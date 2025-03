Passei um bom tempo testando o Redmi Watch 5 e consegui separar os pontos altos e baixos do relógio. Abaixo, você confere informações sobre o que o smartwatch tem de bom a oferecer e no que ele deixa a desejar.

O novo relógio inteligente da Xiaomi, o Redmi Watch 5, chegou à loja oficial custando R$ 1.399. Sinceramente, considero o preço um pouco exagerado para o que ele oferece. Ainda que as vantagens do smartwatch sejam válidas, o pacote completo da experiência se inclina mais para o básico, e os algoritmos do software poderiam ser ajustados. Além disso, quando o assunto é a privacidade de dados de saúde, os estereótipos de marcas chinesas deixam algumas dúvidas em relação ao destino das informações obtidas.

Quanto à pulseira do relógio, ela usa o mesmo mecanismo de dobrar e prender das pulseiras do Apple Watch , o que permite um ajuste confortável, possibilitando adaptar o comprimento. Ela não parece tão especial e, inclusive, não deixou uma impressão muito duradoura.

Um possível fator de desempate é o tamanho único do relógio, com tela de 2,07 polegadas . Ele se inclina para ser um dispositivo grande, o que não é adequado a todos os pulsos. Para uma melhor referência, a circunferência do meu pulso é de 148 mm , e em mim o smartwatch pareceu muito grande. Esse detalhe nos ajuda a lembrar que nem todos os designs de tamanho único são realmente inclusivos.

O Redmi Watch 5 se inspira bastante no design do Apple Watch , contando com um formato quadrado e um sistema de fixação de pulseira semelhante ao da rival. Porém, a Xiaomi opta por uma abordagem mais simples, com uma única coroa giratória, que pode ser usada como um botão físico e para navegação.

Ainda que seja possível interagir e gerenciar a maioria dos recursos diretamente do Redmi Watch 5, a Xiaomi oferece um aplicativo complementar com uma experiência mais imersiva. O Mi Fitness funciona como um hub central que sincroniza dispositivos e oferece uma interface de usuário limpa e simplista.

Resumidamente, o software pode ser uma grande desvantagem para muitas pessoas. Para compensar esses detalhes, a Xiaomi oferece recursos importantes no relógio, como acompanhamento do ciclo menstrual, bússola digital, métricas de condicionamento físico e uma variedade de exercícios. Assim, o dispositivo se torna uma boa opção para quem se preocupa em acompanhar a saúde.

Essa escolha da Xiaomi também resulta em algumas limitações significativas. O relógio, por exemplo, funciona como uma extensão Bluetooth das notificações do celular, espelhando os alertas, e faz uma substituição dos aplicativos básicos do seu smartphone. Não há suporte nativo para Spotify, YouTube Music, Google Maps ou Mapas da Apple, e em vez disso é preciso usar um recurso de controle de música integrado e uma função de obturador da câmera, caso o app de câmera já esteja aberto no smartphone.

Entrando no quesito software, a fabricante optou por não fazer parceria com o Google, e isso significa que o Redmi Watch 5 não roda o WearOS , mas sim com a interface HyperOS , da própria Xiaomi. A vantagem dessa abordagem no relógio inteligente é que a marca consegue ter controle total sobre seu desenvolvimento, pois assim ele é compatível com dispositivos Android e iOS .

Redmi Watch 5: recursos de bem-estar e condicionamento físico

Atualmente, no setor de bem-estar e saúde, até mesmo os smartwatches mais econômicos agora contam com sensores avançados de monitoramento da frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, fases do sono e níveis de estresse. Tudo isso está disponível também no Redmi Watch 5.

Além disso, o novo relógio inteligente da Xiaomi tem suporte a mais de 150 atividades de condicionamento físico, possui um receptor GNSS integrado para o rastreamento preciso de corridas e tem resistência à água de 5ATM, o que o torna adequado para natação. Cada modo de exercício oferece um nível decente de granularidade métrica, fornecendo percepções úteis para quem busca melhorar o treinamento. No entanto, os recursos de treino não são exatamente avançados.

A questão principal, no entanto, é a precisão na qual são feitas as métricas.

O sensor PPG do Redmi Watch 5 é bastante confiável, principalmente se você não tiver nenhum problema cardíaco. © nextpit

Desempenho Sensores Frequência cardíaca (com SpO₂), acelerômetro, giroscópio, luz ambiente e bússola eletrônica Navegação GPS (EUA), GLONASS (Rússia), Galileo (UE), BeiDou (China) e QZSS (Japão) Recursos de condicionamento físico Detecção automática de exercício, lembretes de fim de exercício

Redmi Watch 5 e desempenho de condicionamento físico

Testei o Redmi Watch 5 juntamente à cinta peitoral Wahoo e ao Apple Watch Series 9, comparando a precisão do sensor de frequência cardíaca durante um treino de rotina na academia. A sessão teve ciclismo e remo como aquecimento, seguido de uma sessão de força com agachamentos, pressões de ombro e pescoço, supino, levantamento terra, flexões com apoio e treino abdominal, e conclui com uma corrida na esteira.

Comparação da frequência cardíaca média entre os exercícios Tipo de exercício Cinta peitoral Wahoo Redmi Watch 5 Apple Watch Series 9 Ciclismo 114 BPM 130 BPM (+16 BPM) 124 BPM (+10 BPM) Remo 134 BPM 128 BPM (-6 BPM) 135 BPM (+1 BPM) Corrida 153 BPM 157 BPM (+4 BPM) 154 BPM (+1 BPM) Treinamento de força 127 BPM 126 BPM (-1 BPM) 129 BPM (+2 BPM)

Ciclismo: o maior desafio para os sensores de PPG

O ciclismo foi a atividade mais desafiadora para os sensores de PPG, como eu já esperava. Os movimentos rápidos do pulso, o suor e a aderência ao guidão reduziram a precisão da medição do fluxo sanguíneo, resultando em desvios perceptíveis. Essa, portanto, é uma limitação comum dos sensores de pulso, pois eles dependem da tecnologia do PPG, a fotopletismografia, que se apresenta de forma menos eficaz durante o ciclismo devido aos movimentos executados.

Remo: maior estabilidade, leituras mais precisas

O remo é o exercício que proporciona uma melhor estabilidade do pulso, resultando em leituras de PPG mais confiáveis. O Redmi Watch 5 teve um bom desempenho, apresentando uma diferença de frequência cardíaca de apenas 6 BPM em comparação com a cinta peitoral Wahoo. O movimento reduzido do pulso visto no ciclismo contribuiu para que o remo tivesse leituras mais estáveis e precisas, com o desvio sendo mantido dentro de uma margem razoável.

Corrida: um pouco superestimado, mas consistentemente preciso

Durante uma sessão de corrida na esteira, o Redmi Watch 5 superestimou a frequência cardíaca em 4 BPM. Como as corridas apresentam movimentos rítmicos, isso ajuda os sensores PPG a estabilizarem as leituras. Mesmo com o pequeno desvio, o relógio inteligente teve um bom desempenho, mantendo sua consistência.

Treinamento de força: alta variabilidade, mas surpreendentemente preciso

O treinamento de força envolve movimentos variáveis, como a flexão repetitiva do pulso e pressão, que pode resultar em inconsistências no PPG. Apesar dos desafios, o Redmi Watch 5 registrou apenas um pequeno desvio de -1 BPM, se aproximando mais da cinta peitoral Wahoo do que do Apple Watch. Em contrapartida, o relógio da Apple teve um desvio maior da frequência cardíaca, mas ainda assim permaneceu dentro dos níveis aceitáveis de precisão.

No geral, o Redmi Watch 5 foi o dispositivo que apresentou as maiores flutuações no ciclismo, o que provavelmente se deve às diferenças no posicionamento do pulso e no uso da mão dominante, já que ele foi usado no pulso direito. Porém, o relógio teve um desempenho surpreendentemente bom no treinamento de força, superando o Apple Watch no quesito precisão.

Ainda que as cintas torácicas continuem sendo o padrão ouro em precisão, o Redmi Watch mostrou ser uma opção confiável no pulso, principalmente para o treinamento de força e corrida. Já para as atividades com movimentos extensos de pulso, como o ciclismo, a cinta peitoral continua sendo a opção preferida.

O Redmi Watch 5 e o rastreamento do sono

Avaliando o desempenho do rastreamento do sono do Redmi Watch 5, o comparei com o Apple Watch Series 9, meu dispositivo referência no quesito precisão, que conta ainda com algoritmos avançados de rastreamento da saúde.

Já em relação à duração total do sono e detecção do estágio REM, o Redmi Watch 5 entrega resultados que se alinham muito bem aos do Apple Watch, apenas com alguns pequenos desvios. O rastreamento do tempo de vigília do sono é bastante confiável, mesmo que haja casos em que o Redmi Watch subestime o recurso. A diferença mais perceptível está no rastreamento do sono profundo, em que o smartwatch da Xiaomi superestima significativamente a duração do sono profundo em comparação com o Apple Watch.

Nos dias 20 e 21 de janeiro, por exemplo, o Redmi Watch 5 registrou 146 minutos (2 horas e 26 minutos) e 171 minutos (2 horas e 51 minutos) de sono profundo, respectivamente, enquanto o Apple Watch registrou somente 31 e 35 minutos. Esses resultados sugerem uma possível classificação incorreta dos estágios do sono, ou ainda desvios significativos dos dados de sono profundo.

Dados totais de sono do Redmi Watch 5. © nextpit O Redmi Watch 5 apresenta uma leitura de sono profundo muito mais alta do que o Apple Watch Series 9... © nextpit ... que é considerado um dos melhores rastreadores de sono do mercado. © nextpit Depois de sete dias, o Redmi Watch 5 sugere seu "animal de sono" e fornece informações com base em seus dados. © nextpit Ele oferece um cronograma aproximado da sua rotina de sono. © nextpit

Usuários que procuram por uma visão geral dos padrões de sono podem contar com estimativas razoavelmente precisas do tempo total de sono e das fases REM no Redmi Watch 5. Porém, se a diferenciação precisa dos estágios do sono, principalmente profundo, for uma prioridade, o smartwatch pode não superar as expectativas.

A Xiaomi oferece ainda informações sobre o sono com base no seu padrão, comparando os resultados com o de sua comunidade. E assim como o Samsung Health no Galaxy Watch Ultra que testamos há poucos meses, ele também cria um perfil animal do sono, mas sem qualquer análise ativa ou algoritmos de inteligência artificial para orientá-los. Ainda assim, seus dados de sono serão usados para calcular o seu Vitality Score.