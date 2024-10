Durante o evento de lançamento dos novos iPhones, a Apple dedicou 14 minutos apenas para falar sobre a nova câmera do iPhone 16 Pro. Mas, o que realmente mudou em relação aos modelos anteriores? Comparando o novo hardware com o iPhone 15 Pro, mostramos os pontos em que a câmera teve melhorias e onde ainda apresenta limitações.

Vamos começar dando uma olhada na ficha técnica. Como seu antecessor, o iPhone 16 Pro conta com três câmeras: ultra grande angular, grande angular e teleobjetiva. No entanto, o aparelho chega com dois novos recursos em comparação com o iPhone 15 Pro.

A Apple ampliou a câmera teleobjetiva de 3x para 5x, ou seja, de 77 para 120 mm de distância focal. A Apple aumentou a resolução da câmera ultra grande angular de 12 para 48 megapixels.

Isso resulta na seguinte configuração:

Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 16 Pro Ultra grande angular 0,5x — 13 mm

12 megapixels

f/2.2 0,5x — 13 mm

48 megapixels

f/2.2 Câmera principal 1x — 24 mm

48 megapixels

f/1.78 1x — 24 mm

48 megapixels

f/1.78 Câmera teleobjetiva 3x — 77 mm

12 megapixels

f/2.8 5x — 120 mm

12 megapixels

f/2.8

Existem duas maneiras de observar o efeito dessas alterações: na prática e na teoria. Começamos com a última, mas é claro que também colocamos em prática nossas suposições tirando algumas fotos.

Com base nos dados técnicos, dois pontos em particular têm um grande impacto na qualidade da imagem:

O tamanho do sensor de imagem embutido: quanto maior é o sensor de imagem, mais luz ou dados ele captura. Ter mais dados significa um resultado mais preciso e, portanto, uma melhor qualidade de foto. A resolução do sensor: quanto maior a resolução, mais finos são os detalhes que o sensor pode capturar.

Ao alternar entre as diferentes distâncias focais ou níveis de zoom, o smartphone sempre acessa o sensor mais adequado, e talvez precise aplicar zoom digital nas imagens. Em termos de resolução, uma comparação direta entre o iPhone 15 Pro e o iPhone 16 Pro é a seguinte.

Qual é a resolução disponível em diferentes níveis de zoom ou distâncias focais no iPhone 16 Pro e no iPhone 15 Pro? / © nextpit

Na lente ultra-angular, o iPhone 16 Pro agora tem uma vantagem muito clara de resolução, oferecendo 48 megapixels. Se você aumentar um pouco o zoom — por exemplo, de 0,5x a 0,8x —, o smartphone seleciona uma seção do centro do sensor ultra grande angular para a foto, e a resolução efetiva é reduzida.

Com uma distância focal de 24 mm (ou seja, de 1x), ambos os iPhones mudam para a câmera principal e cada uma tem 48 megapixels disponíveis novamente. O zoom digital se comporta de forma idêntica até um pouco antes de "3x", e então a resolução cai.

Porém, o iPhone 15 Pro muda para o sensor de teleobjetiva de 3x quando chega a 77 mm e, fica com 12 megapixels disponíveis novamente. O iPhone 16 Pro, por outro lado, ainda tem que "suportar" até 5x ou 120 mm, e em "4,9x" gera as fotos de uma pequena seção do centro do sensor da câmera principal, que ainda tem uma resolução de apenas 2 megapixels.

É claro que, em distâncias focais de 120 mm ou mais, o jogo se inverte e o iPhone 16 Pro fica claramente à frente mais uma vez.

Um cenário muito semelhante surge quando observamos os tamanhos dos sensores. O iPhone 16 Pro apresenta uma enorme diferença na faixa de distância focal entre a câmera principal e a câmera teleobjetiva de 5x.

Aqui, você pode ver como a área efetiva disponível do sensor muda dependendo da distância focal do iPhone 15 Pro e do iPhone 16 Pro / © nextpit

iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro em um teste prático: qual celular tem a melhor câmera?

Para confirmar — ou refutar — o comportamento descrito acima, realizamos os nossos próprios testes. Alguns dos temas que usamos aqui irão parecer estrangeiros para a audiência brasileira, mas vale lembrar que o nextpit tem sede na Alemanha.

Dito isso, para excluir inconsistências pontuais, sempre fotografamos cada uma dessas imagens três vezes e, depois, selecionamos a melhor. Também tiramos fotos com os dois modelos de iPhone com as configurações padrão e em 12 megapixels.

Tema 1: Catedral de Colônia à noite

Já começamos com um desafio. A Catedral de Colônia possui vários detalhes delicados e, para capturá-los bem à noite, os dois iPhones precisam aproveitar ao máximo a luz residual. Fotografamos com os seguintes níveis de zoom: 0,5x, 1x, 2, 3x e 5x.

Maior resolução, mesmo tamanho de sensor: o iPhone 16 Pro não tem uma grande vantagem sobre o iPhone 15 Pro em termos de reprodução de detalhes na lente ultra-angular. © nextpit As câmeras principais do iPhone 16 Pro e do iPhone 15 Pro oferecem qualidade de imagem quase idêntica. Ou você vê alguma diferença aqui? © nextpit Quando se trata de zoom de 3x, o iPhone 15 Pro está claramente à frente. O modelo do ano passado já mudou para o sensor teleobjetivo, enquanto o iPhone 16 Pro ainda precisa aplicar o zoom digitalmente. © nextpit Com zoom de 5x, o jogo se inverte. Aqui, o iPhone 16 Pro está claramente à frente. É interessante notar que, ao contrário do 15 Pro, o 16 Pro não ativa o modo noturno automaticamente. Mesmo que as fotos fiquem mais escuras, a reprodução de detalhes ainda é visivelmente melhor. © nextpit A mesma diferença entre o iPhone 16 Pro e o iPhone 15 Pro também é evidente durante o dia: o modelo do ano passado oferece melhor qualidade de imagem entre 3x e 5x. © nextpit

Tema 2: Torre de televisão em Berlim

O segundo tema não traz surpresas. Nossa série de zoom de 3x a 10x com a torre de TV de Berlim durante o dia mostra a mesma imagem. O iPhone 15 Pro oferece mais detalhes a 3x, e a partir de 5x o iPhone 16 Pro é mais potente. E, é claro, o novo modelo de iPhone também está à frente em 10x.

A mesma diferença entre o iPhone 16 Pro e o iPhone 15 Pro também é evidente durante o dia: o modelo do ano passado oferece melhor qualidade de imagem entre 3x e 5x. © nextpit No entanto, a partir do zoom de 5x, o iPhone 16 Pro ultrapassa o 15 rapidamente. A reprodução de detalhes é significativamente melhor no novo modelo. © nextpit Se aumentarmos ainda mais o zoom das imagens, o resultado será o mesmo: o iPhone 16 Pro é claramente superior ao iPhone 15 Pro em níveis altos de zoom. © nextpit

Tema 3: Aranha de jardim em macro

O último ponto diz respeito à câmera ultra grande angular, que o iPhone tradicionalmente usa para tirar fotos macro. Ainda que o sensor de imagem não tenha mudado de tamanho, a resolução quadruplicou. Mas qual é a utilidade disso na prática?

À primeira vista, infelizmente, não tem muita. Em comparação direta, a foto do iPhone 16 Pro parece mais nítida e com menos ruídos do que a do iPhone 15 Pro. No entanto, em nossa série macro de pelo menos cinco fotos dessa aranha, não conseguimos obter uma imagem mais nítida com o novo iPhone Pro.

No modo macro, não foi possível tirar uma foto melhor com o iPhone 16 Pro do que com o iPhone 15 Pro, apesar da resolução mais alta no modo ultra-angular. © nextpit

Sim, além da fotografia pura, existem outros aspectos em que o iPhone 16 Pro difere do iPhone 15 Pro. Por exemplo, a Apple promete ter acelerado o sensor da câmera principal e, de fato, o atraso do obturador é visivelmente mais curto no novo iPhone Pro. E nem vou mencionar aqui os vários novos recursos de vídeo. Dedicaremos um artigo separado a eles.

O que você achou da câmera do iPhone 16 Pro: prefere o novo zoom de 5x ou acha que a Apple deveria ter mantido o de 3x? Ou, como eu, não entende por que eles ainda não colocam as lentes 3x e 5x juntas na série Pro?