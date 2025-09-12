A atualização do software One UI Watch 5 trouxe uma variedade de novas funções para os smartwatches Samsung Galaxy. Entre elas estão os gestos universais, que também melhoram a acessibilidade. Neste guia, vamos te mostrar como ativar essa função e usar os diferentes gestos.

O que são Gestos Universais e por que usá-los?

O Apple Watch Series 9 e o Watch Ultra 2 contam com o recurso Double Tap, mas os smartwatches da Samsung já utilizam controles por gestos há bastante tempo. Com a atualização da One UI Watch 5, esses controles foram aprimorados e passaram a ser chamados de "Gestos Universais".

Os Gestos Universais continuam dentro das opções de acessibilidade. Eles usam os sensores do próprio relógio para detectar e interpretar movimentos do pulso, mão e dedos, sem depender apenas do toque na tela. Isso pode ser muito útil em situações em que sua outra mão estiver ocupada.

Outra forma de controlar o relógio sem as mãos é por meio do comando de voz. Nesse caso, a função tem um propósito diferente dos gestos universais, já que o controle por voz é mais indicado para transformar fala em texto ou executar uma ação específica.

Como ativar os gestos universais no Samsung Galaxy Watch

Existem duas formas de ativar os gestos universais nos smartwatches compatíveis da Samsung. Em ambos os casos, você pode configurá-los com uma ação personalizada, como sacudir o pulso com o relógio bloqueado ou desbloqueado.

A primeira forma é ativando diretamente pelo próprio Galaxy Watch. Veja o passo a passo:

Desbloqueie seu Samsung Galaxy Watch; Vá para Configurações e selecione Acessibilidade; Procure e escolha Interação e destreza; Toque em Gestos universais, que está desativado por padrão; Ative a opção para começar a usar.

O Samsung Universal Gestures pode ser ativado nos modelos de Galaxy Watch compatíveis. / © nextpit

Se preferir configurar pelo smartphone Android ou Galaxy em que o smartwatch está emparelhado, o processo é quase o mesmo das configurações no próprio relógio. Veja o tutorial:

Abra o aplicativo Galaxy Wearable em seu smartphone; Toque em Configurações do Relógio e depois em Acessibilidade; Escolha Interação e Destreza no menu; Agora, selecione Gestos Universais e ative a função.

Os gestos universais da Samsung nos Galaxy Watches podem ser ativados por meio de um smartphone Android conectado. / © nextpit

Quais gestos universais estão disponíveis e como posso usá-los?

Assim que você ativar os gestos universais no Galaxy Watch ou no smartphone, verá a opção para aprender a usá-los. Sempre que precisar deles, basta executar o atalho de ativação configurado. Por padrão, a função pode ser iniciada com um movimento de fechar a mão.

Esses controles baseados em movimento servem, por exemplo, para navegar em um menu de aplicativo ou dentro de um app que tenha itens listados. A seleção atual é destacada por um marcador chamado indicador de foco, que aparece ao redor do item de menu, ícone ou botão virtual. Você também pode optar por usar um cursor no lugar desse marcador.

O Samsung Universal Gestures nos Galaxy Watches compatíveis tem quatro controles de gestos principais e suas funções podem ser personalizadas. / © nextpit

Confira abaixo os diferentes gestos disponíveis e suas funções!

Juntar o dedo indicador e o polegar : passar para o próximo item de menu ou ícone quando estiver em um menu ou visualização de aplicativo compatível.

: passar para o próximo item de menu ou ícone quando estiver em um menu ou visualização de aplicativo compatível. Juntar duas vezes o indicador e o polegar : voltar ao item ou ícone anterior.

: voltar ao item ou ícone anterior. Apertar ou fechar a mão com o relógio : confirmar ou selecionar o item ou botão destacado.

: confirmar ou selecionar o item ou botão destacado. Apertar ou fechar a mão com o relógio duas vezes: abrir os atalhos do "Menu de ação" em Gestos Universais. Agora, navegue até eles com o movimento de pinça.

Como personalizar os Gestos Universais

No Menu de Ação, você encontra atalhos e controles extras, como abrir o painel rápido, acessar a gaveta de aplicativos e até fazer capturas de tela. Esse menu também pode ser usado para rolar por qualquer tela disponível. O mais interessante é que esses atalhos podem ser personalizados e trocados de acordo com a sua necessidade.

Nos gestos universais, você também pode atribuir diferentes funções a cada gesto ou até mesmo configurar outro modo de ativação. Além disso, é possível mudar a cor do marcador e ajustar tanto a sensibilidade quanto a velocidade do método de navegação.

Quais modelos Samsung Galaxy Watch são compatíveis com os Gestos Universais?

Os gestos universais estão disponíveis a partir da atualização da One UI Watch 5. Isso significa que eles são compatíveis com o Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4. Já o Galaxy Watch 6 de 2023 vem com o sistema operacional da Samsung de fábrica, pronto para uso, sem necessidade de atualização para ativar o recurso.

Veja a lista:

Samsung Galaxy Watch 6;

Samsung Galaxy Watch 6 Classic;

Samsung Galaxy Watch 5;

Samsung Galaxy Watch 5 Pro;

Samsung Galaxy Watch 4;

Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy Watch 6

Pode levar um tempo até você se acostumar com o uso dos gestos universais para controle dos recursos do relógio. Porém, assim que você começar a dominar as ações, elas podem se tornar uma alternativa prática e muito conveniente ao toque na tela.

Você também usa gestos no seu smartwatch? Quais ações ou atalhos você mais gosta de usar com eles? Vamos adorar saber sua opinião!