Chegou o dia da semana dedicado a aprimorar a experiência de uso do seu smartphone com as nossas dicas de aplicativos e jogos inovadores! Se você está procurando um game interessante ou uma ferramenta de produtividade realmente útil, nesta lista trouxemos cinco opções incríveis para conhecer tanto no Android quanto no iOS. Aqui, você tem a certeza de que nossas escolhas atendem aos melhores critérios de qualidade.

O TinyCafe é um jogo de cafeteria em que não só humanos são seus clientes, como também os gatos. Quanto mais felizes eles estiverem, maior será o seu progresso! No Scarlet's Haunted House, um jogo de gerenciamento de tempo com uma reviravolta, você precisa cuidar de um hotel e de seus hóspedes enquanto desvenda um mistério.

Com o app Dogo - Puppy and Dog Training, você tem acesso a um programa de treinamento de cachorros bem estruturado, e o Habit Hunter vai te ajudar a criar hábitos de forma mais disciplinada para chegar em um objetivo. Por fim, usuários de Android podem conferir de forma rápida e prática como está a temperatura lá fora usando o Meteogram.

Nosso time editorial analisou cuidadosamente cada aplicativo desta lista, garantindo que eles não contam com microtransações irritantes e propagandas desnecessárias. Mas se você prefere apps e jogos que realmente são gratuitos, pode conferir a nossa lista com os melhores aplicativos atualizada duas vezes por semana!

Tiny Cafe (Android e iOS)

No jogo Tiny Cafe, o reino animal é civilizado, com pequenos camundongos administrando uma cafeteria e tendo gatos, seus maiores inimigos, como clientes. Seu trabalho principal é manter os felinos felizes com café e sobremesas.

Normalmente, eu me sentiria entediado com este tipo de jogo em pouco tempo, mas o Tiny Cafe conseguiu manter a minha atenção. O estilo da arte é algo que me agrada e acredito que o mesmo vai acontecer com mais pessoas. Adoro a forma na qual os pequenos detalhes são mostrados, revelando que a administração de uma cafeteria pode realmente ser trabalhosa.

O jogo é bem descontraído e ao longo do caminho posso desbloquear novas receitas, o que vai me trazer novos clientes para poder contratar novos funcionários, afinal as coisas ficam cada vez mais movimentadas. De forma geral, a curva de aprendizado não é muito acentuada e o jogo é altamente acessível a praticamente qualquer pessoa.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 3,50 — R$ 284,90) / Conta necessária: Sim

É claro que nenhum jogo é perfeito e eu não gosto do modelo "pague para ganhar" encontrado em muitos games atuais, então confio mais nos anúncios. Seria interessante ver as máquinas que instalei no café me ajudarem a ganhar mais moedas enquanto deixo o jogo em segundo plano, em vez de forçar a deixar ele aberto em execução. Ainda assim, é um game bonito e agradável para se divertir sem nenhuma preocupação.

Faça o download do Tiny Cafe no Google Play e na App Store.

Habit Hunter: RPG Goal Tracker (Android e iOS)

Se você fizer algo por 21 dias seguidos, criará um hábito, já dizia o ditado. Isso em uma época em que as distrações eram poucas, ao contrário dos dias atuais em que existem diversos fatores disputando a nossa atenção em diferentes direções. Para te ajudar a criar e monitorar seus hábitos de forma mais eficaz, você precisa conhecer o Habit Hunter, que faz isso por meio da gamificação.

Como ele faz a mágica? Basicamente, eu posso definir metas pessoais antes de criar tarefas gerenciáveis ou listas. A partir daí, consigo acompanhar meu progresso para continuar motivado a alcançar novos patamares na minha jornada de autoaperfeiçoamento.

Todas as minhas metas, hábitos e tarefas se transformam em um jogo de RPG viciante. No game, eu sou o protagonista, um herói na missão de derrotar monstros e salvar pessoas. Então, quanto mais tarefas da vida real eu consigo concluir, mais poderoso deixo meu herói e, consequentemente, mais caos eu provoco.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 - R$ 314,99) / Conta necessária: Não (mas recomendado)

A gamificação é outra maneira de criar hábitos, caso outras tentativas tenham falhado. / © nextpit

Um detalhe que gosto do Habit Hunter é que ele permite que eu faça isso com outras pessoas. Afinal, agir em grupo costuma ser a forma mais eficaz de cumprir a responsabilidade. Por fim, uma realização em grupo em que um incentiva o outro faz a formação de hábitos ser conquistada com mais rapidez.

Baixe o Habit Hunter: RPG Goal Tracker no Google Play e na App Store.

Widget Meteogram Weather (Android)

Quando o tempo fica muito instável, eu acabo consultando o aplicativo de previsão do tempo com mais frequência. No entanto, nem mesmo os melhores dados são capazes de prever o clima com mais precisão, apenas entregam uma amostra do que está por vir. Já o Meteogram Weather é um aplicativo mais técnico que oferece uma maior riqueza em detalhes.

O app ainda conta com um widget de clima redimensionável que fornece uma previsão do tempo mais detalhada e atraente visualmente. Em outras palavras, você pode saber como está o clima em um piscar de olhos. A simplicidade ou complexidade do assunto vai depender da sua preferência pessoal.

O que eu mais gosto do app é a alta quantidade de opções de personalização disponíveis. É claro, no entanto, que é preciso desembolsar um dinheiro para desbloquear a versão Platinum, que traz ainda mais recursos e remove a marca d'água. Com a capacidade de mostrar gráficos de alerta meteorológico emitidos pelo governo, você tem acesso a muito mais opções.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 2,39 — R$ 179,99) / Conta necessária: Não

Como está o tempo hoje? Descubra dando uma breve olhada no app Meteogram. / © nextpit

Existe a chance do aplicativo ficar muito complicado de entender, mas tudo vai depender da sua preferência de configuração. Resumindo, esse é um dos aplicativos de clima mais abrangentes que encontrei até hoje.

Faça o download do Meteogram Weather Widget no Google Play.

Dogo - Treinamento de cachorros e cães (Android e iOS)

Treinar um filhote de cachorro, desde ir ao banheiro até a ter obediência, exige muito tempo, esforço, paciência e, claro, amor. No entanto, se você optar por investir nos dois primeiros anos de vida do animal, terá mais chances de ter ótimos anos com seu amigo peludo, e o app Dogo está aqui para te ajudar nessa tarefa.

Ele é um aplicativo de treinamento de cães extremamente popular, que ajuda a mudar a forma na qual os cachorros são criados e treinados. O app conta com uma biblioteca extensa de mais de 100 truques para cães e com instruções em vídeo, o que deixa o entendimento mais simples.

O Dogo possui ainda diversos artigos embasados para você ler, além de oferecer uma comunidade para o compartilhamento de fotos com outras pessoas. Assim, você consegue se conectar com outros tutores e trocar experiências. Como outros apps, você precisa pagar para desbloquear mais dicas e vídeos de treinamento, afinal, os desenvolvedores precisam se sustentar. Ainda assim, se você conseguir dominar o treinamento básico assistindo aos vídeos gratuitos, seu cachorro será bem-educado!

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim/ Compras no aplicativo: Sim (R$ 1,99 – R$ 999,99) / Conta necessária: Sim

Treine bem o seu cão com o app Dogo. / © nextpit

Acima de tudo, como tutor de um cachorro, peço que você tenha muito amor e paciência com seu amigo peludo. Se no início você não tiver sucesso, não hesite em tentar novamente. Algumas raças tendem a aprender mais rápido que outras, mas é importante que o processo seja divertido, que você desafie o cérebro do seu cão e vocês aproveitem o tempo que passam juntos.

Faça o download do Dogo - Puppy and Dog Training no Google Play e na App Store.

Scarlet's Haunted Hotel (Android e iOS)

Os jogos de gerenciamento de tempo podem ser um sucesso ou um fracasso para mim. Em alguns momentos, me sinto um gênio por conseguir dominar um nível, e em outros fico completamente travado e incapaz de fazer tudo junto. O Scarlet's Haunted Hotel é uma aventura intrigante de gerenciamento de tempo, e nele você precisa equilibrar a administração com a resolução de pistas para resolver um mistério.

São 60 níveis de jogo ao todo, cada um deles contando com sua própria história, reviravoltas e surpresas. O game é ambientado na América do século XIX, e gostei bastante da direção de arte e de como ela contribui para sua atmosfera. Os gráficos e áudio se combinam de uma forma incrível, proporcionando uma experiência envolvente. Você ainda pode alterar a dificuldade para mais fácil ou mais difícil, dependendo da sua preferência.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 49,90 — R$ 509,99) / Conta necessária: Sim

Também achei interessante que o desenvolvedor incluiu minijogos que nos ajudam a quebrar a monotonia do jogo em si, caso você sinta tédio ou a necessidade de ver as coisas a partir de uma perspectiva diferente. Com 5 locais exclusivos para explorar, vale a pena conferir todos eles para uma melhor experiência.

O game pode ser jogado gratuitamente, mas com uma assinatura da GameHouse é possível desbloquear todos os outros jogos do desenvolvedor com jogo ilimitado. Felizmente, os controles foram definidos de maneira amigável para dispositivos móveis.

Baixe Scarlet's Haunted Hotel no Google Play e na App Store.

Isso é tudo! Semana que vem, eu volto com uma nova lista com os melhores aplicativos!