestões nos comentários!