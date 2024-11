O novo Galaxy Tab S10+ da Samsung chegou ao mercado com design e recursos bastante parecidos com o tablet da geração anterior. No entanto, seu interior traz algumas atualizações interessantes. Será que vale a pena pagar cerca de R$ 8.999 pelo tablet topo de linha da fabricante? Descubra em nossa análise detalhada!

Galaxy Tab S10+: design e tela premium

O Galaxy Tab S10+, que pertence à família S, entrega o que há de melhor quando falamos de materiais e construção na linha de tablets da Samsung. A tela também se encaixa nessa categoria, já que o tablet conta com um painel OLED colorido e vibrante, com taxa de atualização suave de 120 Hz.

Visão geral do design e da tela:

Tela OLED de 12,4 polegadas, 2800 × 1752 pixels (~ 266 DPI);

571 gramas;

Estrutura de alumínio;

Resistência à água e à poeira IP68.

O novo Tab S10+ conta ainda com um corpo de metal, no Brasil disponível na cor Cinza, com toque premium e com alta resistência a impressões digitais. O dispositivo possui também classificação IP68 de proteção contra água e poeira, o que ainda é incomum no mercado de tablets. Outro recurso raro e bastante interessante do aparelho é o leitor de impressões digitais que fica sob a tela.

A seção transparente na parte traseira é usada para parear e carregar a caneta S Pen. © nextpit Localização dos botões de ligar e desligar e de volume na orientação paisagem. © nextpit O One UI 6.1.1 vem pré-instalado no tablet com o Android 14. © nextpit O sistema de câmera dupla é equivalente ao de smartphones intermediários. © nextpit A S Pen que acompanha o tablet pode ser magneticamente acoplada nas laterais, mas não inserida no dispositivo. © nextpit Os pogo pins na parte inferior podem ser usados para acoplar a capa teclado e outros acessórios. © nextpit A entrada USB-C não apenas recarrega o Tab S10+ como serve para conexão de saída de vídeo. © nextpit Antes de usar a S Pen, o tablet vai perguntar se você quer parear o acessório ao posicioná-lo no lugar designado. © nextpit

Apesar de ter dimensões grandes, o tablet é bastante agradável de manusear, o que se deve ao baixo peso e às molduras finas que ficam ao redor da tela. O alumínio presente na parte traseira é frio ao toque, ideal para ajudar a dissipar o calor dos componentes.

O Tab S10+ também possui recortes nas bordas para as antenas, mas o que realmente se destaca na parte traseira são os dois módulos de câmera salientes, além do espaço magnético para prender a S Pen magicamente. Se você se importa com a simetria, é interessante saber que esse recorte não está centralizado.

Localização dos botões de ligar e desligar e de volume na orientação paisagem. © nextpit O One UI 6.1.1 vem pré-instalado no tablet com o Android 14. © nextpit O sistema de câmera dupla é equivalente ao de smartphones intermediários. © nextpit A S Pen que acompanha o tablet pode ser magneticamente acoplada nas laterais, mas não inserida no dispositivo. © nextpit A S Pen que acompanha o tablet pode ser magneticamente acoplada nas laterais, mas não inserida no dispositivo. © nextpit Os pogo pins na parte inferior podem ser usados para acoplar a capa teclado e outros acessórios. © nextpit A entrada USB-C não apenas recarrega o Tab S10+ como serve para conexão de saída de vídeo. © nextpit Antes de usar a S Pen, o tablet vai perguntar se você quer parear o acessório ao posicioná-lo no lugar designado. © nextpit

As laterais do tablet são planas e contam com bandeja para o cartão microSD, enquanto o controle de volume e botões de energia ficam na parte superior, considerando o dispositivo na orientação paisagem. Os alto-falantes também ficam nas laterais, com a entrada USB-C localizada à direita. Na parte inferior do aparelho, a Samsung mais uma vez incluiu um Pogo Pin para acessórios.

A tela novamente conta com painel OLED de alta resolução e alta taxa de atualização. Para quem prefere economizar bateria, é possível alternar de 120 Hz para um modo de taxa de atualização fixa de 60 Hz, o que acaba sacrificando a suavidade da animação.

O One UI 6.1.1 vem pré-instalado no tablet com o Android 14. © nextpit O sistema de câmera dupla é equivalente ao de smartphones intermediários. © nextpit A S Pen que acompanha o tablet pode ser magneticamente acoplada nas laterais, mas não inserida no dispositivo. © nextpit A S Pen que acompanha o tablet pode ser magneticamente acoplada nas laterais, mas não inserida no dispositivo. © nextpit Os pogo pins na parte inferior podem ser usados para acoplar a capa teclado e outros acessórios. © nextpit A entrada USB-C não apenas recarrega o Tab S10+ como serve para conexão de saída de vídeo. © nextpit Antes de usar a S Pen, o tablet vai perguntar se você quer parear o acessório ao posicioná-lo no lugar designado. © nextpit

Como já esperado para uma tela OLED, as cores são vibrantes e o brilho pode ficar a um nível bem alto, mas não tanto quanto os picos dos smartphones atuais.

A câmera para selfies, quando o tablet está na orientação de paisagem, fica posicionada de forma ideal para reuniões em vídeo. O mesmo não pode ser dito para as gravações de selfies com a mão. Diferente do design com entalhe do S10 Ultra, o sensor de selfies do S10+ fica completamente dentro da moldura da tela.