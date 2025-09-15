A Palantir está entrando em evidência. Governos, polícias e acionistas vêm demonstrando entusiasmo com a empresa, enquanto outros levantam alertas e estão receosos. Ainda assim, muitas pessoas não sabem exatamente o que a Palantir faz. Como a companhia apoia a polícia e por que tanta gente olha para ela com desconfiança? Vamos entender isso agora!

"Palantir? Já ouvi falar. Tem a ver com inteligência artificial, não é? E também com big data, certo? Ouvi dizer que lembra um pouco o filme Minority Report". Comentários assim circulam quando o nome da companhia norte-americana aparece. Porém, a maioria das pessoas ainda não tem uma ideia clara sobre o que realmente está em jogo.

Aqui, então, você encontra um resumo do que precisa saber sobre a Palantir. Se alguém tocar no assunto em uma conversa nos próximos dias, você terá as informações na ponta da língua e poderá comentar sobre o tema em qualquer lugar, seja em um bar, na cozinha de uma festa ou até em uma reunião de pais.

Vale destacar que este é um olhar direto e objetivo sobre a empresa. A ideia é apresentar o que ela faz, quais produtos oferece e quais riscos podem estar associados. Você não verá, aqui, uma avaliação pessoal nem um julgamento sobre a Palantir. Mas se você quiser que eu traga uma análise mais opinativa em outro momento, é só me avisar.

O que é a Palantir

Antes de tudo, é importante esclarecer do que estamos falando: a Palantir Technologies é uma empresa de software norte-americana fundada em 2003 com sede em Denver, no Colorado, Estados Unidos. Desde o início, sua tecnologia foi criada para lidar com a enorme quantidade de dados gerada após os atentados de 11 de setembro.

A especialidade da Palantir está no desenvolvimento de plataformas que permitem integrar, analisar e visualizar grandes volumes de dados de diferentes origens. Tudo isso pode soar complicado de entender, mas a ideia central é simples: reunir informações que já existiam, mas estavam dispersas e sem conexão inteligente.

O nome "Palantir" vem do universo de J.R.R. Tolkien, mais precisamente da saga O Senhor dos Anéis, e faz referência às pedras videntes que permitiam enxergar à distância. A escolha simboliza a missão da empresa em dar visibilidade a imensos conjuntos de dados. Agora, fica a questão: você gostaria ou não de que algo parecido com o olho de Sauron fique te vigiando?

A companhia foi cofundada por Peter Thiel e recebeu apoio financeiro do braço de investimentos da CIA, a In-Q-Tel. Inicialmente, seu foco estava na luta contra o terrorismo, ganhando notoriedade principalmente pelo software de análise de dados, que vamos detalhar mais adiante. Hoje, tanto órgãos governamentais quanto empresas privadas estão entre seus principais clientes.

A Palantir abriu capital em 2020 e, por um bom tempo, foi avaliada em torno de US$ 50 bilhões. Pouco depois, seu valor disparou, chegando a cerca de US$ 360 bilhões em apenas um ano.

Os cérebros por trás da Palantir: entre a visão e a provocação

O nome mais evidente é o já citado Peter Thiel, investidor germano-americano e bilionário do setor de tecnologia. Ele é conhecido tanto por suas opiniões, muitas vezes associadas à extrema direita e a posições antidemocráticas, quanto por sua proximidade com os serviços de inteligência dos Estados Unidos e figuras como Donald Trump. Thiel também foi cofundador do PayPal, ao lado de Elon Musk, e um dos primeiros investidores do Facebook. Sua fortuna pessoal é estimada em pouco menos de US$ 20 bilhões.

Thiel apoiou Donald Trump em sua campanha presidencial de 2016 e também financiou a entrada de JD Vance na política, durante um período em que Vance chegou a trabalhar diretamente para ele. Os três mantêm relações de afinidade, tanto pessoais quanto ideológicas.

O outro nome central na liderança da Palantir é Alex Karp, atual CEO e também cofundador da empresa, que costuma ser descrito como excêntrico. Ele tem doutorado em filosofia pela Universidade Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt, e fala alemão com fluência. Durante muito tempo foi identificado com posições liberais de esquerda, mas hoje se apresenta como defensor dos valores e das democracias ocidentais.

O cargo de CEO da Palantir faz de Alex Karp um dos homens mais influentes do mundo. / © nextpit (AI-generated)

Alex Karp tem uma fortuna estimada em US$ 9,7 bilhões e foi incluído pela revista Time na lista das 100 pessoas mais influentes de 2025.

Outro nome menos citado na mídia, mas com papel fundamental dentro da empresa, é Stephen Cohen, também cofundador e hoje integrante do Conselho de Administração da Palantir, entre outras funções. Ele estudou ciência da computação na Universidade de Stanford e, com sua experiência em aprendizado de máquina e inteligência artificial, desenvolveu o protótipo que abriu as portas da Palantir para o governo dos Estados Unidos.

O que a Palantir faz

A Palantir oferece, principalmente, plataformas de software que permitem a instituições analisar grandes volumes de dados, transformando enormes quantidades de informações em um conjunto integrado que espelha suas operações no mundo real. Vale destacar que a empresa não cria nem vende dados. O que ela faz é ajudar a interpretar e dar sentido às informações já existentes. Entre seus principais produtos estão o Gotham e o Foundry, apoiados pelo Apollo e pela Plataforma de Inteligência Artificial (AIP).

Gotham

O Gotham foi a primeira plataforma de software da Palantir, criada originalmente para analistas de defesa e inteligência. O nome é uma referência à cidade natal do Batman. Hoje, ele é utilizado principalmente em áreas como segurança pública, contraterrorismo, inteligência e combate a crimes financeiros.

Gotham é, provavelmente, a ferramenta mais conhecida da Palantir. / © Palantir (Screenshot: nextpit)

O Gotham é especializado em integrar e analisar grandes volumes de dados de diferentes fontes, os apresentando de forma simples e acessível. Depois que os dados são vinculados, o software permite visualizar informações como pessoas, locais, eventos, transações financeiras e comunicações. Ele consegue pesquisar simultaneamente em diversos bancos de dados policiais e oficiais, reunindo tudo de maneira eficiente.

Um dos recursos mais relevantes é o reconhecimento de padrões com suporte de inteligência artificial, capaz de identificar anomalias e conexões ocultas. Com isso, gera previsões e viabiliza o que é chamado de policiamento preditivo.

Foundry

Criada em 2016, a Foundry foi pensada para mudar a forma como as empresas interagem com suas informações. Funciona como um sistema operacional centralizado para dados e já está presente em praticamente todos os setores, como saúde, finanças, indústria automotiva, varejo e telecomunicações.

A plataforma é considerada uma poderosa ferramenta para gerar insights valiosos e apoiar decisões orientadas por dados. Um diferencial importante é a modularidade, que permite ao cliente adquirir apenas os componentes de que precisa. Isso facilita a implementação e acelera projetos-piloto.

Apollo

O Apollo não é um produto independente, mas sim um sistema de entrega contínua que sustenta o Gotham e a Foundry. Ele permite que os softwares da Palantir rodem em ambientes em que outras plataformas SaaS não conseguem chegar, como drones, submarinos ou nuvens governamentais criadas sob medida.

Com ele, as plataformas recebem mais de 41 mil atualizações por semana, garantindo acesso constante às versões mais recentes e reduzindo o trabalho dos engenheiros. Esse ritmo de atualização oferece uma vantagem competitiva clara em relação a produtos SaaS tradicionais.

AIP

A AIP, ou Artificial Intelligence Platform, integra inteligência artificial generativa e modelos de linguagem de larga escala (LLMs) às plataformas já existentes Foundry e Gotham. Essa integração aprimora a análise de dados e o processo de tomada de decisão, usando aprendizado de máquina e análises preditivas. A AIP pode ser implantada na Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e atende tanto governos quanto empresas privadas.

Onde a Palantir já está sendo usada?

A empresa tem uma base diversificada de clientes, que inclui governos e companhias comerciais. De acordo com relatórios, são 149 clientes ativos, com a maior parte da receita proveniente de contratos públicos.

Nos Estados Unidos e no mundo

A Palantir ficou conhecida por seu trabalho com agências governamentais dos EUA. Órgãos como a CIA, a NSA, o Exército, a Força Espacial, o FBI e o ICE estão entre os principais usuários do Gotham, principalmente em operações de contraterrorismo e coleta de informações.

Nos EUA, a tecnologia é vista quase como uma “arma secreta” contra o crime organizado, além de ser usada em policiamento preditivo. No Afeganistão e no Iraque, o exército americano utilizou o software para analisar dados secretos e de campo em tempo real.

Na área da saúde, a Palantir foi aplicada pelo NHS britânico na coordenação da resposta à COVID-19. Empresas como Airbus, BMW e Merck também estão entre seus clientes.

Palantir em uso comercial

Muitas vezes, o papel da Palantir no setor privado é esquecido. Mas a empresa também atende grandes companhias globais. A Airbus, por exemplo, usa sua tecnologia para otimizar produção e cadeias de suprimentos. A farmacêutica alemã Merck, a BP, o Credit Suisse e a Fiat Chrysler também fazem parte da base de clientes. Até a Ferrari recorre ao software da Palantir para impulsionar seu desempenho.

O que torna a Palantir perigosa?

O uso do software da Palantir levanta diversas preocupações, principalmente na Europa, relacionadas à proteção de dados, transparência, soberania digital e ética. Não se trata de um julgamento sobre a empresa, mas de destacar os riscos mais apontados por especialistas e reguladores.

1. Proteção de dados e direitos fundamentais

O software permite a ligação descontrolada de informações vindas de várias fontes, como bancos de dados policiais, registros de saúde, redes sociais e cadastros de residentes. Isso pode levar à criação de perfis completos de personalidade, até mesmo de testemunhas, vítimas ou pessoas sem qualquer envolvimento, que apenas tiveram contato com alguém procurado. Especialistas em proteção de dados alertam para o risco de se criar um “cidadão transparente” e de uma “ruptura que abre caminho para a vigilância total”.

2. Falta de transparência e estrutura fechada ("caixa preta")

Os algoritmos de IA da Palantir funcionam como uma verdadeira “caixa preta”. O modo como eles processam as informações não é claro, o que praticamente impede a verificação de conformidade com o GDPR e torna auditorias externas muito difíceis. Nem mesmo órgãos de supervisão têm acesso à lógica de funcionamento dos dados, e a empresa se recusa com frequência a explicar como os fluxos de informação acontecem. Por isso, há anos a pressão para que haja mais transparência nesses algoritmos vem crescendo.

3. Dependências geopolíticas e preocupações com a soberania

Por ser uma empresa dos Estados Unidos, a Palantir está sujeita à Lei CLOUD, que fornece às autoridades americanas acesso a dados armazenados por companhias do país, mesmo que estejam fora do território dos EUA. Isso cria o risco de que segredos comerciais ou informações confidenciais de clientes sejam repassados às autoridades americanas.

Essa dependência é vista como uma ameaça à soberania digital da Europa. A França e a Alemanha, por exemplo, estão desenvolvendo alternativas próprias para reduzir a dependência de fornecedores dos EUA. Com isso, estima-se que uma solução nacional só estaria disponível por volta de 2030, o que a obrigaria a continuar recorrendo à Palantir até lá.

4. Riscos à reputação devido a laços políticos

A forte ligação do cofundador Peter Thiel com Donald Trump e suas posições, consideradas por muitos como antidemocráticas, afetaram a imagem da Palantir na Europa. Isso já resultou em crises de reputação, rejeição de funcionários e clientes e até pedidos de boicote. O envolvimento da empresa em operações de perseguição a imigrantes nos Estados Unidos também é visto de forma negativa.

5. Potencial de abuso e "desvio de função"

Uma ferramenta tão poderosa como a da Palantir desperta interesses e pode acabar sendo usada além de seu propósito inicial. Recursos previstos para o combate ao terrorismo podem, com o tempo, ser aplicados contra crimes comuns, em protestos ou até para perseguir críticos do governo. Esse fenômeno é chamado de “desvio de função”.

A preocupação é que os dados também sejam utilizados de forma desproporcional, por exemplo, para investigar delitos menores, como furtos de bicicleta ou consumo de maconha, em vez de se limitarem a crimes graves, como é defendido na teoria. Nos EUA, isso já acontece em algumas regiões.

6. Discriminação e algoritmos defeituosos

Quando a inteligência artificial analisa padrões, sempre existe o risco de viés. Nos Estados Unidos, sistemas de policiamento preditivo mostraram tendências racistas, apontando com mais frequência crimes em bairros de minorias. Como os registros policiais já costumam ter um número elevado de ocorrências envolvendo pessoas negras ou latinas, a análise automatizada tende a reforçar essa distorção. O resultado é que determinadas populações acabam sendo injustamente visadas.

7. Falta de alternativas e custos elevados

Existe também o risco de “aprisionamento ao fornecedor”, que acontece quando um cliente fica preso a um sistema muito difícil de substituir. A Palantir não oferece caminhos claros para migração de dados, o que faz a troca por outro software ser um processo muito complicado e caro no futuro. Além disso, tanto o licenciamento quanto a operação envolvem custos altíssimos, com valores que podem ultrapassar 1 milhão de euros por ano em contratos corporativos.

Conclusão

Espero que, agora, você tenha uma visão clara e equilibrada sobre a Palantir. Resumidamente, é uma ferramenta extremamente poderosa e praticamente sem concorrência, capaz de apoiar autoridades investigativas no combate a crimes complexos. A empresa faz questão de reforçar que não cria nem comercializa dados, mas sim conecta informações que já existem.

Ao mesmo tempo, surgem preocupações importantes: falta de transparência, riscos de invasão à privacidade, influência política e uma forte dependência tecnológica. Por isso, acredito que a Palantir é um tema que diz respeito a cada um de nós, principalmente quando o nosso próprio governo passa a utilizá-la.

Na minha visão, o debate atual mostra a busca por um equilíbrio entre os ganhos em segurança e a preservação dos direitos civis em uma era de transformação digital. Quero saber sua opinião: você acredita que é justificável usar todos os dados disponíveis, a qualquer custo, para combater o terrorismo e o crime? Ou você se coloca no ceticismo, talvez até com receio, em relação ao papel dessa empresa? Deixe suas visões nos comentários abaixo!