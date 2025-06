O que é o Wi-Fi 7 e o que ele oferece?

Alguns anos atrás, havia apenas poucos dispositivos acessando redes Wi-Fi domésticas. Mas hoje, na maioria das casas, há facilmente dezenas de aparelhos conectados simultaneamente a uma mesma rede sem fio. É verdade que muitos dispositivos inteligentes, como lâmpadas conectadas ou outros aparelhos semelhantes, não geram um grande consumo de dados. Mesmo assim, cada equipamento acaba gerando tráfego e, somando isso às interferências causadas por dispositivos Bluetooth, a rede que opera na frequência de 2,4 GHz acaba ficando sobrecarregada.

Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 4 Padrão IEEE 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n Taxa de link teórica (Mbits/s) 46120 9608 6933 600 6 GHz ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ 5GHz ✅ ✅ ✅ ✅ 2,4 GHz ✅ ✅ ✅ (via Wi-Fi 4) ✅

Em resumo, mesmo o padrão Wi-Fi 6, relativamente recente e que também inclui o Wi-Fi 6E, de 2019, não foi pensado para lidar com uma quantidade tão grande de dispositivos. Isso acaba provocando uma espécie de “engarrafamento” na rede. O Wi-Fi 7 traz a possibilidade de usar todas as faixas de frequência, como 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, funcionando ao mesmo tempo. Esse recurso é conhecido como operação multi-link, ou MLO, na sigla em inglês. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco.

No caso do Wi-Fi 7, cujo nome oficial é 802.11be, estamos falando de velocidades muito maiores e latências bem mais baixas. Para que fabricantes de roteadores e dispositivos tenham uma base padronizada na hora de desenvolver seus modens, seja em smartphones, roteadores ou outros aparelhos, são necessários padrões fixos que são definidos pelo IEEE, uma associação formada por diferentes fabricantes que, juntas, desenvolvem e estabelecem essas regras.

Qual é a velocidade do Wi-Fi 7?

Desde o surgimento do padrão Wi-Fi 6E, que ainda é relativamente bem recente, os roteadores passaram a ter acesso à faixa de frequência de 6 GHz, além das já conhecidas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz. Com o Wi-Fi 7, os canais de rádio no espectro de 6 GHz ficam duas vezes mais largos, permitindo canais de mais de 320 MHz, o que é bastante vantajoso. Atualmente, poucos dispositivos utilizam a faixa de 6 GHz, o que significa que há muito menos conflitos entre aparelhos. Além disso, agora os canais nessa banda têm o dobro da largura, uma vez que antes eram projetados para apenas 160 MHz.

Resumidamente, dobrar a largura também significa dobrar a velocidade. Isso acontece porque um número bem maior de fluxos de dados paralelos (ou fluxos MIMO) pode ser transmitido dessa forma. O Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6 suportam no máximo oito fluxos por faixa de frequência, enquanto o Wi-Fi 7 oferece o dobro. Com isso, teoricamente, as velocidades de transmissão podem chegar a até 46 Gbit/s.

E aqui vem o ponto principal: diferente dos padrões anteriores de WLAN, o Wi-Fi 7 consegue realizar a operação multi-link (MLO). Até agora, as transmissões Wi-Fi entre dois dispositivos sempre eram feitas por meio de uma única conexão, ou link. Por exemplo, ao se conectar a um dispositivo como um notebook, tablet ou smartphone usando um roteador dual-band de 2,4 GHz ou 5 GHz, a ligação sempre acontecia por apenas um desses links com o roteador ou com a internet.

A Qualcomm é uma das principais fabricantes de chips Wi-Fi 7. / © Qualcomm

O MLO permite que ambos os dispositivos estabeleçam várias conexões ao mesmo tempo, com os dados fluindo do emissor para o receptor. Imagine este cenário: você tem dois dispositivos de banda tripla que se comunicam entre si ao mesmo tempo nas frequências de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Porém, é importante lembrar que os dois aparelhos precisam ser compatíveis com o MLO para realmente aproveitar esse recurso poderoso.

Com o MLO, então, várias vantagens entram em jogo. A primeira é que os dispositivos conseguem transmitir dados simultaneamente em todos os links disponíveis, gerando um aumento expressivo na velocidade do Wi-Fi. Além disso, o MLO também ajuda a reduzir a latência e garante uma conexão WLAN muito mais estável.

Como isso funciona? Os dispositivos conseguem alternar de forma flexível para o link que apresenta menos interferência, mesmo quando o transmissor está enviando os mesmos dados por cada conexão. Isso garante que as informações cheguem ao receptor com muito mais confiabilidade e livre de interrupções.

Agora vem a parte realmente impressionante: se tanto o roteador quanto o dispositivo do cliente tiverem várias unidades de rádio, eles poderão enviar e receber dados ao mesmo tempo usando o MLO. Por exemplo, o roteador pode mandar dados para o notebook usando a frequência de 5 GHz, enquanto, ao mesmo tempo, o notebook envia outros dados de volta pelo link de 6 GHz. Isso representa um salto enorme na eficiência da WLAN, levando a conexão a um nível completamente novo!

Disponibilidade do Wi-Fi 7

O Wi-Fi 7 já está disponível desde 2023 e, aos poucos, novos roteadores e dispositivos compatíveis, como smartphones, tablets e notebooks, vêm chegando ao mercado.

Vale pontuar que o Wi-Fi 7 traz novas possibilidades de otimização para o tráfego de dados dentro da rede doméstica. A Qualcomm implementou gradualmente uma iniciativa pelos provedores de telecomunicações para que a rede das residências sejam analisadas sob demanda e, usando um software especial da empresa, para alcançar velocidades muito mais rápidas.

Quais dispositivos são compatíveis com o Wi-Fi 7?

Um roteador Wi-Fi 7, por si só, não garante automaticamente uma conexão melhor na sua casa. Para que a velocidade da internet realmente seja aprimorada, é preciso também ter dispositivos finais compatíveis, equipados com antenas adequadas para esse padrão.

A boa notícia é que o Wi-Fi 7 é compatível com versões anteriores, ou seja, ele também consegue se comunicar com aparelhos mais antigos. Por isso, quem está pensando em comprar um novo roteador hoje já deve considerar a opção de escolher um modelo com Wi-Fi 7. E não se esqueça que cada vez mais fabricantes estão incorporando modems com a tecnologia em seus novos dispositivos. Ou seja, nos dias atuais, os benefícios do padrão vem sendo cada dia mais percebidos.

Para você, o Wi-Fi 7 já é algo importante na hora de escolher um novo equipamento, ou você ainda não se preocupa muito com isso? Queremos saber sua opinião nos comentários!