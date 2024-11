Você sabia que os smartphones Xiaomi têm um recurso de gesto de toque secreto chamado "Back Tap"? Nele, você pode criar atalhos que são abertos assim que a parte traseira do celular recebe os toques. Você pode programar a função para, por exemplo, abrir a câmera rapidamente ou ainda alternar para o modo silencioso. Neste tutorial, vamos te ensinar como ativar esse recurso tão útil do HyperOS.

A função não está disponível apenas no HyperOS, então você também pode ativá-la no MIUI 14. O seu smartphone pode reconhecer duas variações diferentes deste gesto: o toque duplo ou triplo. Vale pontuar que o atalho funciona mesmo se o celular estiver bloqueado ou no modo de espera.

Como ativar o recurso Back Tap no smartphone Xiaomi?

Para ativar a função Back Tap do HyperOS em seu smartphone Xiaomi, siga o breve passo a passo abaixo:

Entre nas Configurações do seu smartphone; Vá para Configurações Adicionais; Toque em Atalhos de Gestos; Role para baixo e pressione Back Tap; Escolha entre Toque Duplo ou Triplo; Selecione o atalho que deseja associar ao gesto.

Veja como ativar a função Back Tap do HyperOS no seu smartphone Xiaomi. © nextpit Veja como ativar a função Back Tap do HyperOS no seu smartphone Xiaomi. © nextpit Veja como ativar a função Back Tap do HyperOS no seu smartphone Xiaomi. © nextpit Veja como ativar a função Back Tap do HyperOS no seu smartphone Xiaomi. © nextpit Veja como ativar a função Back Tap do HyperOS no seu smartphone Xiaomi. © nextpit Veja como ativar a função Back Tap do HyperOS no seu smartphone Xiaomi. © nextpit

Como usar os atalhos do Back Tap da Xiaomi?

Ao todo, você pode escolher entre nove atalhos a serem atribuídos a cada um dos dois gestos do Back Tap. Veja a lista:

Atalhos do Back Tap da Xiaomi Atalho 1 Fazer uma captura de tela Atalho 2 Central de controle Atalho 3 Painel de notificações Atalho 4 Iniciar assistente virtual Atalho 5 Iniciar a câmera Atalho 6 Calculadora Atalho 7 Modo silencioso Atalho 8 Obter registros de problemas Atalho 9 TalkBack

Para escrever este tutorial, configurei o atalho Back Tap em um Xiaomi 14. Achei a ativação bastante confiável, tanto a feita com toques duplos quanto a com toques triplos. Para uma melhor experiência, no entanto, é ideal reproduzir o gesto na metade superior da parte traseira do smartphone, basicamente logo abaixo do módulo de câmera. Quando eu tentava tocar mais abaixo, tinha que repetir uma ou duas vezes para ver o resultado.

Também usei o Xiaomi Mix Flip para os testes. Nesse caso, precisei tocar na metade inferior da parte traseira do smartphone, e o recurso não funcionou com a capa protetora que eu estava usando. E mesmo depois de ter removido a capa, tive que fazer o gesto de toque de forma incessante até que ele fosse reconhecido.

Particularmente, acho o atalho bastante útil, mas não para a ativação da câmera. Isso porque já é possível abrir o aplicativo de tirar fotos apenas pressionando duas vezes o botão de volume para baixo. O mesmo vale para o Google Assistente, que já pode ser acionado rapidamente com um toque longo no botão de ligar e desligar.

Em termos de acessibilidade, por sua vez, a ativação do TalkBack é uma ideia excelente. Esse modo do Android permite que pessoas com deficiência visual consigam navegar facilmente pela interface do smartphone, recebendo respostas táteis e em som. Poder ativar essa função no HyperOS apenas com um simples gesto na parte traseira do celular é uma ideia incrível da Xiaomi.

Chegamos ao fim deste tutorial de como ativar a função Back Tap do HyperOS no seu smartphone Xiaomi. Você achou o passo a passo útil? Já está usando o recurso no seu celular?