A Xiaomi já havia tentado desenvolver seus próprios chips para smartphones em 2017 com o Surge S1 e S2. No entanto, eles desapareceram rapidamente. Agora, uma nova tentativa parece estar em andamento para competir com os modelos premium da Qualcomm.

Quando a história dos smartphones começou, uma divisão clássica de trabalho foi adotada pelos fabricantes de PCs: Um fabricante desenvolvia e construía os dispositivos, enquanto o outro fornecia os processadores. Além da Qualcomm, a Nvidia e a Texas Instruments também estavam entre os gigantes do setor nesse segmento nos primeiros dias.

No entanto, cada vez mais fabricantes de smartphones estão usando as especificações da desenvolvedora britânica ARM para seus próprios projetos. Além da Apple, isso também se aplica ao Google, à Huawei e à Samsung, por exemplo.

SoC potente para seus próprios smartphones

Agora, outro participante importante nesse campo parece querer confiar cada vez mais em chips de sua própria produção no futuro, conforme relata a SamMobile. A Xiaomi já havia apresentado seus próprios SoCs para smartphones na faixa de entrada em 2017 e 2018 sob os nomes Surge S1 e S2. No entanto, parece que esse desenvolvimento não foi levado adiante. Em vez disso, o fabricante optou novamente pelos SoCs da Qualcomm.

Agora, um novo processador está aparentemente a caminho, conhecido como Xring 01. Comenta-se que o desenvolvimento do processador começou há quatro anos. Os custos teriam totalizado 13,5 bilhões de dólares. Um total de 2.500 desenvolvedores teria trabalhado nele. No entanto, as informações sobre o chip ainda são muito escassas.

3 nanômetros e 19 milhões de transistores

No entanto, a Xiaomi aparentemente quer revelar um novo smartphone este mês, que será classificado como topo de linha e equipado com seu próprio chip. A empresa apresentou recentemente o Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra. De acordo com os benchmarks iniciais, o processador Xring deve oferecer desempenho comparável ao atual Qualcomm Snapdragon 8 Elite e até mesmo superar o Exynos 2400 da Samsung.

O processador teria dez núcleos de CPU, que são fabricados pela TSMC com uma estrutura de três nanômetros. Portanto, a Xiaomi está usando o processo de fabricação mais moderno disponível atualmente. Diz-se que um total de 19 milhões de transistores está disponível. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre o tipo de núcleos da CPU. A maioria dos fabricantes de chips para smartphones - como a MediaTek e a Samsung - usa os núcleos de CPU Cortex totalmente desenvolvidos pela ARM, que serão chamados de "Lumex" no futuro.

O mesmo se aplica à unidade gráfica. Apenas a Apple foi capaz de demonstrar seus recursos aqui no passado recente. A Qualcomm também usa sua própria GPU, a Adreno, mas ela é derivada de uma antiga arquitetura comprada da AMD/ATI - não é coincidência que "Adreno" e "Radeon" sejam formados pelas mesmas letras.