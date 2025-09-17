Armazenamento Cheio? Como Instalar o iOS 26 com Pouco Espaço

O iOS 26 chegou e traz um design totalmente novo e muitas funções práticas para o seu iPhone. No entanto, muitos usuários não conseguem instalar a atualização - o espaço de armazenamento está quase cheio. Mostraremos como você ainda pode instalar a atualização sem excluir nenhum dado.

A instalação de uma nova atualização sempre requer muito espaço de armazenamento. O iOS 26 requer cerca de 15 gigabytes, e nem todo mundo tem essa quantidade de memória livre no iPhone. Especialmente nos modelos com 64 ou 128 gigabytes, você atinge rapidamente o limite e não tem 15 gigabytes livres para uma atualização. Assim, aplicativos ou fotos geralmente são apagados. Mas esse não precisa ser o caso.

Instalando o iOS 26 com muito pouco espaço de armazenamento

Os 15 gigabytes de espaço de armazenamento exigidos pelo seu iPhone não são necessários permanentemente. O iOS 26 não precisa de mais armazenamento do que os sistemas operacionais anteriores. Os 15 gigabytes são usados apenas temporariamente para fazer o download do novo sistema e preparar a instalação. O espaço estará disponível novamente depois da instalação.

Portanto, o problema de memória pode ser evitado ao não instalar a atualização por meio do celular. Antes do iOS 5 em 2011, as atualizações do iPhone não podiam ser instaladas no próprio aparelho. Se você quisesse instalar uma nova atualização naquela época, teria que usar um PC. E esse método ainda funciona hoje.

É assim que ele funciona

No Mac, ele funciona sem nenhum software adicional. Conecte o iPhone ao computador por meio de um cabo USB e inicie o Finder. O iPhone aparece na lateral como um pendrive. Clique em Atualizar software para fazer o download do iOS 26 para o computador e, em seguida, instale-o via cabo. Isso requer muito menos espaço de armazenamento livre no iPhone do que a instalação sem um computador.

É igualmente fácil em um PC com Windows, mas primeiro é necessário fazer o download do iTunes. Quando o iTunes estiver instalado, inicie o programa e conecte o iPhone via USB. O iPhone é reconhecido automaticamente pelo iTunes e você pode fazer download e instalar o iOS 26 clicando em Atualizar software.

Aliás, esse truque não funciona apenas com o iOS 26, mas também com qualquer outra atualização do iPhone e do iPad se não houver espaço de armazenamento livre suficiente disponível nos dispositivos.

