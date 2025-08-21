Muitas vezes me perguntam sobre o ChatGPT: "Como você fez isso?" ou "Por que ele sempre parece mais legal quando você o usam?" É exatamente por isso que estou começando uma nova série hoje: Meus prompts favoritos - às vezes simples, às vezes complicados, mas sempre aplicáveis imediatamente. Quero que você veja que não precisa ter medo de IA - e que muitas ideias legais podem realmente facilitar sua vida.

Neste primeiro episódio, compartilharei cinco prompts que uso todos os dias. Incluí capturas de tela de dois deles para que você possa ver exatamente o que sai deles - quanto aos outros, explicarei diretamente por que são tão úteis.

Cinco prompts "imperdíveis" do ChatGPT!

Separando ideias do caos

Prompt: "Transforme essa ideia vaga em uma lista das próximas etapas e classifique-as por impacto versus esforço"

Bem-vindo ao meta-nível do artigo. / © nextpit

Adoro esse prompt porque muitas vezes tenho uma ideia sobre algo, mas não sei bem por onde começar. O ChatGPT pode criar um plano diretamente da minha bagunça caótica de ideias. Isso não só me dá estrutura em meio ao caos, mas também deixa tudo pré-classificado para que eu possa começar imediatamente.

Avalie o texto como um crítico

"Leia minhas ideias e avalie-as como um crítico profissional."

Aqui, você pode escolher o termo que melhor se encaixa antes de "profissional". Para este artigo, apresentei minha ideia ao ChatGPT e pedi que ela fosse avaliada como um editor-chefe. No entanto, como mencionei, escreva o que vier na cabeça, talvez como um crítico, chefe ou qualquer outra autoridade que tenha o direito de realmente analisar seu trabalho.

Uma aviso: Você pode esperar do ChatGPT uma boa surra verbal. No entanto, isso é agradavelmente diferente em comparação com as bobagens habituais do ChatGPT, tornando-o muito mais honesto e construtivo. Você receberá críticas abertas, mas também justas, e sugestões de melhorias são sempre bem-vindas.

Reescreva textos com confiança

Prompt: "Reescreva este texto como se eu já tivesse tido sucesso com a ideia."

Encontrei essa solicitação on-line e, a princípio, achei que era uma bobagem. O fato é que ele é perfeito para pessoas como eu, que sofrem de síndrome do impostor crônica. Basta postar sua ideia, seu argumento de venda, sua proposta no bate-papo e ver o que acontece. Este é o resultado que poderia ser obtido:

Antes: "Olá, tenho uma ideia para um artigo sobre prompts de IA. Não tenho certeza se é adequado para o nosso site, mas eu poderia explicar como os iniciantes podem obter resultados significativamente melhores com o ChatGPT usando truques simples."

Depois: "Olá, gostaria de apresentar a vocês minha nova série de artigos: Nas últimas semanas, tenho explicado como os iniciantes e os profissionais podem obter melhores resultados com prompts direcionados no ChatGPT - desde dicas rápidas de produtividade até ideias criativas de imagens. A resposta de meus amigos tem sido muito animadora. Eu gostaria de iniciar essa série e envolver ainda mais a comunidade."

Como você podem ver, você pode sentir a diferença de confiança. Isso faz com que você pareça mais assertivo, e essa confiança é transferida para você e aumenta a chance de sucesso [nota do editor: e funcionou mesmo!].

Apresente ideias de artigos como no "Shark Tank"

Prompt: "Apresente minha ideia de artigo como se eu estivesse apresentando-a no 'Shark Tank'."

Essa ideia segue uma linha semelhante. Vocês conhecem aquele programa de TV em que as pessoas apresentam suas ideias a um painel rigoroso de empresários bem-sucedidos? Nos EUA, o formato é conhecido como "Shark Tank", em outros países como "Lion's Den". Aqui está mais um exemplo de antes e depois:

Antes: "Olá, tenho uma ideia para uma série de artigos sobre prompts de IA. Quero mostrar aos usuários iniciantes e avançados como eles podem trabalhar de forma mais produtiva e implementar ideias criativas."

Depois: "Imagine se qualquer pessoa pudesse estruturar claramente suas ideias, aperfeiçoar textos e até mesmo desenvolver conceitos criativos como um profissional em apenas alguns segundos - tudo isso usando apenas algumas palavras no ChatGPT. É exatamente isso que minha nova série de artigos oferece: prompts fáceis de entender, explicados de forma prática, desde hacks simples até truques complexos. Os leitores já obtiveram resultados imediatos com o primeiro artigo e implementaram suas próprias ideias diretamente. Com o seu apoio, esta série pode se tornar uma leitura obrigatória para quem realmente deseja usar a IA de forma produtiva!"

Deixe o ChatGPT fazer perguntas

Prompt: "Eu sempre faço perguntas a você. Que tal você me fazer uma, para variar?"

Essa ideia é tão simples, mas também surpreende com frequência. Na maioria das vezes, você não está lidando com trivialidades, mas com perguntas realmente inteligentes, muitas vezes com um toque especial. Aqui estão alguns exemplos que o ChatGPT realmente me perguntou:

Se você pudesse mudar uma única lembrança de sua vida para que tudo fosse diferente depois, qual lembrança você escolheria - e por quê?

Você se descreveu como criativo e reflexivo - qual das suas decisões diárias mais contradiz essa imagem?

Quando foi a última vez que você não ajudou alguém por conveniência, mesmo sabendo que poderia ter ajudado?

Como você pode ver, isso pode por o dedo na ferida e não é completamente aleatório, mas pelo menos parcialmente baseado no que o ChatGPT sabe sobre você. A mudança de perspectiva às vezes abre novas portas, ajuda no brainstorming e talvez seja também uma maneira legal de se preparar para conversas.

Então, essa foi a parte 1 de minha nova série de prompts. O próximo episódio será sobre três prompts realmente precisos para gerar imagens de IA impressionantes - incluindo imagens de exemplo, é claro.

Sua tarefa até lá: Quais prompts realmente o surpreendeu recentemente?