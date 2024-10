Se você gosta de manter o seu smartphone sempre atualizado, que tal testar novos aplicativos que tragam propostas diferentes? Entre jogos e apps de produtividade, criamos uma lista com cinco sugestões que testamos nas plataformas Android e iOS. Então, fique tranquilo, pois excluímos opções que tenham qualquer detalhe que não atenda aos nossos requisitos mínimos.

Já se perguntou como é controlar um castelo? Você pode sanar essa dúvida com o game The Elder Scrolls: Castles. Mas se você valoriza a sua privacidade, a opção ideal é conhecer o app Startpage - Private Browser. E se você procura uma maneira fácil de monitorar a sua hidratação, a solução é baixar o Waterllama.

Com o Microsoft Designer, você pode criar fotos mais elegantes em tempo recorde. Usuários de Android, inclusive, podem ainda conferir o Notes: Bloco de Notas, um app de anotações que se classifica como simples, mas eficaz o suficiente para atender as suas necessidades.

Cada um desses aplicativos foi analisado com bastante cuidado por nossos editores, garantindo que não há microtransações maliciosas, além dos clássicos anúncios irritantes. Mas se você prefere apps e jogos que são completamente sem custo, confira a nossa lista com os principais aplicativos gratuitos da semana, que publicamos duas vezes por semana.

The Elder Scrolls: Castles (Android e iOS)

Administrar um castelo não é nada simples, e o game The Elder Scrolls: Castles mostra isso com uma nova visão de jogo. Ao contrário dos RPGs já conhecidos da série The Elder Scrolls, este jogo foca não só no gerenciamento do castelo, como em sua construção. Tudo isso enquanto você embarca em diferentes missões para coletar itens e mais experiência.

No momento de gerenciar os súditos, eu gostaria de ver uma opção para banir, ou até mesmo executar, os desordeiros, principalmente aqueles que estiverem enfrentando conspirações internas. Uma alternativa é enviá-los em missões perigosas, o que não é tão satisfatório.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,99 - R$ 79,90) / Conta necessária: Não

Este jogo tem algo para todos os gostos, desde gerenciamento estratégico até decoração de interiores. Até mesmo resolver conflitos e manter a paz, ainda que forçada, faz parte do desafio e da diversão do game.

Baixe The Elder Scrolls: Castles no Google Play e na App Store.

Rastreador de água Waterllama (iOS e Apple Watch)

Sugestão de aplicativo por Camila Rinaldi

Eu estava procurando por uma forma simples e confiável de sincronizar o monitoramento da minha ingestão de água com meus apps de saúde. Como a hidratação é fundamental para qualquer rotina de condicionamento físico, o Waterllama foi um achado perfeito.

Resumindo, no iOS 18, você pode adicionar rapidamente a sua ingestão de água diretamente da Central de Controle do iPhone. O app também monitora outras bebidas, como café, shakes de proteína, chá e até álcool, como vinho e cerveja. Se você usa um Apple Watch, fica ainda mais fácil registrar a ingestão diretamente do pulso.

Se você for como eu, também vai gostar do fato de o aplicativo Health sincronizar os dados de ingestão de água com outros dispositivos inteligentes, como o Whoop 4.0.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 5,50 - R$ 99,90) / Conta necessária: Não (mas recomendado)

Seu iPhone e Apple Watch provavelmente está com você o dia todo, então aproveite para usar este rastreador de ingestão de água para ter uma visão geral completa da sua hidratação. / © nextpit

O Waterllama é gratuito, mas muitos recursos exigem que você faça uma assinatura, contando com um período de avaliação de sete dias para explorar as opções premium. Fiquei impressionada com a ampla variedade de recursos e conteúdos educacionais sobre como diferentes bebidas podem afetar a hidratação.

Faça o download do rastreador de água Waterllama na App Store.

Startpage - Private Browser (Android e iOS)

O Startpage chegou para ser um novo concorrente no setor de navegação móvel, se classificando como um navegador privado. Ele é leve e simples, como o Chrome era quando foi lançado pela primeira vez. O app protege cada pesquisa feita, excluindo seus dados pessoais e endereços IP todas as vezes.

Um recurso que se destaca no Startpage é o Anonymous View, que permite visitar sites e conferir resultados de pesquisa sem ter sua localização revelada, ou ainda seu IP e DNS. Você pode abrir e gerenciar várias guias privadas com segurança e sem preocupações.

A melhor parte? O app não conta com anúncios direcionados. Usar o Startpage é como voltar aos dias mais simples em que não tínhamos anúncios por toda a internet.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

O Startpage te ajuda a navegar de forma segura e protegida. Esperamos que, nos próximos anos, ele não esqueça de sua missão original! / © nextpit

Acredito que seria mais justo avaliar a eficácia do aplicativo, em termos de privacidade, após o uso em longo prazo. Até agora, no entanto, durante o tempo que passei testando o Startpage, percebi que ele foi suficiente em me fazer mantê-lo instalado, algo que raramente faço.

Faça o download do Startpage - Private Browser no Google Play e na App Store.

Microsoft Designer (Android e iOS)

A IA está em toda parte, e a Microsoft não está ficando para trás. Com o app Microsoft Designer, você pode usar a criatividade para projetar praticamente qualquer coisa com a ajuda da inteligência artificial, especificamente da IA generativa. Com esta ferramenta, você pode criar designs incríveis usando seu smartphone, de cartões de aniversário personalizados, cartões de fim de ano ou ainda papéis de parede.

Você pode, inclusive, incrementar seus bate-papos criando adesivos exclusivos, ou ainda usar recursos de IA para reduzir objetos indesejados, desfocar fundos, redimensionar imagens para as redes sociais e muito mais!

Usei, por exemplo, o prompt "Ciclope disparando uma explosão óptica em uma floresta". Dos quatro resultados que obtive, três mostraram o Ciclope usando uma pistola, mas o quarto acertou o pedido.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 9,90 - R$ 439,90) / Conta necessária: Sim

A IA generativa ataca novamente com o Microsoft Designer. / © nextpit

Em um geral, o aplicativo é bastante abrangente. Não preciso nem dizer que quanto maior a tela do seu dispositivo, mais fácil será o uso. Isso é óbvio. Além disso, achei a função de apagamento de objetos não tão satisfatória, e muitas vezes é difícil dizer o que está selecionado e o que não está. Talvez, essas falhas sejam resolvidas no futuro.

Faça o download do Microsoft Designer na Google Play e na App Store.

Notes: Bloco de Notas (Android)

Eu sei que existem muitos aplicativos de anotações, mas encontrei um que pode ser o ideal caso você esteja procurando um perfeito para usar no Android. Notes: Bloco de Notas é fácil de usar, tem download leve e é iniciado praticamente de forma instantânea. Basicamente, com ele, você pode anotar seus pensamentos onde quer que esteja, contando ainda com a possibilidade de incluir imagens.

No app, você possui uma quantidade praticamente ilimitada de categorias que prometem te ajudar a organizar melhor as anotações. Eu gosto de ativar a opção de segurança biométrica ou por senha em alguns documentos. Assim, consigo evitar que curiosos vejam meus pensamentos mais pessoais, ou ainda as minhas senhas, caso eu perca o celular.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Este é um aplicativo de bloco de notas sem frescuras para usuários do Android. / © nextpit

O app também é compatível com emojis, então, se você preferir se expressar de maneira mais prática e rápida, basta colocar alguns deles. Na verdade, se você conseguir anotar seus pensamentos apenas com emojis, pode considerar essa uma conquista incrível!

Baixe o Notes: Bloco de Notas no Google Play.

Antes que você pudesse perceber, chegamos ao fim da lista com os 5 melhores aplicativos da semana. Nossos dedos estão cruzados esperando que as dicas sejam boas o suficiente para enfeitarem seus smartphones. Volte aqui na próxima semana para conferir mais uma lista com cinco jogos e apps!