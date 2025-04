Algo está acontecendo no WhatsApp. Mas nem sempre se trata de um recurso novo e interessante em uma versão de testes que só um punhado de privilegiados vai usar por algumas semanas ou até meses. Muito mais importante são os recursos que você já pode encontrar no seu aplicativo hoje. É exatamente por isso que os criadores do Messenger publicaram um resumo dos novos recursos lançados recentemente. No total, há 12 novos recursos espalhados por todo o aplicativo.

WhatsApp: novas funções de bate-papo

Vários novos recursos afetam a função principal do messenger: o bate-papo. Alguns dos recursos apresentados aqui se aplicam apenas a conversas em grupo. Por exemplo, você pode ver quantas pessoas estão on-line no momento em tempo real diretamente sob o nome de um grupo do WhatsApp.

Uma nova opção foi adicionada para melhorar as notificações em bate-papos em grupo. Nas configurações, agora você pode selecionar se deseja ser notificado apenas sobre destaques. Assim, você só receberá notificações sobre @menções, respostas e mensagens de contatos salvos.

Também há melhorias nos eventos. Você pode criá-los não apenas em grupos, mas também em bate-papos individuais. Agora, você também pode selecionar a opção Talvez para aceitações e cancelamentos. Você também pode convidar um acompanhante e definir a data e a hora de término para eventos mais longos. Agora também é possível corrigir um evento no WhatsApp.

As reações são um recurso popular nos bate-papos. Agora, o WhatsApp oferece a opção de ver quem reagiu e como reagiu. Basta tocar nas reações para ver uma lista resumida.

Para os usuários do WhatsApp com iPhone, os desenvolvedores incluíram dois novos recursos separados. Você pode digitalizar e enviar documentos diretamente no bate-papo. Esse recurso pode ser encontrado na seção de anexos, onde você encontrará Digitalizar documento. Você pode tirar uma foto do documento aqui, cortá-lo e salvá-lo.

Desde o iOS 18.4, você também pode marcar o Messenger como o aplicativo padrão para mensagens e chamadas. Você pode encontrar essa opção no iPhone em Ajustes > Aplicativos > Aplicativos padrão. Aqui você pode selecionar o WhatsApp para ambas as categorias.

Outros novos recursos para as chamadas do WhatsApp

No iPhone, agora você pode ampliar a imagem de uma chamada de vídeo com um gesto de dois dedos. Isso permite que você tenha uma visão melhor da sua própria transmissão de vídeo ou da transmissão da outra pessoa. Outro novo recurso é que você pode adicionar outra pessoa a uma chamada individual ativa. Você pode encontrar essa opção no bate-papo do WhatsApp tocando no ícone de chamada na parte superior e selecionando Adicionar à chamada.

De acordo com os criadores, o terceiro novo recurso das chamadas do WhatsApp gira em torno da tecnologia de áudio que funciona em segundo plano. Isso deve melhorar a qualidade das chamadas e torná-las mais confiáveis. Ele inclui um reconhecimento aprimorado da largura de banda disponível. Isso garante que as chamadas sejam rapidamente alteradas para HD.

Canais com três novas funções

Por último, mas não menos importante, o WhatsApp também introduziu alguns novos recursos úteis na seção Notícias. Essa guia contém tudo relacionado a status e canais. O último agora tem três novos recursos.

Os administradores de canais do WhatsApp agora podem gravar vídeos curtos com duração máxima de 60 segundos e compartilhá-los diretamente com os assinantes. Para facilitar o compartilhamento de canais, os administradores também podem compartilhar um código QR que leva diretamente ao canal.

O terceiro e último recurso novo são as transcrições nos canais. As mensagens que foram compartilhadas como mensagens de voz agora podem ser resumidas por escrito. Isso é particularmente útil se você estiver viajando e não tiver a oportunidade de ouvi-las.

Alguns recursos já estavam disponíveis há bastante tempo, mas tem algum que era novidade para você? Ou por acaso você só ia comentar um "Mas o Telegram já tem isso desde 1945!"?