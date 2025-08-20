O iOS 26 será uma das maiores atualizações do iOS em anos, incluindo o novo design da interface de usuário Liquid Glass. Mas, além da aparência da interface, a atualização apresenta vários recursos e ajustes menores, mas bem pensados, para aprimorar seu iPhone , alguns dos quais podem ser facilmente ignorados ou ocultos.

Atualmente, o iOS 26 está disponível como uma versão beta para testadores públicos e desenvolvedores. É o sétimo beta para desenvolvedores e o quarto lançamento público, o que significa que a atualização final está quase chegando. A atualização definitiva deve ser lançada nas próximas semanas, alinhando-se com o lançamento do iPhone 17.

Listamos todos os aprimoramentos pequenos, mas dignos de nota, das versões beta que vocês podem esperar que cheguem ao seu iPhone.

Notificações de Energia Adaptiva

O modo Adaptive Power é uma das principais ferramentas baseadas em IA que estreou com o iOS 26. Basicamente, é uma versão mais inteligente do modo de baixo consumo de energia ou de economia de bateria. A IA lê o nível e o uso da bateria do seu iPhone e ativa o recurso quando necessário, por exemplo, quando muita energia está sendo consumida. Caso contrário, ela ativa o modo automaticamente quando a bateria atinge 20%, e tudo isso acontece em segundo plano, sem que você seja notificados.

Agora há uma opção para ativar as notificações do Adaptive Power na mesma seção do modo principal. / © nextpit

Na versão beta mais recente, foi adicionada discretamente uma opção para as Notificações do Adaptive Power, que está vinculada a quando o Adaptive Power está ativado. Quando ativado, os usuários serão notificados de que o modo está ativado, o que é uma maneira de ajudar a mantê-lo informado, para que possa aplicar os ajustes necessários.

O Adaptive Power é alimentado pela Apple Intelligence, portanto, está disponível para o iPhone 15 Pro (Max) e modelos posteriores.

Ícone de segurança do Wi-Fi na Central de Controle

Há também um aprimoramento sutil, mas útil, na segurança do Wi-Fi. Quando você toca e mantém pressionado o botão Wi-Fi na Central de Controle, ele agora mostra uma lista de redes Wi-Fi disponíveis com um ícone de segurança para redes protegidas por senha. As redes sem o ícone de segurança geralmente são abertas e menos seguras. Isso evita que os usuários se conectem a redes não seguras.

A lista de redes Wi-Fi, quando visualizada no Centro de Controle, agora mostra se a rede é segura ou não. / © nextpit

Alerta de limpeza da lente

Outra adição pequena, mas significativa, no iOS 26 são as dicas de limpeza de lentes. Ele usa IA para detectar manchas ou sujeira na lente da câmera do iPhone e alerta o usuário com uma recomendação de limpeza.

A configuração é ativada por padrão nas configurações da câmera na fase beta, portanto, há uma chance de que ela seja a mesma na atualização final.

Uma nova dica de limpeza de lente foi adicionada no iOS 26. É um recurso com tecnologia de IA que detecta manchas e sujeira na lente da câmera do iPhone. / © nextpit

Criação mais rápida de chaves de acesso para sites

Uma ferramenta de segurança menos notada, mas crucial, adicionada no iOS 26 é a opção "Permitir contato com sites" no Safari. Ela é ativada por padrão para verificar sites que suportam senhas e oferecem migração. Ele também sugere a criação de senhas mais fortes e alerta os usuários sobre credenciais comprometidas.

Opções de filtragem de chamadas

A triagem de chamadas é uma das proteções de segurança de destaque no iOS 26, anunciada pela Apple durante a WWDC. Ela é alimentada pela Apple Intelligence para proteger os usuários de ligações indesejadas e maliciosas, como spam e golpes, enviando uma transcrição antes que eles possam atender.

Na versão beta, a Apple o aprimorou com novas opções de triagem de chamadas. Nas configurações do aplicativo Telefone, você pode escolher entre as opções Perguntar o motivo da chamada, Silenciar e Nunca. A primeira opção solicita que a pessoa que está ligando diga seu nome e o motivo antes de enviar uma transcrição. A opção Silenciar envia automaticamente as chamadas filtradas para o correio de voz sem tocar, enquanto a opção Nunca permite que as chamadas sinalizadas sejam realizadas.

Recurso de oxigênio no sangue

Os usuários com uma versão americana do Apple Watch e que residem nos Estados Unidos estão recebendo de volta o recurso de rastreamento de oxigênio no sangue. A Apple removeu o recurso do Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 e Watch Series 10, e só o reativou com a recente atualização do iOS 26 Beta e iOS 18.

A função foi redesenhada. O Apple Watch monitorará e medirá o nível de saturação de oxigênio no sangue enquanto os usuários podem visualizá-los no iPhone emparelhado. Isso não afeta os modelos do Apple Watch que não são dos EUA e os vendidos em outros países.

Novos papéis de parede e toques

Há também um novo conjunto de papéis de parede estreando com o iOS 26. Eles já foram adicionados em uma das versões beta. Os usuários terão papéis de parede originais como Sky, Halo, Shadow e Dusk, que suportam uma mudança dinâmica de cores.

O iOS 26 apresenta versões dos papéis de parede padrão, incluindo Halo, Sky e Dusk. / © nextpit

Ao mesmo tempo, há um novo toque de celular "Little Bird" e seis variantes de toques de celular "Reflections" adicionados.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

Você descobriu outros recursos e alterações menores, mas importantes, no iOS 26?