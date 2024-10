A Samsung vem constantemente trazendo atualizações para aprimorar a interface One UI e, consequentemente, para os recursos de inteligência artificial do Galaxy AI. E uma das novas funções mais interessantes talvez seja a Esboço para Imagem. Neste guia, portanto, você vai descobrir o que é esse recurso e como pode usá-lo para dar vida aos seus simples rabiscos.

A Apple não está vivendo uma fase boa. Enquanto smartphones como o Google Pixel 9 Pro e o Galaxy S24 Ultra dominam os recursos de IA há algum tempo, como o "Circule para Pesquisar", além de constantemente oferecerem novas funções, ainda não vemos nada do Apple Intelligence.

A Samsung implementou essas funções recentemente na linha dobrável do Galaxy, com a atualização do One UI 6.1, que também está disponível em outros modelos. Com isso, o recurso Esboço para Imagem, um dos mais bem-sucedidos, agora pode ser usado em diversos aparelhos Galaxy. Só isso já é motivo suficiente para apresentarmos a função a nossos leitores mais uma vez, então chegou a hora de descobrir como usar essa ferramenta de desenho nas suas fotos.

O que é o Esboço para Imagem?

O recurso que a Samsung batizou de Esboço para Imagem (Sketch to Image em inglês, às vezes apresentado como Drawing Assist) faz exatamente o que o nome diz: permite que você faça o rabisco de uma imagem, que é transformada em um desenho por meio da IA generativa. Então, você pode simplesmente fazer qualquer rabisco no seu smartphone e escolher vários estilos para transformá-lo em imagem, desde pop art ou aquarela até uma arte tridimensional.

Com base em meu esboço anterior, posso criar verdadeiras obras de arte escolhendo um estilo. Bem, a arte é relativa. © nextpit

O mais interessante na função, no entanto, é que você pode reelaborar suas fotos. Por exemplo, basta selecionar uma imagem já existente da sua galeria, pintar algo em cima dela e esperar a IA criar algo surpreendente no seu smartphone. Antes de explicar como você pode usar a ferramenta, é preciso saber algumas informações e pré-requisitos:

Você deve estar conectado à sua conta Samsung;

As imagens geradas pela IA ganham automaticamente uma marca d'água no canto inferior esquerdo;

Ao gerar as imagens, elas são enviadas pela Samsung a um servidor, mas a empresa garante que os dados são processados apenas para essa função e não são armazenados;

O Esboço para Imagem ficou ativo para mim imediatamente. Se isso não acontecer com você, apesar da compatibilidade do smartphone, basta acessar o menu Galaxy AI nas configurações e ativá-lo em foto ou em Assistente de fotografia.

Como usar o Esboço para Imagem

Agora que todos os requisitos para usar o recurso foram atendidos, vamos ao que interessa. Antes, gostaria apenas de salientar que se você tiver um aparelho compatível com a S Pen, pode selecionar o Esboço para Imagem diretamente do menu assim que a caneta for retirada do dispositivo. A partir daí, você já consegue ver todas as opções na galeria. No entanto, de um modo geral, o acessório de desenho não é obrigatório, mas sim uma praticidade.

Editar suas fotos fazendo rabiscos é algo muito impressionante. Veja a seguir o que você precisa fazer para editar suas fotos dessa forma:

Abra o aplicativo Galeria; Selecione a imagem desejada; Na parte inferior da barra, selecione o ícone Galaxy AI com as estrelas (✨); O ícone "Esboço para Imagem" vai aparecer à esquerda, abaixo da imagem. Toque nele; Agora, você pode desenhar o seu rascunho; Quando estiver satisfeito com seu trabalho, toque no botão Gerar na parte inferior; Você pode navegar por várias fotos geradas; Selecione a melhor imagem e toque em Salvar cópia.

Selecione a imagem desejada na galeria e toque no ícone Galaxy AI na barra inferior. © nextpit Agora, toque no ícone à esquerda e comece a desenhar. © nextpit Quando estiver satisfeito com seu desenho, toque em Gerar. © nextpit Agora, selecione a sugestão mais adequada da lista e toque em Salvar. © nextpit

Agora que você já sabe como funciona, aqui estão algumas dicas. Alguns problemas podem aparecer se o seu rascunho for muito grande, ou se diferentes detalhes estiverem muito longe um do outro. O recurso também não vai funcionar muito bem se você desenhar apenas o rosto. Você pode tentar colocar um chapéu ou um acessório semelhante, mas quando tentei colocar um óculos ou barba em mim, a IA falhou.

Resumindo, alguns resultados são medianos e outros são excelentes. Você pode tentar várias vezes, se necessário, para obter o desenho desejado.

Estou tentando desenhar um disco voador sem ter nenhum talento. © nextpit ... e, de repente, temos um OVNI. © nextpit Aqui, estou desenhando um pequeno chapéu engraçado em mim. © nextpit Ele se encaixa perfeitamente, não é mesmo? © nextpit Depois que o chapéu funcionou bem, eu quis me presentear com um boné. © nextpit ... mas, obviamente, esse boné não foi tão reconhecível. © nextpit Não me orgulho disso, mas sim, eu queria me dar seios. © nextpit ... o que não deu muito certo. Que sorte a nossa! © nextpit Sim, esse rascunho deveria representar uma árvore de Natal. © nextpit Graças à IA, nossa sala de estar está ficando excessivamente natalina, mesmo que ainda seja muito cedo. © nextpit Em pouco tempo, imaginei a minha casa no campo. © nextpit Você encontra a opção Galaxy IA nas configurações. Nela, você pode ativar ou desativar a função Esboço para Imagem. © nextpit Se eu tirar a S Pen do meu Galaxy S24 Ultra eu tenho a opção Esboço para Imagem e posso editar trabalhos salvos anteriormente. © nextpit A IA pode fazer muito, mas ainda não compensa minhas falhas anatômicas e de desenho. © nextpit

Dispositivos que receberam o Esboço para Imagem

Nem todos os smartphones Samsung com a atualização One UI 6.1.1 receberam todas as funções de IA. No entanto, o Esboço para Imagem deve estar disponível em todos os dispositivos a seguir:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Ultra

Agora você está atualizado sobre o recurso Esboço para Imagem e pode criar suas obras de arte no smartphone Samsung, é a sua vez de explorar a funcionalidade. Divirta-se e nos diga se você achou a função tão impressionante quanto nós!