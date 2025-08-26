Truque do WhatsApp: Como Reler Mensagens Sem Ativar as Marcas Azuis

Quase todo mundo conhece a situação: uma notificação do WhatsApp aparece e é removida sem ler. Mais tarde, porém, surge a dúvida sobre o que ela disse. Mas você não quer abrir a conversa, pois assim terá que responder diretamente. É exatamente aí que entra em ação um truque simples que permite que as mensagens sejam exibidas novamente sem ativar o tique azul.

O WhatsApp ainda é o mensageiro dominante em boa parte do mundo. Apesar das inúmeras alternativas, como Telegram, Signal ou Threema, o aplicativo se estabeleceu e dominou o mercado. Mais de 100 bilhões de mensagens são enviadas diariamente em todo o mundo.

Portanto, não é de se admirar que a enxurrada de mensagens às vezes seja esmagadora e que você não queira ler ou responder a cada uma delas imediatamente. No entanto, se uma notificação for removida com o dedo, o conteúdo permanecerá oculto. A menos que você recorra a um método pouco conhecido.

Hack do WhatsApp para smartphones Android

Há várias maneiras de tornar as notificações fechadas visíveis novamente sem acionar a confirmação de leitura. Uma opção é usar serviços especiais do WhatsApp, como o chatbot WHO. Tudo o que você precisa fazer é enviar um número no bate-papo e fechar a janela imediatamente. Pouco tempo depois, as novas mensagens do WHO aparecerão na barra de mensagens, juntamente com as notificações fechadas anteriormente. Mas há também uma maneira muito mais simples.

Muitos aplicativos oferecem suporte a widgets, e o WhatsApp não é exceção. O que há de especial nele: as mensagens não lidas são exibidas no widget, independentemente de serem de bate-papos individuais ou em grupo. Saiba como funciona:

Toque demoradamente em um espaço livre na tela inicial. Selecione Widgets no menu. Procure e adicione o widget do WhatsApp.

Assim que o widget for colocado, todas as mensagens não lidas vão ser mostradas no widget - sem acionar a notificação de leitura. Também é aconselhável ajustar o tamanho, pois a janela é inicialmente bem pequena. Para isso, basta pressionar e manter pressionado o widget e clicar em Alterar tamanho. No entanto, o procedimento pode variar um pouco, dependendo do fabricante do celular.

O widget do WhatsApp exibe mensagens. / © Artem Sandler / nextpit

Alternativa para usuários do iPhone

O truque do widget não funciona no iOS. Mas há uma solução aqui também: se você pressionar e segurar um bate-papo no menu, uma visualização será aberta. Isso mostra o conteúdo sem ativar o tique azul. No entanto, há uma desvantagem: se a janela de bate-papo for tocada apenas brevemente, todo o histórico será aberto e o remetente poderá ver que a mensagem foi lida.

Desativar completamente a confirmação de leitura

Outra opção é desativar completamente o tique azul. Isso pode ser feito em três pontos (⋮) > Configurações > Privacidade > Recibo de leitura. Se você desativar essa função, não enviará mais nenhuma confirmação, mas, em contrapartida, não receberá nenhum feedback sobre se suas mensagens foram lidas.