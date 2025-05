Xiaomi planeja centro de pesquisa e desenvolvimento para carros elétricos na Europa

A Xiaomi também está planejando um novo centro de desenvolvimento para carros elétricos. Quando perguntado, um porta-voz da terceira maior fabricante mundial de smartphones e eletrônicos domésticos confirmou os planos para um centro de desenvolvimento, mas evitou dar mais detalhes.

No entanto, o plano é expandir ainda mais as capacidades nas áreas de desenvolvimento e design, entre outras coisas. De acordo com relatos da mídia chinesa, um pequeno centro com menos de 50 funcionários já foi estabelecido na Alemanha, chefiado pelo ex-gerente da BMW, Rudolf Dittrich.

O portal de notícias Techinasia informa que a Xiaomi está planejando uma versão esportiva do SU7 para a Europa. O plano é realizar os testes correspondentes do carro no famoso circuito de Nürburgring. As vendas do novo carro devem ser coordenadas a partir da cidade alemã de Düsseldorf, onde está localizada a sede europeia da empresa.

Os primeiros países em que os carros elétricos da Xiaomi estarão disponíveis na Europa serão Alemanha, Espanha e França. No entanto, somente quando as condições do mercado melhorarem. Palavra-chave: altas taxas de importação para veículos fabricados na China.

Além das versões básicas, o Xiaomi SU7 já tem versões ainda mais esportivas. / © Xiaomi

Descubra os detalhes do SU7 no vídeo

Primeiro carro elétrico da Xiaomi, o SU7, já teve cerca de 137.000 unidades distribuídas até o final de 2024. Isso, por si só, já é um sucesso, mas a fabricante já estabeleceu a meta de vender cerca de 350.000 unidades este ano.

O carro também é conhecido como um "smartphone sobre rodas" porque o sistema de multimídia está intimamente ligado ao telefone celular do motorista. Tivemos a oportunidade de vê-lo com nossos próprios olhos no MWC deste ano em Barcelona confira o vídeo (em alemão)..