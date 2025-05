Nos últimos anos, a Microsoft integrou rapidamente a IA em seus serviços principais e agora está trazendo novos recursos de IA para as configurações do Windows 11. Em especial, um agente de IA futuro permitirá a entrada contextual para ajustes de configurações. Esse recurso, juntamente com os aprimoramentos do Click to Do , será lançado primeiro nos PCs Copilot+ com processadores Snapdragon antes de ser expandido para outros modelos.

O anúncio coincidiu com a apresentação dos dispositivos Surface Laptop de 13 polegadas e Surface Pro de 12 polegadas. Especificamente, o agente nas configurações permitirá que os usuários insiram descrições detalhadas ou relacionadas às configurações que desejam ajustar, em vez de navegar interminavelmente pelos menus e usar as palavras-chave exatas dos recursos ou controles ao acessá-los.

Pesquisa de ajustes de configurações usando descrições

Por exemplo, os usuários podem inserir consultas e preocupações no campo de pesquisa de configurações como se estivessem conversando com uma IA. Os exemplos mostrados pela Microsoft incluem "o ponteiro do meu mouse é muito pequeno" e "controlar meu PC com voz". Uma vez iniciado, o agente navegará diretamente com o usuário para a seção de configurações ou ação mais relevante. Além disso, se tiver permissão, o agente ajustará automaticamente o controle necessário.

Isso oferece a vantagem significativa de obter facilmente soluções diretas ao solucionar problemas para um ajuste ou recurso específico de configuração do Windows. Mais importante ainda, os usuários com conhecimento técnico básico não precisariam gastar tempo extra pesquisando on-line, copiando e aplicando correções separadamente.

A Microsoft declarou que esse recurso chegará primeiro aos PCs Copilot+ com Snapdragon, enquanto os dispositivos com Intel e AMD o receberão "em breve".

O Click to Do ganha mais recursos de IA

Os aprimoramentos também estão chegando ao Click to Do para Copilot por meio de novas ações baseadas em IA. A mais notável é uma nova ação para criar listas com marcadores ao destacar ou selecionar um texto longo usando o Click to Do. Essa opção aparecerá abaixo do botão Resumir e funcionará com a maioria dos aplicativos e serviços do Windows, incluindo o Edge.

Além disso, o Click to Do ganhará mais recursos, como iniciar bate-papos e agendar reuniões no Microsoft Teams. Ele também oferecerá suporte às integrações do Reading Coach e do Immersive Reader.

O próximo é o novo recurso "Ask Copilot" adicionado ao Click to Do, que permite que os usuários acessem diretamente o chatbot do Copilot com o texto destacado copiado automaticamente como consulta. Os usuários podem, então, realizar outras consultas e comandos, semelhantes a um bate-papo normal com a IA, ou iniciar ações no Microsoft 365, como a elaboração de conteúdo. Isso simplifica o fluxo de trabalho, eliminando a necessidade de copiar e colar manualmente o texto e as imagens no Copilot.

A Microsoft também está introduzindo mais recursos de IA no Paint, incluindo Relight e seleção de objetos específicos para edição. Os PCs com Copilot+ também receberão um gerador de adesivos usando comandos simples. Enquanto isso, a Ferramenta de Recorte ganha um novo recurso de IA "Captura de tela perfeita", que corta automaticamente as imagens selecionadas.

A Microsoft acrescentou que vários recursos do Windows Insider estão prontos para chegar ao público nos "próximos meses". Isso incluirá a integração do companheiro de telefone no menu Iniciar, ações de IA no File Explorer e Copilot Vision.

Oferta de afiliados Apple MacBook Air M4 13

Quais desses novos recursos de IA do Windows você está mais ansioso para experimentar? Você acha que esses recursos posicionam ainda mais o Windows à frente do macOS?