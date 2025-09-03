Antes do lançamento do Android 15 , o Google apresentou novos recursos de segurança contra roubo, ampliando suas ferramentas de proteção para mais dispositivos. Essas funções foram desenvolvidas para proteger seu celular e seus dados em caso de roubo ou perda, mas a ativação delas não é tão simples quanto deveria ser. Então, para facilitar esse processo, o Google atualizou as configurações e deixou o acesso mais direto.

A proteção contra roubo agora conta com novidades como o Bloqueio por Detecção de Roubo, o Bloqueio de Dispositivo Off-Line e o Bloqueio Remoto. O Bloqueio por Detecção de Roubo usa os sensores do aparelho com a ajuda de um algoritmo de inteligência artificial para identificar movimentos suspeitos, como se o smartphone tivesse sido roubado, e bloqueia automaticamente a tela.

O Bloqueio de Dispositivo Off-Line entra em ação quando o celular perde a conexão com a internet, travando o acesso na hora. Já o Bloqueio remoto oferece a opção de bloquear o aparelho manualmente à distância.

O que mudou na proteção contra roubo?

Com uma atualização feita pelo servidor no Google Play, agora ficou mais fácil encontrar o recurso de proteção contra roubo. Ele pode ser acessado pela seção Segurança e Privacidade nas configurações do seu celular, sendo um número menor de etapas em comparação com a forma anterior.

Mesmo assim, o conjunto de recursos ainda fica um pouco escondido no menu. Para acessar, é preciso entrar na seção principal do Google e depois selecionar a guia Todos os Serviços. Em seguida, role a tela até encontrar a opção Proteção Contra Roubo. Ao tocar nela, você verá os recursos disponíveis junto às opções de ativação.

Você também pode tentar encontrar a função digitando palavras-chave na barra de pesquisa das configurações. Porém, alguns usuários perceberam que, em alguns dispositivos, a opção não aparece nos resultados. Pela função estar ainda mais escondida, as chances de a pessoa descobrir e ativar esses recursos são menores.

Como ativar a proteção contra roubo em seu dispositivo Android

A proteção contra roubo já está disponível em vários dispositivos Android, incluindo modelos da Xiaomi, OnePlus e Samsung. Porém, a disponibilidade das novas configurações pode variar de acordo com a marca do seu celular.

Vale lembrar que esses recursos vêm desativados por padrão. Então, se quiser testar, siga o passo a passo abaixo (com base em um Google Pixel):

Abra Configurações em seu smartphone Android; Escolha Segurança e Privacidade e, em seguida, Desbloqueio do Dispositivo; Toque em Proteção Contra Roubo; Ative o Bloqueio de Detecção de Roubo e o Bloqueio de Detecção Off-Line; Saia para salvar as alterações.

Selecione Segurança e Privacidade. © nextpit Selecione Desbloqueio do dispositivo. © nextpit Selecione Proteção Contra Roubo. © nextpit Você pode alternar essas ferramentas individualmente. © nextpit

Você também pode acessar opções adicionais nesse menu, como o Bloqueio Remoto e o Localizar e Apagar seu Dispositivo. Cada uma delas traz outras configurações que aparecem quando você toca na opção.

E você, já ativou esses novos recursos de segurança no seu celular? Como tem sido a experiência até agora? Queremos saber a sua opinião nos comentários!