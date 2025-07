O ponto de acesso Wi-Fi do seu smartphone pode se transformar em uma ferramenta útil, permitindo que funcione como um extensor ou repetidor de sinal. Com isso, o dispositivo tem a tarefa de ampliar o Wi-Fi e compartilhar a conexão com outros dispositivos, como notebooks ou tablets. Neste guia, portanto, você vai conhecer diferentes maneiras de fazer o seu celular atuar como um extensor.

Por que usar o smartphone como um extensor de Wi-Fi?

Seu smartphone possui diversos recursos úteis que você talvez ainda não conheça por completo. Um deles é a capacidade de funcionar como repetidor de Wi-Fi, ajudando a melhorar a cobertura do sinal em locais onde ele costuma falhar, seja dentro de casa ou em ambientes abertos. Isso é possível porque ele cria uma espécie de rede em malha com outros dispositivos, como um celular e um tablet, para ampliar o alcance da conexão, de forma parecida com o que faz um repetidor de Wi-Fi tradicional.

Na prática, o repetidor de Wi-Fi age como um reforço de sinal em áreas com recepção fraca. Ele pode cobrir pontos da casa em que o roteador principal não tem um bom alcance. Quando o celular assume essa função, ele permite que o usuário continue conectado à internet pelo mesmo roteador, mesmo estando fora do alcance direto dele.

O modo de ativar esse recurso pode variar de acordo com o modelo do seu smartphone. Veja nos próximos tópicos as diferentes maneiras de transformá-lo em um repetidor de Wi-Fi!

Como usar o smartphone como um extensor de Wi-Fi via Hotspot

A maneira mais fácil de transformar seu smartphone em um repetidor de Wi-Fi é usar o recurso de ponto de acesso integrado. Mas vale lembrar que nem todos os celulares permitem ativar a conexão Wi-Fi e o ponto de acesso de forma simultânea.

Para dispositivos sem o recurso de extensão de Wi-Fi, como os smartphones da linha Galaxy, da Samsung, existem outros métodos que você pode fazer, como usar o tethering Bluetooth.

Se o seu smartphone for compatível, temos todas as informações que você precisa neste tutorial. Testamos o recurso de repetidor de Wi-Fi em um modelo recente da linha Pixel e no Xiaomi 11T. Mas o recurso também está disponível em outros celulares, como Poco, OnePlus e outros.

Veja o passo a passo de como transformar seu smartphone em um repetidor de Wi-Fi:

Abra o aplicativo Configurações; Selecione Rede e Internet; Escolha Ponto de acesso e tethering; Ative a opção de ponto de acesso Wi-Fi.

Abra o aplicativo Configurações e selecione a opção "Rede e Internet". © nextpit Selecione Ponto de acesso & Tethering. © nextpit Ative a opção "Ponto de acesso Wi-Fi". © nextpit Toque na opção "Ponto de acesso Wi-Fi " para mudar o nome da rede, senha e compartilhar a conexão usando um QR Code. © nextpit

No HyperOS da Xiaomi e em algumas outras skins do Android, as etapas são um pouco diferentes:

Conecte o smartphone ao Wi-Fi principal em sua casa ou no escritório; Abra as Configurações e procure por Wi-Fi ou Ponto de acesso portátil; Toque em Configurar ponto de acesso portátil para alterar o nome da rede e a senha; Salve as alterações; Ative o botão de alternância do ponto de acesso; Você também pode fazer isso nas Configurações rápidas, basta deslizar o dedo para baixo a partir da parte superior da tela. Permita que outras pessoas se conectem ao ponto de acesso portátil do seu dispositivo e digite a senha.

Em um smartphone Xiaomi com HyperOS ou MIUI, vá em "Ponto de acesso Wi-Fi". © nextpit Abra a opção "Configurar ponto de acesso portátil". © nextpit Confirme o nome da rede e a senha e, em seguida, salve as alterações. © nextpit Você pode alternar o ponto de acesso usando o atalho na tela de configurações rápidas. © nextpit

Assim que você ativa o ponto de acesso no seu smartphone enquanto ele está conectado à sua rede Wi-Fi, ele já começa a funcionar como um repetidor. Outros dispositivos que estejam ao alcance do seu celular, então, já podem acessar a mesma conexão Wi-Fi principal em que você se conectou, sem usar os dados móveis.

Instalar e usar o aplicativo extensor de Wi-Fi

A Samsung removeu o recurso de extensor de Wi-Fi direto de vários modelos de smartphones e tablets da linha Galaxy. Mesmo assim, ainda é possível usar alternativas como o tethering via Bluetooth, USB ou até Ethernet. Outra opção acessível é instalar aplicativos de terceiros que funcionam como extensores de Wi-Fi.

Mas vale pontuar que nem todos esses aplicativos entregam o que prometem. Alguns podem parecer confiáveis, mas acabam sendo falsos, com risco de conter malware ou vírus. Por isso, é fundamental pesquisar bem antes de instalar qualquer app e dar preferência aos que estão disponíveis no Google Play.

Um aplicativo confiável e que testamos com bons resultados é o NetShare (no-root-tethering). Ele é gratuito e, na versão básica, já oferece uma função real de repetidor de Wi-Fi. Se quiser uma experiência sem anúncios e com mais opções de controle, pode adquirir a versão profissional.

Veja a seguir como usar o NetShare como um extensor de Wi-Fi:

Instale o NetShare em seu dispositivo principal; Inicie o aplicativo e toque em Start Wi-Fi Hotspot; Use o nome e a senha da WLAN exibidos ao se conectar em outro dispositivo; Se a internet não estiver funcionando no dispositivo secundário, instale o aplicativo NetShare neste dispositivo também; Use o método de conexão manual no NetShare no dispositivo secundário.

Inicie o aplicativo NetShare no smartphone principal e toque em Iniciar. © nextpit Use o nome e a senha da WLAN ao se conectar no outro dispositivo. © nextpit Conecte o outro dispositivo ao NetShare Wi-Fi a partir do smartphone principal. © nextpit Uma alternativa, se a Internet não estiver funcionando, é instalar o aplicativo NetShare no outro dispositivo para se conectar manualmente. © nextpit Quando a Internet estiver funcionando com sucesso, você verá o status no outro dispositivo. © nextpit O outro dispositivo está conectado ao smartphone principal usando o NetShare. © nextpit

Esse método funciona bem em vários smartphones e tablets Android. Porém, é necessário instalar o aplicativo em todos os dispositivos que você quiser conectar à rede estendida. Por isso, então, ele acaba não sendo a melhor opção se a intenção for conectar um iPhone ou um computador, já que esses aparelhos não poderão ter o app NetShare instalado.

Como ativar o recurso extensor de Wi-Fi nas opções do modo de desenvolvedor

Se o seu smartphone não oferece suporte a conexões simultâneas de Wi-Fi e ponto de acesso, é hora de conhecer a opção que consiste em ativar o modo de desenvolvedor. Veja como fazer isso:

Abra as Configurações do seu dispositivo; Vá em Sobre para descobrir detalhes sobre o smartphone; Toque sete vezes (ou mais) na opção Número de compilação; Em dispositivos Galaxy, vá para Smartphone Android > Informações do software > toque sete vezes em Número da versão. Volte para a tela principal de Configurações; Selecione Sistema; Toque em Opções do desenvolvedor; Procure o recurso Ativar extensão de cobertura de Wi-Fi e o ative; Volte para as configurações de conectividade e ative o ponto de acesso Wi-Fi.

Pontuando que nem todos os smartphones contam com essa opção. Então, se você não encontrar o menu acima no seu aparelho, temos outro método que você pode tentar.

Como usar seu smartphone como um extensor de Wi-Fi via Bluetooth tethering

Outra opção para estender a sua rede Wi-Fi é usar o tethering por Bluetooth. Não temos o costume de recomendar essa opção, pois as velocidades de conectividade oferecidas são baixas em comparação com os métodos que descrevemos acima. Porém, ela pode ser usada como último recurso, caso nenhum outro funcione no seu caso.

Confira o rápido passo a passo abaixo:

Conecte seu smartphone ao Wi-Fi principal em casa ou no escritório; Abra o aplicativo Configurações; Escolha Rede e Internet; Selecione Ponto de Acesso e Tethering; Ative o tethering Bluetooth; Para que outros dispositivos se conectem, eles devem procurar o seu dispositivo e se conectar ao seu Bluetooth; Confirme o código para concluir o emparelhamento de ambos os dispositivos.

Abra o aplicativo Configurações e selecione a opção "Rede e Internet". © nextpit Escolha a opção "Ponto de acesso e Tethering". © nextpit O tethering Bluetooth é mais lento e não tem o mesmo nível de personalização que o tethering Wi-Fi. © nextpit

No caso de smartphones Samsung Galaxy, além do tethering via Bluetooth, você também pode usar o tethering por USB ou por Ethernet. Para isso, é necessário conectar dois dispositivos ou ligar o celular principal ao roteador ou ao computador usando um cabo USB ou um cabo Ethernet com adaptador compatível.

Por hoje é isso! Você acabou de conhecer métodos diferentes para transformar o smartphone em um repetidor de Wi-Fi. Qual dessas opções funcionou melhor no seu caso? Se souber de outros jeitos de usar um celular Android com esse intuito, compartilhe com a gente!

Artigo atualizado em julho de 2025 com instruções revisadas e orientações sobre aplicativos de terceiros.